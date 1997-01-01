Tatiana проводит ещё 3 экскурсии

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Женева и окрестности: гора Салев

Сказочные панорамные виды на горные массивы и озеро

Tatiana
Tatiana – Гид из Женевы
Экскурсия ⛳ будет интересна тем, кто уже осмотрел Женеву и хочет расширить свои представления об этом регионе.

Вы полюбуетесь самыми высокими горными ⛰️ массивами Западной Европы, не удаляясь далеко от комфорта большого города.

Вы сможете совершить пеший подъем в гору или добраться до нее на машине — по дороге вы увидите уютные деревушки, а на вершине вас будет ждать вкусный кофе с традиционным местным пирогом.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €375 за экскурсию

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Женева и окрестности: гора Салев
Женева и окрестности: гора Салев

Программа

Женева — небольшой по территории город 🏙️, окруженный прекрасными горными ⛰️ ландшафтами, очень разнообразными и привлекательными для посещения в теплое время года (с марта по ноябрь). Особенно это относится к горе Салев, находящейся на территории близлежащей Франции. Оттуда, с высоты 1300 метров над уровнем моря 🌊, открывается поистине сказочный вид на Женеву и Женевское озеро. Если позволяют погодные условия, то с Салева можно любоваться видом на горные массивы Монблан, Лез Арави, Ле Борн и Ле Бож.

Эта гора, являющаяся уникальной по своим геологическим характеристикам, для женевских жителей играет роль своеобразного тренажера и спортивного клуба: отсюда стартуют парапланеры, по отвесным скалам карабкаются скалолазы, вбивают крючья альпинисты, любители острых ощущений скачут вниз на горных велосипедах, ну а сотни простых граждан всех возрастов надевают ботинки покрепче, берут в руки палки, рюкзачок с водой и бутербродом и отправляются от самого подножия горы по проложенным туристическим маршрутам в настоящее горное восхождение.

Пеший подъем в гору занимает 1, 5–2 часа, спуск — 1 час. Если вы хотите приобщиться к самому любимому виду досуга швейцарцев — пешему горному туризму, вы можете выбрать и такой вариант, нужно только иметь горные ботинки и благоприятную погоду. Наверху покорителей горы ожидает вознаграждение в виде сногсшибательного вида на «женевщину» и озеро, а также вкусный кофе с традиционным французским пирогом в небольшом ресторанчике на вершине Салева.

Если же пеший горный туризм не ваше призвание, то на вершину горы мы заедем на машине по горной дороге, ведущей через старинные французские деревушки, и выйдем из машины на нескольких смотровых площадках.

Женева и окрестности: гора Салев
Женева и окрестности: гора Салев
Женева и окрестности: гора Салев
Женева и окрестности: гора Салев
Женева и окрестности: гора Салев

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tatiana
Tatiana
Гид-профессионал. Приехав в Женеву в 1997 как турист, я еще не знала, что вернусь сюда жить. Вооружившись путеводителем, обошла все достопримечательности. Но оказалось, что город оставил больше вопросов, а краткие заметки путеводителя только запутали. Женева не открывает своих секретов первому встречному! Её история сконцентрировалась на небольшом пространстве в излучине озера, каждая эпоха оставила след в очертаниях города и образе жизни женевцев. Да, за 2–3 часа невозможно узнать и половину всех исторических фактов, но получить целостное впечатление о городе, ощутить его характер, оценить сдержанный стиль и красоту — можно, и помощь опытного гида здесь будет очень кстати! Поэтому я приглашаю вас открыть для себя Женеву и другие уголки Швейцарии на моих пешеходных и автомобильных экскурсиях.
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Tatiana проводит ещё 3 экскурсии

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