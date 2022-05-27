Tatiana проводит ещё 3 экскурсии

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Женева и окрестности: гора Салев

Индивидуальная экскурсия для тех, кто уже осмотрел Женеву и хочет увидеть больше. Виды на горные массивы и Женевское озеро. Пеший подъем или поездка на машине
Экскурсия заинтересует тех, кто уже знаком с Женевой и хочет расширить свои впечатления о регионе.

Вы сможете полюбоваться самыми высокими горными массивами Западной Европы, не удаляясь далеко от города. Пеший подъем
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в гору или поездка на машине - выбор за вами.

По дороге вы увидите уютные деревушки, а на вершине вас ждет вкусный кофе с традиционным местным пирогом.

Гора Салев предлагает уникальные виды на Женеву, Женевское озеро и горные массивы Монблан, Лез Арави, Ле Борн и Ле Бож.

Это место привлекает любителей активного отдыха: парапланеристов, скалолазов, альпинистов и туристов всех возрастов

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на Женеву и Женевское озеро
  • 🚶‍♂️ Пеший подъем или поездка на машине
  • 🏞️ Виды на горные массивы Монблан и Лез Арави
  • ☕ Вкусный кофе с традиционным пирогом на вершине
  • 🏘️ Посещение старинных французских деревушек

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения горы Салев - с апреля по октябрь. В эти месяцы погода наиболее благоприятна для пеших прогулок и наслаждения живописными видами. Весной и осенью можно насладиться меньшей загруженностью маршрутов, однако в марте и ноябре погода может быть переменчивой, но всё же подходящей для активного отдыха. Зимой восхождение возможно, но требует более тщательной подготовки и подходящей экипировки.
Сейчас август — это идеальное время.
Женева и окрестности: гора Салев
Женева и окрестности: гора Салев
Женева и окрестности: гора Салев

Что можно увидеть

  • Женева
  • Женевское озеро
  • Монблан
  • Лез Арави
  • Ле Борн
  • Ле Бож

Описание экскурсии

Программа

Женева — небольшой по территории город, окруженный прекрасными горными ландшафтами, очень разнообразными и привлекательными для посещения в теплое время года (с марта по ноябрь). Особенно это относится к горе Салев, находящейся на территории близлежащей Франции. Оттуда, с высоты 1300 метров над уровнем моря, открывается поистине сказочный вид на Женеву и Женевское озеро. Если позволяют погодные условия, то с Салева можно любоваться видом на горные массивы Монблан, Лез Арави, Ле Борн и Ле Бож.

Эта гора, являющаяся уникальной по своим геологическим характеристикам, для женевских жителей играет роль своеобразного тренажера и спортивного клуба: отсюда стартуют парапланеры, по отвесным скалам карабкаются скалолазы, вбивают крючья альпинисты, любители острых ощущений скачут вниз на горных велосипедах, ну а сотни простых граждан всех возрастов надевают ботинки покрепче, берут в руки палки, рюкзачок с водой и бутербродом и отправляются от самого подножия горы по проложенным туристическим маршрутам в настоящее горное восхождение.

Пеший подъем в гору занимает 1,5–2 часа, спуск — 1 час. Если вы хотите приобщиться к самому любимому виду досуга швейцарцев — пешему горному туризму, вы можете выбрать и такой вариант, нужно только иметь горные ботинки и благоприятную погоду. Наверху покорителей горы ожидает вознаграждение в виде сногсшибательного вида на «женевщину» и озеро, а также вкусный кофе с традиционным французским пирогом в небольшом ресторанчике на вершине Салева.

Если же пеший горный туризм не ваше призвание, то на вершину горы мы заедем на машине по горной дороге, ведущей через старинные французские деревушки, и выйдем из машины на нескольких смотровых площадках.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Женеве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2012 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 966 туристов
Гид-профессионал. Приехав в Женеву в 1997 как турист, я еще не знала, что вернусь сюда жить. Вооружившись путеводителем, обошла все достопримечательности. Но оказалось, что город оставил больше вопросов, а краткие
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заметки путеводителя только запутали. Женева не открывает своих секретов первому встречному! Её история сконцентрировалась на небольшом пространстве в излучине озера, каждая эпоха оставила след в очертаниях города и образе жизни женевцев. Да, за 2–3 часа невозможно узнать и половину всех исторических фактов, но получить целостное впечатление о городе, ощутить его характер, оценить сдержанный стиль и красоту — можно, и помощь опытного гида здесь будет очень кстати! Поэтому я приглашаю вас открыть для себя Женеву и другие уголки Швейцарии на моих пешеходных и автомобильных экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Всем добрый день.
Советую обращаться на этот сайт, все открыто и доступно, обмана нет.
Спасибо гиду Татьяне, привет из Астаны.
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