Tatiana проводит ещё 3 экскурсии

Лучшее время для посещения горы Салев - с апреля по октябрь. В эти месяцы погода наиболее благоприятна для пеших прогулок и наслаждения живописными видами. Весной и осенью можно насладиться меньшей загруженностью маршрутов, однако в марте и ноябре погода может быть переменчивой, но всё же подходящей для активного отдыха. Зимой восхождение возможно, но требует более тщательной подготовки и подходящей экипировки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Женева
Женевское озеро
Монблан
Лез Арави
Ле Борн
Ле Бож
Описание экскурсии
Программа
Женева — небольшой по территории город, окруженный прекрасными горными ландшафтами, очень разнообразными и привлекательными для посещения в теплое время года (с марта по ноябрь). Особенно это относится к горе Салев, находящейся на территории близлежащей Франции. Оттуда, с высоты 1300 метров над уровнем моря, открывается поистине сказочный вид на Женеву и Женевское озеро. Если позволяют погодные условия, то с Салева можно любоваться видом на горные массивы Монблан, Лез Арави, Ле Борн и Ле Бож.
Эта гора, являющаяся уникальной по своим геологическим характеристикам, для женевских жителей играет роль своеобразного тренажера и спортивного клуба: отсюда стартуют парапланеры, по отвесным скалам карабкаются скалолазы, вбивают крючья альпинисты, любители острых ощущений скачут вниз на горных велосипедах, ну а сотни простых граждан всех возрастов надевают ботинки покрепче, берут в руки палки, рюкзачок с водой и бутербродом и отправляются от самого подножия горы по проложенным туристическим маршрутам в настоящее горное восхождение.
Пеший подъем в гору занимает 1,5–2 часа, спуск — 1 час. Если вы хотите приобщиться к самому любимому виду досуга швейцарцев — пешему горному туризму, вы можете выбрать и такой вариант, нужно только иметь горные ботинки и благоприятную погоду. Наверху покорителей горы ожидает вознаграждение в виде сногсшибательного вида на «женевщину» и озеро, а также вкусный кофе с традиционным французским пирогом в небольшом ресторанчике на вершине Салева.
Если же пеший горный туризм не ваше призвание, то на вершину горы мы заедем на машине по горной дороге, ведущей через старинные французские деревушки, и выйдем из машины на нескольких смотровых площадках.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Женеве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2012 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 966 туристов
Гид-профессионал. Приехав в Женеву в 1997 как турист, я еще не знала, что вернусь сюда жить. Вооружившись путеводителем, обошла все достопримечательности. Но оказалось, что город оставил больше вопросов, а краткие читать дальшеуменьшить
заметки путеводителя только запутали. Женева не открывает своих секретов первому встречному! Её история сконцентрировалась на небольшом пространстве в излучине озера, каждая эпоха оставила след в очертаниях города и образе жизни женевцев. Да, за 2–3 часа невозможно узнать и половину всех исторических фактов, но получить целостное впечатление о городе, ощутить его характер, оценить сдержанный стиль и красоту — можно, и помощь опытного гида здесь будет очень кстати! Поэтому я приглашаю вас открыть для себя Женеву и другие уголки Швейцарии на моих пешеходных и автомобильных экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
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Василий
Всем добрый день. Советую обращаться на этот сайт, все открыто и доступно, обмана нет. Спасибо гиду Татьяне, привет из Астаны.
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