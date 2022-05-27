Tatiana проводит ещё 3 экскурсии

Лучшее время для посещения горы Салев - с апреля по октябрь. В эти месяцы погода наиболее благоприятна для пеших прогулок и наслаждения живописными видами. Весной и осенью можно насладиться меньшей загруженностью маршрутов, однако в марте и ноябре погода может быть переменчивой, но всё же подходящей для активного отдыха. Зимой восхождение возможно, но требует более тщательной подготовки и подходящей экипировки.

Экскурсия заинтересует тех, кто уже знаком с Женевой и хочет расширить свои впечатления о регионе.Вы сможете полюбоваться самыми высокими горными массивами Западной Европы, не удаляясь далеко от города. Пеший подъем

в гору или поездка на машине - выбор за вами. По дороге вы увидите уютные деревушки, а на вершине вас ждет вкусный кофе с традиционным местным пирогом. Гора Салев предлагает уникальные виды на Женеву, Женевское озеро и горные массивы Монблан, Лез Арави, Ле Борн и Ле Бож. Это место привлекает любителей активного отдыха: парапланеристов, скалолазов, альпинистов и туристов всех возрастов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Женева — небольшой по территории город, окруженный прекрасными горными ландшафтами, очень разнообразными и привлекательными для посещения в теплое время года (с марта по ноябрь). Особенно это относится к горе Салев, находящейся на территории близлежащей Франции. Оттуда, с высоты 1300 метров над уровнем моря, открывается поистине сказочный вид на Женеву и Женевское озеро. Если позволяют погодные условия, то с Салева можно любоваться видом на горные массивы Монблан, Лез Арави, Ле Борн и Ле Бож.

Эта гора, являющаяся уникальной по своим геологическим характеристикам, для женевских жителей играет роль своеобразного тренажера и спортивного клуба: отсюда стартуют парапланеры, по отвесным скалам карабкаются скалолазы, вбивают крючья альпинисты, любители острых ощущений скачут вниз на горных велосипедах, ну а сотни простых граждан всех возрастов надевают ботинки покрепче, берут в руки палки, рюкзачок с водой и бутербродом и отправляются от самого подножия горы по проложенным туристическим маршрутам в настоящее горное восхождение.

Пеший подъем в гору занимает 1,5–2 часа, спуск — 1 час. Если вы хотите приобщиться к самому любимому виду досуга швейцарцев — пешему горному туризму, вы можете выбрать и такой вариант, нужно только иметь горные ботинки и благоприятную погоду. Наверху покорителей горы ожидает вознаграждение в виде сногсшибательного вида на «женевщину» и озеро, а также вкусный кофе с традиционным французским пирогом в небольшом ресторанчике на вершине Салева.

Если же пеший горный туризм не ваше призвание, то на вершину горы мы заедем на машине по горной дороге, ведущей через старинные французские деревушки, и выйдем из машины на нескольких смотровых площадках.