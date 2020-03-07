6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Истоки Женевы

Гуляя по живописной набережной Женевского озера, вы узнаете, с каких событий началась история города и как с ними связан Юлий Цезарь. А еще рассмотрите старинную гидравлическую станцию, остров Руссо и мост Монблан. В Английском парке я покажу главные символы Женевы — цветочные часы и фонтан Же-До — и раскрою тайну, почему именно они чаще всего появляются на туристических фото. Прогулка продолжится в Национальном парке, где вы услышите, почему в 1815 году Женева неохотно присоединилась к Швейцарии и как это сказалось на менталитете местных жителей.

Женева сквозь века

Оставив позади оживленные улицы с магазинами одежды, шоколада и часов, вы направитесь к холму святого Петра, где находится Старый город Женевы. Рассмотрите дворец Правосудия, школу Иоанна Кальвина, музей истории искусства и Русскую церковь. А на главной рыночной площадь Бург-де-Фур словно попадете в машину времени и узнаете о самых ярких событиях Женевы разных эпох. Кроме того, я помогу расшифровать загадочные элементы на фасадах старинных домов и поделюсь историями их зажиточных владельцев.

Интернациональная Женева

Старый город — это не только Средневековье! В уютном ренессансно-готическом дворике, где заседают городские власти, вы услышите о рождении Женевы как Международного центра. Ведь именно здесь была подписана первая Женевская Конвенция и прошел первый в мире арбитражный суд. Двигаемся дальше — вы увидите собор святого Петра и услышите, как Реформация изменила жизнь и быт города. А у 150-метрового памятника «Стена Реформации» в парке Бастион я расскажу, как она повлияла на весь остальной мир.

Женева изнутри

На площади Неф, построенной на месте бывших крепостных стен, я покажу старинные фото и карты города. А также поделюсь ценными практическими рекомендациями местного жителя: где вкусно поесть, куда сходить и как ориентироваться в городе. Завершится экскурсия на площади Бель-Эр, где берут начало две главные торговые улицы Женевы. Прогуливаясь по ним, вы сможете купить любые товары Made in Switzerland.