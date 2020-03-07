6 отзывов оставили туристы

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Первая встреча с Женевой!

Самое большое альпийское озеро и другие «визитные карточки» города на насыщенной обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Daria
Задать вопросОбычно отвечает за 11 мин.
Daria – Гид в Женеве
Вы увидите главные улицы, площади, фонтаны, дворцы и дворики Женевы.

Узнаете историю 📖 города от основания до наших дней, местные легенды и анекдоты.

А также познакомитесь с традициями Швейцарии и менталитетом ее жителей, проникаясь колоритом этой живописной и очень доброжелательной страны.
Первая встреча с Женевой!
Первая встреча с Женевой!

Что вас ожидает

Истоки Женевы
Гуляя по живописной набережной Женевского озера, вы узнаете, с каких событий началась история города и как с ними связан Юлий Цезарь. А еще рассмотрите старинную гидравлическую станцию, остров Руссо и мост Монблан. В Английском парке я покажу главные символы Женевы — цветочные часы и фонтан Же-До — и раскрою тайну, почему именно они чаще всего появляются на туристических фото. Прогулка продолжится в Национальном парке, где вы услышите, почему в 1815 году Женева неохотно присоединилась к Швейцарии и как это сказалось на менталитете местных жителей.

Женева сквозь века
Оставив позади оживленные улицы с магазинами одежды, шоколада и часов, вы направитесь к холму святого Петра, где находится Старый город Женевы. Рассмотрите дворец Правосудия, школу Иоанна Кальвина, музей истории искусства и Русскую церковь. А на главной рыночной площадь Бург-де-Фур словно попадете в машину времени и узнаете о самых ярких событиях Женевы разных эпох. Кроме того, я помогу расшифровать загадочные элементы на фасадах старинных домов и поделюсь историями их зажиточных владельцев.

Интернациональная Женева
Старый город — это не только Средневековье! В уютном ренессансно-готическом дворике, где заседают городские власти, вы услышите о рождении Женевы как Международного центра. Ведь именно здесь была подписана первая Женевская Конвенция и прошел первый в мире арбитражный суд. Двигаемся дальше — вы увидите собор святого Петра и услышите, как Реформация изменила жизнь и быт города. А у 150-метрового памятника «Стена Реформации» в парке Бастион я расскажу, как она повлияла на весь остальной мир.

Женева изнутри
На площади Неф, построенной на месте бывших крепостных стен, я покажу старинные фото и карты города. А также поделюсь ценными практическими рекомендациями местного жителя: где вкусно поесть, куда сходить и как ориентироваться в городе. Завершится экскурсия на площади Бель-Эр, где берут начало две главные торговые улицы Женевы. Прогуливаясь по ним, вы сможете купить любые товары Made in Switzerland.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Первая встреча с Женевой!
Первая встреча с Женевой!
Первая встреча с Женевой!
Первая встреча с Женевой!
Первая встреча с Женевой!
Первая встреча с Женевой!
Первая встреча с Женевой!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Daria
Daria
Меня зовут Дарья, я дипломированный гид по Женеве. Экскурсии провожу с 2007 года и очень люблю свою работу. Дружба с Женевой завязалась у меня еще в студенчестве, когда я приехала сюда изучать французский язык. Никто не ожидал, что дружба перерастет в настоящую любовь. Женева стала для меня второй Родиной, не перестающей удивлять таинственностью, контрастами и динамикой. С радостью поделюсь своими знаниями и эмоциями и покажу самые интересные места чудесного города!
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6 отзывов оставили туристы

7 марта 2020
Дуже класний гід! Цікава, привітна! Рекомендую!
23 февраля 2020
Хотим сказать огромное спасибо Дарье! 2 часа пролетели как мгновение) обязательно продолжим в наш следующий приезд🌷
17 февраля 2020
Замечательная экскурсия! Было интересно и взрослым и подростку. С удовольствием продолжили бы экскурсию-прогулку с Дарьей))
15 января 2020
Дарья - прекрасный экскурсовод! Всё знает, интересно рассказывает, Мы были с детьми (мальчики 14 и 11 лет, не слишком любящие экскурсии). Но Даша сумела их заинтересовать, причём легко и с удовольствием! Мы в восторге от мастерства Дарьи и от Женевы.
10 января 2020
Экскурсию для нас проводила Лариса по рекомендации Дарьи. Предварительно уточнила договоренности, время и место встречи, пунктуально прибыла на место встречи. Швейцарский подход. Мое личное мнение - Женева не изобилует достопримечательностями с помпезным размахом как в крупных городах, что усложняет задачу экскурсовода преподнести имеющиеся прелести города с достоинством и интересом для туристов. Лариса сумела это сделать отлично! Экскурсия была содержательна, интересна, оптимальна по продолжительности, раскрыла Женеву с разных сторон! Приятно, что Лариса увлекла разновозрастных детей не только рассказом и привлечением внимания на отдельные детали, но и принесла с собой целый пакет сухариков, чтобы покормить местных водоплавающих птиц. Впечатления незабываемые, отличные фотографии! Огромное спасибо!
10 октября 2019
Все замечательно, спасибо Дарье

Daria проводит ещё 1 экскурсию

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