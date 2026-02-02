6 отзывов оставили туристы

Исследуйте Женеву с индивидуальным гидом! Узнайте историю города, местные легенды и анекдоты, а также познакомьтесь с традициями Швейцарии
Во время индивидуальной экскурсии по Женеве вы прогуляетесь по живописной набережной Женевского озера, увидите остров Руссо и мост Монблан. В Английском парке полюбуетесь цветочными часами и фонтаном Же-До. Узнаете, почему читать дальшеуменьшить
Женева неохотно присоединилась к Швейцарии в 1815 году. В Старом городе посетите дворец Правосудия, дом семьи Тавелей и бывший арсенал. На площади Бург-де-Фур узнаете о ярких событиях разных эпох. В ренессансно-готическом дворике услышите о рождении Женевы как Международного центра. Завершится экскурсия в парке де ля Трей с панорамным видом на женевский кантон и французские горы
Лучшее время для экскурсии в Женеве - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает от разнообразных мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также приятная, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но всё же возможно насладиться атмосферой Женевы, особенно в период рождественских праздников.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Женевское озеро
Остров Руссо
Мост Монблан
Английский парк
Цветочные часы
Фонтан Же-До
Национальный памятник
Дворец Правосудия
Дом семьи Тавелей
Бывший арсенал
Площадь Бург-де-Фур
Собор святого Петра
Стена Реформации
Площадь Ланжемаль
Площадь Молар
Парк де ля Трей
Описание экскурсии
Истоки Женевы
Гуляя по живописной набережной Женевского озера, вы узнаете, с каких событий началась история города и как с ними связан Юлий Цезарь. На нашем пути мы полюбуемся островом Руссо и мостом Монблан. В Английском парке я покажу главные символы Женевы — цветочные часы и фонтан Же-До — и раскрою тайну, почему именно они чаще всего появляются на туристических фото. Прогулка продолжится к Национальному памятнику, где вы услышите, почему в 1815 году Женева неохотно присоединилась к Швейцарии и как это сказалось на менталитете местных жителей.
Женева сквозь века
Оставив позади оживленные улицы с магазинами одежды, шоколада и часов, вы направитесь к холму святого Петра, где находится Старый город Женевы. Рассмотрите дворец Правосудия, центральную улицу с национальными флагами, старинный дом семьи Тавелей и бывший арсенал. А на главной рыночной площадь Бург-де-Фур словно попадете в машину времени и узнаете о самых ярких событиях Женевы разных эпох. Кроме того, я помогу расшифровать загадочные элементы на фасадах старинных домов и поделюсь историями их зажиточных владельцев.
Интернациональная Женева
Старый город — это не только Средневековье! В уютном ренессансно-готическом дворике, где заседают городские власти, вы услышите о рождении Женевы как Международного центра. Ведь именно здесь была подписана первая Женевская Конвенция и прошел первый в мире арбитражный суд. Двигаемся дальше — вы увидите собор святого Петра и услышите, как Реформация изменила жизнь и быт города. А если вас особенно интересует этот период, то у 150-метрового памятника «Стена Реформации» в парке Бастион я расскажу, как она повлияла на весь остальной мир.
Женева изнутри
На площади Ланжемаль и площади Молар я поделюсь ценными практическими рекомендациями местного жителя: где вкусно поесть, куда сходить и как ориентироваться в городе. Здесь проходят две главные торговые улицы Женевы. Прогуливаясь по ним, вы сможете купить любые товары «Made in Switzerland» и «Made in Geneva». Звершится экскурсия в парке де ля Трей, где перед вами откроется живописная панорама на женевский кантон и французские горы.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Женеве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 794 туристов
Я дипломированный гид по Женеве. Экскурсии провожу с 2007 года и очень люблю свою работу.
Дружба с Женевой завязалась у меня ещё в студенчестве, когда я приехала сюда изучать французский язык. читать дальшеуменьшить
Никто не ожидал, что дружба перерастёт в настоящую любовь. Женева стала для меня второй Родиной, не перестающей удивлять таинственностью, контрастами и динамикой.
С радостью поделюсь своими знаниями и эмоциями и покажу самые интересные места чудесного города!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
88
4
1
3
–
2
1
1
–
О
Ольга
Добрый день! Благодарим Дарью за увлекательную, интересную, познавательную экскурсию по Женеве. Дарье удалось за короткое время влюбить нас в этот уютный город. Мы обязательно вернемся. Спасибо большое, Дарья!!!
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Оксана
Спасибо большое Даша за увлекательную, познавательную экскурсию по Женеве! Нам очень понравилось!
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Я
Яна
Прекрасный экскурсовод. Очень доступно и интересно передает информацию. С довольствием отвечает на вопросы. Спасибо большое!
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П
Павел
Дарья отличный гид. Особенно приятно было поспорить про разное понимание тех или иных событий. рекомендую
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Марина
потрясающая экскурсовод и экскурсия!!! доступно, интересно и многогранно Дарья затронула все аспекты: и исторический и культурный и быт сегодняшнего жителя Женевы действительно, очень познавательно и для знакомства с городом и его жизнью очень информативно рекомендуем!!!
Дарья
Ответ организатора:
Уважаемая Марина, благодарю вас за отзыв. Мне было очень приятно быть вашим гидом. Самая лучшая награда - это ваше внимание и благодарность! До новых встреч!
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Алёна
все было отлично, также благодарим за дальнейшие рекомендации по городу