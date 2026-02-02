6 отзывов оставили туристы

Лучшее время для экскурсии в Женеве - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает от разнообразных мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также приятная, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но всё же возможно насладиться атмосферой Женевы, особенно в период рождественских праздников.

Во время индивидуальной экскурсии по Женеве вы прогуляетесь по живописной набережной Женевского озера, увидите остров Руссо и мост Монблан. В Английском парке полюбуетесь цветочными часами и фонтаном Же-До. Узнаете, почему

Женева неохотно присоединилась к Швейцарии в 1815 году. В Старом городе посетите дворец Правосудия, дом семьи Тавелей и бывший арсенал. На площади Бург-де-Фур узнаете о ярких событиях разных эпох. В ренессансно-готическом дворике услышите о рождении Женевы как Международного центра. Завершится экскурсия в парке де ля Трей с панорамным видом на женевский кантон и французские горы

Описание экскурсии

Истоки Женевы

Гуляя по живописной набережной Женевского озера, вы узнаете, с каких событий началась история города и как с ними связан Юлий Цезарь. На нашем пути мы полюбуемся островом Руссо и мостом Монблан. В Английском парке я покажу главные символы Женевы — цветочные часы и фонтан Же-До — и раскрою тайну, почему именно они чаще всего появляются на туристических фото. Прогулка продолжится к Национальному памятнику, где вы услышите, почему в 1815 году Женева неохотно присоединилась к Швейцарии и как это сказалось на менталитете местных жителей.

Женева сквозь века

Оставив позади оживленные улицы с магазинами одежды, шоколада и часов, вы направитесь к холму святого Петра, где находится Старый город Женевы. Рассмотрите дворец Правосудия, центральную улицу с национальными флагами, старинный дом семьи Тавелей и бывший арсенал. А на главной рыночной площадь Бург-де-Фур словно попадете в машину времени и узнаете о самых ярких событиях Женевы разных эпох. Кроме того, я помогу расшифровать загадочные элементы на фасадах старинных домов и поделюсь историями их зажиточных владельцев.

Интернациональная Женева

Старый город — это не только Средневековье! В уютном ренессансно-готическом дворике, где заседают городские власти, вы услышите о рождении Женевы как Международного центра. Ведь именно здесь была подписана первая Женевская Конвенция и прошел первый в мире арбитражный суд. Двигаемся дальше — вы увидите собор святого Петра и услышите, как Реформация изменила жизнь и быт города. А если вас особенно интересует этот период, то у 150-метрового памятника «Стена Реформации» в парке Бастион я расскажу, как она повлияла на весь остальной мир.

Женева изнутри

На площади Ланжемаль и площади Молар я поделюсь ценными практическими рекомендациями местного жителя: где вкусно поесть, куда сходить и как ориентироваться в городе. Здесь проходят две главные торговые улицы Женевы. Прогуливаясь по ним, вы сможете купить любые товары «Made in Switzerland» и «Made in Geneva». Звершится экскурсия в парке де ля Трей, где перед вами откроется живописная панорама на женевский кантон и французские горы.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.