Экскурсия в Грюйер - это путешествие в настоящую Швейцарию!
Местность Грюйер известна во всем мире своим сыром, который изготавливают здесь с 12 века. Во время экскурсии 🧭 в современной сыроварне сегодня можно наблюдать как производится этот самым популярный в Швейцарии сыр. В экскурсию ⛳ включено посещение фабрики и дегустация сыра Грюйер.
После сырной фабрики экскурсия продолжится в деревню Грюйер, которая была признана одной из красивейших в Швейцарии. По желанию туристов мыоможем посетить Средневековый замок 🏰 графов Грюйер, музей 🖼 или кафе Гигера, который провел в Грюйере последние годы своей жизни или же приглашаю вас отведать швейцарский шоколад в шоколадной фабрике Кайе, 10 мин от Грюйер.
Что входит
Услуги гида
Транспорт (при выборе соответствующего билета)
Что не входит
Дополнительный час работы гида - 50 франков
Входные билеты (в том числе для гида)
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 Женева
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.