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Грюйер (авто-пешеходная экскурсия)

Дарья Ф.
Дарья Ф. – Гид из Женевы
Грюйер (авто-пешеходная экскурсия)
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €540 за экскурсию

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Грюйер (авто-пешеходная экскурсия)
Грюйер (авто-пешеходная экскурсия)

Что вы увидите

  • Фабрика по изготовлению сыра Грюйер
  • Швейцарская деревня Грюйер
  • Живописные панорамы региона
  • Средневековый замок графов Грбйер
  • Музей и кафейня писателя Гигера (по желанию)
  • Шоколадная фабрика Кайе (по желанию)
  • Местные швейцарские коровы
Экскурсия в Грюйер - это путешествие в настоящую Швейцарию!
Местность Грюйер известна во всем мире своим сыром, который изготавливают здесь с 12 века. Во время экскурсии 🧭 в современной сыроварне сегодня можно наблюдать как производится этот самым популярный в Швейцарии сыр. В экскурсию ⛳ включено посещение фабрики и дегустация сыра Грюйер.
После сырной фабрики экскурсия продолжится в деревню Грюйер, которая была признана одной из красивейших в Швейцарии. По желанию туристов мыоможем посетить Средневековый замок 🏰 графов Грюйер, музей 🖼 или кафе Гигера, который провел в Грюйере последние годы своей жизни или же приглашаю вас отведать швейцарский шоколад в шоколадной фабрике Кайе, 10 мин от Грюйер.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (при выборе соответствующего билета)
Что не входит
  • Дополнительный час работы гида - 50 франков
  • Входные билеты (в том числе для гида)
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 Женева
Грюйер (авто-пешеходная экскурсия)
Грюйер (авто-пешеходная экскурсия)
Грюйер (авто-пешеходная экскурсия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарья Ф.
Дарья Ф.
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