Экскурсия в Грюйер - это путешествие в настоящую Швейцарию!

Местность Грюйер известна во всем мире своим сыром, который изготавливают здесь с 12 века. Во время экскурсии 🧭 в современной сыроварне сегодня можно наблюдать как производится этот самым популярный в Швейцарии сыр. В экскурсию ⛳ включено посещение фабрики и дегустация сыра Грюйер.

После сырной фабрики экскурсия продолжится в деревню Грюйер, которая была признана одной из красивейших в Швейцарии. По желанию туристов мыоможем посетить Средневековый замок 🏰 графов Грюйер, музей 🖼 или кафе Гигера, который провел в Грюйере последние годы своей жизни или же приглашаю вас отведать швейцарский шоколад в шоколадной фабрике Кайе, 10 мин от Грюйер.