Hanna — ваш гид в Женеве

читать дальше уникальная страна. С сумасшедше красивой природой и интересной, необычной историей. И я стараюсь делать так, чтобы в каждую минуту вашего драгоценного времени в стране вы получили максимум впечатлений! Жду вас в Швейцарии!

Привет! Я Анна, и я влюблена в Швейцарию:) Как только я переехала сюда в 2022-м, сразу стала изучать маршруты, города, хайкинг-направления. И красота этой страны просто свела меня с ума. Швейцария —