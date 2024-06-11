Грюйер: сырная столица Швейцарии

Узнать всё про швейцарский сыр и увидеть ту самую пасторальную Швейцарию
В Грюйере потрясающая концентрация средневековой архитектуры.

При этом нет ощущения безжизненной музейности, наоборот: вы как будто оказываетесь в настоящей старинной Швейцарии, звенящей колокольчиками коров на фоне зелёных лугов и горных пейзажей и пахнущей ароматным сыром. И эта картинка оживёт перед вами на нашей экскурсии!
Грюйер: сырная столица Швейцарии
Грюйер: сырная столица Швейцарии
Грюйер: сырная столица Швейцарии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Прогулка вокруг замка Грюйер 13 века. Это короткий хайк на 1,5 км. с швейцарскими видами на Предальпы и зелёные долины.
  • Сыроварня Грюйер. Здесь вы своими глазами увидите (и послушаете), как производят знаменитый сыр Грюйер. А также получите 3 кусочка разных сортов на пробу.
  • Бар Гигера. Это музейный бар, оформленный известным дизайнером Гансом Гигером — тем самым создателем образов для фильма «Чужие».
  • Обед (по желанию). Если захотите, я забронирую для вас столик в ресторане, чтобы вы попробовали местное знаменитое фондю на террасе с потрясающими видами.

Вы узнаете:

  • Как появился сыр в Швейцарии.
  • Какую роль имело производство этого продукта в Средневековье и какую имеет сейчас.
  • Как возник город Грюйер и какими были его взаимоотношения в Средние века с нынешней «столицей» Швейцарии — Берном.
  • Что за чёрная-чёрная рука живёт в замке Грюйер.

Организационные детали

  • В Грюйер мы едем вместе на поезде из Женевы или Лозанны. Обратно я помогаю вам сесть на нужный транспорт, а дальше до Женевы вы доезжаете без моего сопровождения.
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 8 лет.

Дополнительные расходы

  • Проезд на поезде
    — из Женевы: 84 франка в одну сторону (2 ч)
    — из Лозанны — 50 франков в одну сторону (1,5 ч).
  • Посещение сыроварни — 7 франков.
  • Обед в ресторане (по желанию)— около 50-60 франков на человека.
  • Посещение замка Грюйер (по желанию) — 13 франков/взрослый, 5 франков/детский.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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