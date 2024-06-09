1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Грюйер (авто-пешеходная экскурсия)
Начало: По договоренности
«В экскурсию включено посещение фабрики и дегустация сыра Грюйер»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €540 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Молочная река - шоколадные берега. Женевская кухня
Узнать рецепты женевских блюд и разобраться во вкусовых пристрастиях местных
«Я познакомлю вас с типичными женевскими блюдами, чтобы после экскурсии в местных ресторанах вы чувствовали себя настоящим гурманом, познавшим суть здешней гастрономической культуры»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Грюйер: сырная столица Швейцарии
Узнать всё про швейцарский сыр и увидеть ту самую пасторальную Швейцарию
«Это музейный бар, оформленный известным дизайнером Гансом Гигером — тем самым создателем образов для фильма «Чужие»»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€390 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Женеве в июне 2024
Сейчас в Женеве в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 540. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Женевы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024