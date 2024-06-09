Найдено 3 экскурсии в категории « Гастрономические » в Женеве на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Грюйер (авто-пешеходная экскурсия) Начало: По договоренности «В экскурсию включено посещение фабрики и дегустация сыра Грюйер» Расписание: по договоренности от € 540 за всё до 4 чел. 🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Молочная река - шоколадные берега. Женевская кухня Узнать рецепты женевских блюд и разобраться во вкусовых пристрастиях местных «Я познакомлю вас с типичными женевскими блюдами, чтобы после экскурсии в местных ресторанах вы чувствовали себя настоящим гурманом, познавшим суть здешней гастрономической культуры» € 200 за всё до 8 чел. Индивидуальная 8 часов Грюйер: сырная столица Швейцарии Узнать всё про швейцарский сыр и увидеть ту самую пасторальную Швейцарию «Это музейный бар, оформленный известным дизайнером Гансом Гигером — тем самым создателем образов для фильма «Чужие»» € 390 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Женевы

Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Женеве Грюйер (авто-пешеходная экскурсия) Молочная река - шоколадные берега. Женевская кухня Грюйер: сырная столица Швейцарии В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Женеве в июне 2024 Сейчас в Женеве в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 540. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5

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