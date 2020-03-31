  1. 🦠 Коронавирус в Сьерре Леоне

Коронавирус в Сьерре Леоне на сегодня – онлайн статистика зараженных

Онлайн статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Сьерре Леоне на сегодня по данным 2 апреля 2020: 2 заражено, 0 умерло, 0 выздоровело. Графики и таблицы по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира
Заразились в Сьерре Леоне за всё время
2
+1 на
1 апреля 2020
Выздоровели
0
Умерли
0

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 2 апреля 2020 вирусом заразились 937 976 человек на земле. При этом в Сьерре Леоне находится 0% (2 человека) от всех подтвержденных заболевших в мире, 0 умерло, 0 выздоровело, а всего инфицированных осталось 2 человека. Самого первого зараженного человека в Сьерре Леоне выявили 30 марта 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Сьерре Леоне

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции

Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства.

На данный момент смертность во всём мире составляет 5.04%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Сьерре Леоне

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Сьерры Леоне по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее.

ДатаЗаразилосьУмерлоЛетальностьВыздоровелоОсталось зараженных
1 апр 202021002+1
31 мар 202011001+1
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Сьерра Леоне и 5 стран в сравнении на 2 апреля 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

Статистика заражений в 202 странах мира

В таблице показаны изменения и данные на 2 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём

СтранаЗаразилосьУмерлоЛетальностьВыздоровелоОсталось зараженныхОбновлено
Мир		937 976277947279875.04%1953581369695339+132302.04.2020 11:01
1
США		215 3443415112102.37%8878201354+33102.04.2020 09:30
2
Италия		110 5741315511.9%168478057202.04.2020 04:01
3
Испания		104 11893879.02%226477208402.04.2020 04:01
4
Китай		81 999331864.05%764081702273-17602.04.2020 11:01
5
Германия		77 9819311.19%1917547557875-47502.04.2020 10:15
6
Франция		56 98940327.08%109354202202.04.2020 04:01
7
Иран		47 59330366.38%154732908402.04.2020 04:01
8
Великобритания		29 47423527.98%1512697102.04.2020 04:01
9
Швейцария		17 781134882.74%296714326+1302.04.2020 10:31
10
Турция		15 6792771.77%3331506902.04.2020 06:00
11
Бельгия		13 9648285.93%21321100402.04.2020 04:01
12
Нидерланды		13 61411738.62%2501219102.04.2020 04:01
13
Австрия		10 809981461.35%14369227+9802.04.2020 10:15
14
Южная Корея		99768916941.69%58282613979-17602.04.2020 04:30
15
Канада		9731129151.33%17367866-1502.04.2020 04:46
16
Португалия		82511872.27%43802102.04.2020 04:01
17
Бразилия		69315124423.52%1276560+4902.04.2020 04:01
18
Израиль		62111193040.48%289485892+6702.04.2020 10:01
19
Австралия		5137892520.49%3454767+8702.04.2020 10:31
20
Швеция		49472394.83%103460502.04.2020 04:01
21
Норвегия		48792440.9%134822+202.04.2020 10:31
22
Чехия		3604154011.11%613503+1402.04.2020 10:01
23
Россия		35487713060.85%235453283+72002.04.2020 10:46
24
Ирландия		3447852.47%5335702.04.2020 04:01
25
Дания		31071043.35%894210902.04.2020 04:01
26
Чили		3031160.53%234278102.04.2020 04:01
27
Малайзия		2908451.55%645221802.04.2020 04:01
28
Эквадор		2758983.55%58260202.04.2020 04:01
29
Польша		2554431.68%56245502.04.2020 04:01
30
Румыния		24609423.82%2522114-202.04.2020 10:15
31
Япония		2384572.39%472185502.04.2020 04:01
32
Люксембург		2319291.25%80221002.04.2020 04:01
33
Филиппины		2311964.15%50216502.04.2020 04:01
34
Пакистан		22911733141.35%107132153+15602.04.2020 09:30
35
Индия		203234582.85%1481826+3402.04.2020 08:30
36
Таиланд		18751041530.8%5051355+10102.04.2020 09:46
37
Саудовская Аравия		1720160.93%264144002.04.2020 04:01
38
Индонезия		16771579.36%103141702.04.2020 04:01
39
Финляндия		151872171.12%3002901201-21802.04.2020 10:01
40
Греция		1415513.6%52131202.04.2020 04:01
41
ЮАР		138050.36%50132502.04.2020 04:01
42
Мексика		13781633782.69%351306+15502.04.2020 05:15
43
Перу		13234793.55%394882-902.04.2020 05:15
44
Панама		1317322.43%9127602.04.2020 04:01
45
Доминикана		1284574.44%9121802.04.2020 09:46
46
Исландия		122020.16%23698202.04.2020 04:01
47
Аргентина		11333312.91%248852-102.04.2020 05:01
48
Колумбия		1065171.6%39100902.04.2020 04:01
49
Сербия		1060282.64%4299002.04.2020 04:01
50
Сингапур		1000410.4%245751-102.04.2020 04:30
51
Хорватия		96360.62%7388402.04.2020 04:01
52
Алжир		847586.85%6172802.04.2020 04:01
53
Словения		841151.78%1081602.04.2020 04:01
54
Катар		83520.24%7176202.04.2020 04:01
55
ОАЭ		81480.98%6174502.04.2020 04:01
56
Украина		80410202.49%13771+1002.04.2020 10:15
57
Новая Зеландия		7978910.13%929704+8002.04.2020 04:01
58
Египет		779526.68%17954802.04.2020 04:01
59
Эстония		77950.64%3374102.04.2020 04:01
60
Гонконг		76640.52%14761502.04.2020 04:01
61
Ирак		728527.14%18249402.04.2020 04:01
62
Марокко		67622395.77%29608+2202.04.2020 10:31
63
Армения		6639240.6%332626+9002.04.2020 10:15
64
Литва		6496881.23%7634+6802.04.2020 09:15
65
Венгрия		585602113.59%422522+5702.04.2020 09:15
66
Бахрейн		56940.7%33722802.04.2020 04:01
67
Босния и Герцеговина		49031132.65%19458+3102.04.2020 10:01
68
Ливан		479142.92%4342202.04.2020 04:01
69
Болгария		44927102.23%255414+2202.04.2020 09:01
70
Латвия		4460144502.04.2020 04:01
71
Тунис		423122.84%540602.04.2020 04:01
72
Молдавия		42351.18%2339502.04.2020 04:01
73
Казахстан		4022230.75%271372+2102.04.2020 10:15
74
Словакия		40010.25%739202.04.2020 04:01
75
Андорра		390143.59%1036602.04.2020 04:01
76
Коста-Рика		37520.53%436902.04.2020 04:01
77
Азербайджан		35951.39%2632802.04.2020 04:01
78
Македония		354113.11%1732602.04.2020 04:01
79
Уругвай		35020.57%6228602.04.2020 04:01
80
Тайвань		3391051.47%505284+502.04.2020 09:46
81
Кипр		32092.81%2828302.04.2020 04:01
82
Кувейт		31708023702.04.2020 04:01
83
Буркина Фасо		282165.67%4622002.04.2020 04:01
84
Реюньон		28104024102.04.2020 04:01
85
Иордания		27851.8%3623702.04.2020 04:01
86
Албания		259155.79%6717702.04.2020 04:01
87
Афганистан		239241.67%5230+202.04.2020 09:30
88
Сан-Марино		2362811.86%1319502.04.2020 04:01
89
Камерун		23362.58%1021702.04.2020 04:01
90
Оман		2312110.43%417189+1402.04.2020 10:01
91
Вьетнам		22240641158+302.04.2020 09:30
92
Гондурас		219471446.39%3202+4302.04.2020 06:00
93
Куба		21262.83%1219402.04.2020 04:01
94
Гана		19552.56%3115902.04.2020 04:01
95
Сенегал		19010.53%4514402.04.2020 04:01
96
Узбекистан		190921.05%12176+902.04.2020 10:46
97
Кот д'Ивуар		19010.53%918002.04.2020 04:01
98
Мальта		1880218602.04.2020 04:01
99
Фарерские острова		1774081696-202.04.2020 10:01
100
Нигерия		17421.15%916302.04.2020 04:01
101
Беларусь		16321.23%5310802.04.2020 04:01
102
Маврикий		161714.35%0154-102.04.2020 09:15
103
Шри-Ланка		148232.03%21124+202.04.2020 09:15
104
Венесуэла		14432.08%439802.04.2020 04:01
105
Черногория		1401721.43%0138+1702.04.2020 10:15
106
Мартиника		13532.22%2710502.04.2020 04:01
107
Палестинские территории		13410.75%1811502.04.2020 04:01
108
Бруней		13110.76%527802.04.2020 04:01
109
Грузия		13013023107+1302.04.2020 09:15
110
Гваделупа		12564.8%249502.04.2020 04:01
111
Боливия		123875.69%1115+802.04.2020 10:01
112
Демократическая Республика Конго		123141128.94%3109+1202.04.2020 09:30
113
Киргизия		1165052111+302.04.2020 07:46
114
Камбоджа		1101034976-802.04.2020 05:31
115
Майотта		10110.99%109002.04.2020 04:01
116
Тринидад и Тобаго		9055.56%18402.04.2020 04:01
117
Руанда		82008202.04.2020 04:01
118
Гибралтар		810344702.04.2020 04:01
119
Кения		8111.23%37702.04.2020 04:01
120
Парагвай		77833.9%2172+702.04.2020 04:01
121
Нигер		7456.76%06902.04.2020 04:01
122
Лихтенштейн		72007202.04.2020 04:01
123
Остров Мэн		6811.47%06702.04.2020 04:01
124
Мадагаскар		57005702.04.2020 04:01
125
Бангладеш		562610.71%2525+202.04.2020 09:30
126
Аруба		55015402.04.2020 04:01
127
Монако		5511.82%25202.04.2020 04:01
128
Французская Гвиана		510153602.04.2020 04:01
129
Гватемала		46712.17%1233+702.04.2020 04:16
130
Барбадос		45004502.04.2020 04:01
131
Уганда		44004402.04.2020 04:01
132
Ямайка		4436.82%23902.04.2020 04:01
133
Макао		410103102.04.2020 04:01
134
Сальвадор		41824.88%039+802.04.2020 06:00
135
Французская Полинезия		37003702.04.2020 04:01
136
Замбия		36003602.04.2020 04:01
137
Того		3625.56%102402.04.2020 04:01
138
Джибути		33003302.04.2020 04:01
139
Бермуды		320102202.04.2020 04:01
140
Мали		3139.68%02802.04.2020 04:01
141
Гвинея		30003002.04.2020 04:01
142
Эфиопия		29042502.04.2020 04:01
143
Каймановы острова		2214.55%02102.04.2020 04:01
144
Конго		2229.09%02002.04.2020 04:01
145
Сен-Мартен		2214.55%21902.04.2020 04:01
146
Багамы		2114.76%11902.04.2020 04:01
147
Танзания		2015%11802.04.2020 04:01
148
Мальдивы		19013602.04.2020 04:01
149
Гайана		194121.05%015-102.04.2020 04:46
150
Эритрея		1830018+302.04.2020 09:46
151
Габон		1815.56%01702.04.2020 04:01
152
Синт-Мартен		1616.25%6902.04.2020 04:01
153
Мьянма		1616.25%01502.04.2020 04:01
154
Новая Каледония		16011502.04.2020 04:01
155
Гаити		16011502.04.2020 04:01
156
Экваториальная Гвинея		15011402.04.2020 04:01
157
Монголия		14021202.04.2020 04:01
158
Намибия		14021202.04.2020 04:01
159
Бенин		13011202.04.2020 04:01
160
Сент-Люсия		13011202.04.2020 04:01
161
Доминика		12001202.04.2020 04:01
162
Кюрасао		1119.09%3702.04.2020 04:01
163
Ливия		1001902.04.2020 04:01
164
Лаос		10001002.04.2020 04:01
165
Гренландия		1002802.04.2020 04:01
166
Сирия		10220%0802.04.2020 04:01
167
Сейшельские Острова		10001002.04.2020 04:01
168
Мозамбик		10001002.04.2020 04:01
169
Гренада		1010010+102.04.2020 04:01
170
Суринам		10001002.04.2020 04:01
171
Гвинея-Биссау		900902.04.2020 04:01
172
Свазиленд		900902.04.2020 04:01
173
Сент-Китс и Невис		800802.04.2020 04:01
174
Ангола		8225%1502.04.2020 04:01
175
Зимбабве		8112.5%0702.04.2020 04:01
176
Судан		7228.57%2302.04.2020 04:01
177
Чад		700702.04.2020 04:01
178
Антигуа и Барбуда		700702.04.2020 04:01
179
Фиджи		72007+202.04.2020 07:15
180
Ватикан		600602.04.2020 04:01
181
Мавритания		6116.67%2302.04.2020 04:01
182
Сен-Бартельми		601502.04.2020 04:01
183
Либерия		600602.04.2020 04:01
184
Кабо-Верде		6116.67%0502.04.2020 04:01
185
Теркс и Кайкос		600602.04.2020 04:01
186
Непал		501402.04.2020 04:01
187
Никарагуа		5120%0402.04.2020 04:01
188
Монтсеррат		500502.04.2020 04:01
189
Бутан		51014+102.04.2020 05:15
190
Сомали		501402.04.2020 04:01
191
Гамбия		4125%2102.04.2020 04:01
192
Ботсвана		4125%0302.04.2020 04:01
193
ЦАР		300302.04.2020 04:01
194
Белиз		300302.04.2020 04:01
195
Виргинские острова, Британские		300302.04.2020 04:01
196
Ангилья		200202.04.2020 04:01
197
Сьерра Леоне		200202.04.2020 04:01
198
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус		200202.04.2020 04:01
199
Бурунди		200202.04.2020 04:01
200
Сент-Винсент и Гренадины		201102.04.2020 04:01
201
Папуа Новая Гвинея		100102.04.2020 04:01
202
Тимор-Лесте		100102.04.2020 04:01
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