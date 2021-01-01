Фото Сингапура

🇷🇺🇬🇧🇺🇦

Хорошие фотографии Сингапура в высоком разрешении

Фотографии Сингапура — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Республика Сингапур
Парк развлечений Universal Studios
Парк развлечений Universal Studios
Прекрасный вид с крыши отеля Марина-Бэй, Сингапур
Прекрасный вид с крыши отеля Марина-Бэй, Сингапур
Набережная Марина-Бэй
Набережная Марина-Бэй
На улицах Сингапурского Чайнатауна
На улицах Сингапурского Чайнатауна
Центр общественного питания Телок Айер или Лау Па Сат
Центр общественного питания Телок Айер или Лау Па Сат
Живописный район - Кампонг Глам
Живописный район - Кампонг Глам
Утренний скайлайн. Республика Сингапур
Утренний скайлайн. Республика Сингапур
Башня Tiger Sky Tower
Башня Tiger Sky Tower
Гигантское колесо обозрения
Гигантское колесо обозрения
Знаменитый Сингапурский слинг
Знаменитый Сингапурский слинг
Оранжереи Клауд Форест (Cloud Forest Dome)
Оранжереи Клауд Форест (Cloud Forest Dome)
Футуристические сады Сингапура
Футуристические сады Сингапура
Переулок Хаджи-Лейн (Haji Lane)
Переулок Хаджи-Лейн (Haji Lane)
Арабский квартал в Сингапуре
Арабский квартал в Сингапуре
Мечеть Масджид Султан
Мечеть Масджид Султан
Кафе Artistry, славится своими вкусными завтраками
Кафе Artistry, славится своими вкусными завтраками
Ночной скайлайн Сингапура
Ночной скайлайн Сингапура
Где находится Сингапур на карте мира
Где находится Сингапур на карте мира
Остров Сентоза
Остров Сентоза
Набережная Кларк Ки
Набережная Кларк Ки
В небольшой стране довольно много грандиозных торговых центров
В небольшой стране довольно много грандиозных торговых центров
Кухня довольно разнообразная
Кухня довольно разнообразная
Без свежих овощей нельзя представить сингапурскую кухню
Без свежих овощей нельзя представить сингапурскую кухню
Марина-Бэй
Марина-Бэй
Чайнатаун, Сингапур
Чайнатаун, Сингапур
Singapore
Singapore
Китайский сад, Сингапур
Китайский сад, Сингапур
улица Орчард Роуд, Сингапур
улица Орчард Роуд, Сингапур
Singapore
Singapore
Вид с кабины колеса обозрения Flyer, Сингапур
Вид с кабины колеса обозрения Flyer, Сингапур
Отель Раффлз, Сингапур
Отель Раффлз, Сингапур
Супер-деревья, Сингапур
Супер-деревья, Сингапур
Тематический парк развлечений "Universal Studios Singapore"
Тематический парк развлечений "Universal Studios Singapore"
Бассейн на крыше гостиницы Marina Bay
Бассейн на крыше гостиницы Marina Bay
Ночной Сингапур, вид на отель Марина Бэй
Ночной Сингапур, вид на отель Марина Бэй
Перед тем как отправиться на отдых в Сингапур, взвесте все "за" и "против"
Перед тем как отправиться на отдых в Сингапур, взвесте все "за" и "против"
Вид с небоскреба 1-Altitude
Вид с небоскреба 1-Altitude
Советы, как сэкономить во время путешествия в Сингапур
Советы, как сэкономить во время путешествия в Сингапур
Предупреждающий знак "Нет жевательной резинке", Сингапур
Предупреждающий знак "Нет жевательной резинке", Сингапур
Singapore Airlines (Сингапурские авиалинии)
Singapore Airlines (Сингапурские авиалинии)
Так выглядит электронная виза в Сингапур
Так выглядит электронная виза в Сингапур
Туристическая виза в Сингапур, правила оформления
Туристическая виза в Сингапур, правила оформления
Местный рынок сувениров, Сингапур
Местный рынок сувениров, Сингапур
Краб в соусе чили в ресторане Roland, Сингапур
Краб в соусе чили в ресторане Roland, Сингапур
Отель Марина-Бэй, Сингапур
Отель Марина-Бэй, Сингапур
Празднование Китайского Нового года, Сингапур
Празднование Китайского Нового года, Сингапур
Футуристические сады у залива, Сингапур
Футуристические сады у залива, Сингапур
Туристическая карта Сингапура
Туристическая карта Сингапура
Сингапур
Сингапур