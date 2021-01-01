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COVID-19 в Сингапуре
Хорошие фотографии Сингапура в высоком разрешении
Фотографии Сингапура — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Республика Сингапур
Парк развлечений Universal Studios
Прекрасный вид с крыши отеля Марина-Бэй, Сингапур
Набережная Марина-Бэй
На улицах Сингапурского Чайнатауна
Центр общественного питания Телок Айер или Лау Па Сат
Живописный район - Кампонг Глам
Утренний скайлайн. Республика Сингапур
Башня Tiger Sky Tower
Гигантское колесо обозрения
Знаменитый Сингапурский слинг
Оранжереи Клауд Форест (Cloud Forest Dome)
Футуристические сады Сингапура
Переулок Хаджи-Лейн (Haji Lane)
Арабский квартал в Сингапуре
Мечеть Масджид Султан
Кафе Artistry, славится своими вкусными завтраками
Ночной скайлайн Сингапура
Где находится Сингапур на карте мира
Остров Сентоза
Набережная Кларк Ки
В небольшой стране довольно много грандиозных торговых центров
Кухня довольно разнообразная
Без свежих овощей нельзя представить сингапурскую кухню
Марина-Бэй
Чайнатаун, Сингапур
Singapore
Китайский сад, Сингапур
улица Орчард Роуд, Сингапур
Singapore
Вид с кабины колеса обозрения Flyer, Сингапур
Отель Раффлз, Сингапур
Супер-деревья, Сингапур
Тематический парк развлечений "Universal Studios Singapore"
Бассейн на крыше гостиницы Marina Bay
Ночной Сингапур, вид на отель Марина Бэй
Перед тем как отправиться на отдых в Сингапур, взвесте все "за" и "против"
Вид с небоскреба 1-Altitude
Советы, как сэкономить во время путешествия в Сингапур
Предупреждающий знак "Нет жевательной резинке", Сингапур
Singapore Airlines (Сингапурские авиалинии)
Так выглядит электронная виза в Сингапур
Туристическая виза в Сингапур, правила оформления
Местный рынок сувениров, Сингапур
Краб в соусе чили в ресторане Roland, Сингапур
Отель Марина-Бэй, Сингапур
Празднование Китайского Нового года, Сингапур
Футуристические сады у залива, Сингапур
Туристическая карта Сингапура
Сингапур