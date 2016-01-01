Всё о Сингапуре

Полезная информация о Сингапуре

Что нужно знать о Сингапуре: 3 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же 19 экскурсий
Флаг Сингапура
Флаг Сингапура
НазваниеСингапур
Эмодзи флаг🇸🇬
Полное названиеРеспублика Сингапур
По-английскиSingapore
СтолицаСингапур
Статья о странеСтатья о Сингапуре
ГородаСписок городов
Фотографии49 фото
ВалютаСингапурский доллар
Площадь714 км²
Население5 607 300 чел.
Телефонный код+65
Код ISOSG
Основной домен.SG

Подробная статья

Сингапур
Сингапур – всё, что нужно знать о Сингапуре как стране, так и городе
Фото лучших достопримечательностей Сингапура, описание маршрутов, праздников, местных обычаев, сингапурской кухни, отелей, транспорта, лучшего способа добраться, туристических виз и месторасположения на карте

Где находится Сингапур на карте

Сингапур фото страны
Сингапур

Популярные экскурсии в Сингапуре

Обзорная поездка по Сингапуру на автобусе Hop on Hop off
Обзорная поездка по Сингапуру на автобусе Hop on Hop off
1 отзыв
Сингапур
Сложить мозаику Сингапура
Сложить мозаику Сингапура
Прогулка по чуду-городу из прошлого в будущее: Чайна-таун и современные районы
Сингапур
Сингапур сквозь века
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Сингапур
Билет в аквапарк Adventure Cove
Билет в аквапарк Adventure Cove
Сингапур
Архитектурный Сингапур
Архитектурный Сингапур
Сингапур
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Фотографии

Парк развлечений Universal Studios
Прекрасный вид с крыши отеля Марина-Бэй, Сингапур
Набережная Марина-Бэй
На улицах Сингапурского Чайнатауна
Центр общественного питания Телок Айер или Лау Па Сат
Живописный район - Кампонг Глам
Утренний скайлайн. Республика Сингапур
Башня Tiger Sky Tower
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