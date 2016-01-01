Полезная информация о Сингапуре
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Флаг Сингапура
|Название
|Сингапур
|Эмодзи флаг
|🇸🇬
|Полное название
|Республика Сингапур
|По-английски
|Singapore
|Столица
|Сингапур
|Статья о стране
|Статья о Сингапуре
|Города
|Список городов
|Фотографии
|49 фото
|Валюта
|Сингапурский доллар
|Площадь
|714 км²
|Население
|5 607 300 чел.
|Телефонный код
|+65
|Код ISO
|SG
|Основной домен
|.SG
Подробная статья
Сингапур – всё, что нужно знать о Сингапуре как стране, так и городе
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Где находится Сингапур на карте
Сингапур
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