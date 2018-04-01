Сингапур

Сингапур — дословный перевод «город Льва», является островным городом-государством, расположенным у южного побережья Малайзии. Сингапур – одна из самых дорогих и процветающих стран в мире, но даже если у вас ограниченный бюджет, здесь есть что поделать и увидеть и при этом не разориться. Одним из самых интересных аспектов города является объединение различных азиатских культур и этнических групп. От Китайского квартала до Маленькой Индии, вы найдете аспекты многих азиатских стран в Сингапуре.

Ночной скайлайн Сингапура

Конечно остров небольшой, но здесь есть множество удивительных вещей, которые нужно увидеть и сделать, например: посетить невероятные тропические парки на границе с Малайзией, различные магазины, развлекательные тематические парки, прекрасные пляжи и зоопарк мирового класса, а также вкусно и дешево покушать китайскую и индийскую кухню.

Общие сведения о стране Сингапур

Где находится Сингапур

Республика Сингапур, состоит из острова Сингапур и нескольких небольших соседних островков. Расположена в Индийском океане у южной оконечности Малаккского полуострова.

Где находится Сингапур на карте мира

Республика Сингапур на карте мира

Площадь

Сингапур занимает площадь 719,9 кв. км. Позиция Сингапура в восточной части Малаккского пролива, которая отделяет Западную Малайзию и индонезийский остров Суматра, придала ему экономическое и стратегическое значение, пропорциональное его небольшим размерам. Сингапурская столица Сингапур расположена на южном побережье страны.

Столица

Столица Сингапура – Сингапур

Напоминаем, это город-государство на 63 островах

Язык

Сингапур имеет четыре официальных языка: английский, малайский, мандаринский и тамильский. Хотя в Сингапуре говорят по меньшей мере на 20-ти различных языках. К счастью для большинства путешественников, на английском говорят подавляющее большинство жителей Сингапура.

Население

Население Сингапура в 2012 году насчитывало 5 312 400 человек. Люди Сингапура преимущественно китайского происхождения, а этнические китайцы составляют около 76,8% населения. Около 15% составляют малайцы, а 8% - выходцы из Индии (включая пакистанцев, бангладешцев и шри-ланкийцев). Сингапур фактически является городом-государством, а все население (100%) считается городским.

Религия

Буддизм (40%), индуизм (4%), даосизм, ислам(15%) и христианство(15%) считаются основными религиями Сингапура.

Валюта

Валютой страны является сингапурский доллар (SGD), локально называемый «singdollar», который составляет 100 центов.

Сингапур использует монеты достоинством — 5 ¢, 10 ¢, 20 ¢, 50 ¢ и 1 SGD

Банкноты - 2 SGD, 5 SGD, 10 SGD, 50 SGD, 100 SGD, 500 SGD и 1000 SGD. Сингапурский доллар является очень стабильной и свободно конвертируемой валютой.

Широко доступны банкоматы и обменники. Кредитные карты принимаются в большинстве магазинов и ресторанов.

Телефонный код страны +65

Экстренные службы:

Полиция: 999;

Скорая помощь и пожарная служба: 995.

Чаевые

Чаевые обычно не являются обязательными в Сингапуре. В аэропорту Чанги и вовсе запрещены.

Рестораны . Многие включают плату за обслуживание в размере 10%, и в этом случае оставлять чаевые не нужно.

. Многие включают плату за обслуживание в размере 10%, и в этом случае оставлять чаевые не нужно. Отели . В бюджетных отелях не обязательно оставлять чаевые. В отелях высокого класса обслуживания, можно оставить чаевые носильщикам от 2 SGD до 5 SGD для помощи в переноске багажа, а за уборку номера 2 SGD .

. В бюджетных отелях не обязательно оставлять чаевые. В отелях высокого класса обслуживания, можно оставить чаевые носильщикам от 2 SGD до 5 SGD для помощи в переноске багажа, а за уборку номера 2 SGD . Такси. В такси не принято оставлять чаевые, хотя можно просто вежливо округлить сумму.

Климат, или когда лучше ехать в Сингапур

Погода в Сингапуре довольно комфортная. Тропический климат предполагает теплую и влажную погоду в течении всего года. В Сингапуре сезон дождей проходит с ноября по январь, но на самом деле разница температур не очень велика. Круглый год, температура колеблится от 24° C до 31° C.

Однако, имейте в виду, что в Сингапуре может быть достаточно дорого, особенно во время больших праздников, таких как Китайский Новый год, поэтому планировать свою поездку лучше в обычное время.

Туристическая карта Сингапура

Виды отдыха – чем заняться в Сингапуре

Футуристические сады у залива, Сингапур Набережная Кларк Ки Остров Сентоза

Хотя Сингапур - относительно небольшая страна, тут найдется масса интересных занятий. Вы можете посетить многочисленные бары на крыше (с бассейнами), а также насладиться многочисленными культурными достопримечательностями в городе. Ниже перечислены по нашему мнению одни из лучших развлечений, которые можно найти в Сингапуре.

Посетите Сады у залива . Пожалуй, это одна из самых известных достопримечательностей Сингапура. Это место обязательно к посещению.

. Пожалуй, это одна из самых известных достопримечательностей Сингапура. Это место обязательно к посещению. Загляните в музей цивилизаций Азии . Сингапур - это слияния разных культур и идентичности. Это уникальное место с богатой историей, которую, безусловно, стоит изучить. Музей цивилизаций Азии предлагает обширную историю азиатского искусства и культуры.

. Сингапур - это слияния разных культур и идентичности. Это уникальное место с богатой историей, которую, безусловно, стоит изучить. Музей цивилизаций Азии предлагает обширную историю азиатского искусства и культуры. Отправляйтесь в путешествие по Сингапурскому ботаническому саду . Вы могли подумать, что в таком большом городе, как Сингапур, не будет места для чудес природы, но ботанический сад — поистине впечатляющее зрелище. Садовый комплекс площадью 24 га был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, он полон огромного множества удивительных растений. Ботанический сад огромный, поэтому, если вы хотите изучить большую часть, вы должны выделить по крайней мере пару часов.

. Вы могли подумать, что в таком большом городе, как Сингапур, не будет места для чудес природы, но ботанический сад — поистине впечатляющее зрелище. Садовый комплекс площадью 24 га был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, он полон огромного множества удивительных растений. Ботанический сад огромный, поэтому, если вы хотите изучить большую часть, вы должны выделить по крайней мере пару часов. Держите свой путь через Китайский квартал и Маленькую Индию . Сингапур — это слияние разных культур, сплетенных вместе. Вы обязательно будете встречать элементы Китайской и Индийской культуры, а также других стран по всему городу и нет лучшего места, чтобы познать их, чем в Чайна-тауне и Маленькой Индии. Насладитесь красотой султанской мечети в арабском квартале или посетите Центр культурного наследия Китая. Впоследствии, побалуйте себя множеством невероятных блюд на рынках в этих кварталах.

. Сингапур — это слияние разных культур, сплетенных вместе. Вы обязательно будете встречать элементы Китайской и Индийской культуры, а также других стран по всему городу и нет лучшего места, чтобы познать их, чем в Чайна-тауне и Маленькой Индии. Насладитесь красотой султанской мечети в арабском квартале или посетите Центр культурного наследия Китая. Впоследствии, побалуйте себя множеством невероятных блюд на рынках в этих кварталах. Покатайтесь на Сингапурском колесе обозрения. Конечно колесо обозрения, не совсем уникальное развлечение для Сингапура, но оно по прежнему продолжает привлекать посетителей всех возрастов. Если вас не пугает высота, это отличный способ насладиться панорамным видом города. Предположительно, вы даже можете увидеть Малайзию и Индонезию на высоте!

Фестивали и праздники

Празднование Китайского Нового года, Сингапур

Китайский Новый Год : Это, вероятно, самый большой праздник Сингапура и один из самых любимых праздников года. Его отголоски, будут всплывать повсюду, но самое большое празднование проходит в Чайна-таун. Если вы решите посетить Сингапур в январе или феврале, вы не должны пропустить это грандиозное событие. В городе будут проходить всевозможные парады, фестивали и многочисленные уличные выступления.

: Это, вероятно, самый большой праздник Сингапура и один из самых любимых праздников года. Его отголоски, будут всплывать повсюду, но самое большое празднование проходит в Чайна-таун. Если вы решите посетить Сингапур в январе или феврале, вы не должны пропустить это грандиозное событие. В городе будут проходить всевозможные парады, фестивали и многочисленные уличные выступления. День Весак : важный праздник для буддийской общины в Сингапуре, День Весак проходит в мае и знаменует рождение, просвещение и смерть Будды. В этот торжественный праздник, храмы и святыни ярко украшены, также проходят всевозможные вегетарианские пищевые ярмарки и другие не менее интересные мероприятия.

: важный праздник для буддийской общины в Сингапуре, День Весак проходит в мае и знаменует рождение, просвещение и смерть Будды. В этот торжественный праздник, храмы и святыни ярко украшены, также проходят всевозможные вегетарианские пищевые ярмарки и другие не менее интересные мероприятия. Дивали : Дивали, или Фестиваль огней, празднует победу света над тьмой и добра над злом в индуистской культуре. Во время этого праздника (обычно в октябре или ноябре) Маленькая Индия оживает яркими огнями гирлянд и разноцветными цветами.

: Дивали, или Фестиваль огней, празднует победу света над тьмой и добра над злом в индуистской культуре. Во время этого праздника (обычно в октябре или ноябре) Маленькая Индия оживает яркими огнями гирлянд и разноцветными цветами. Тайпусам: Этот индуистский фестиваль не для слабонервных, проходит он в январе. В качестве дани Господу Субрахманьяну можно увидеть шествие последователей, они несут "кавади" (раму со спицами), на конце этих спиц находятся острые наконечники, которые пронзают тела людей несущих её. Это безусловно, незабываемый опыт, но зрелище конечно не самое приятное.

Где лучше размещаться

Отель Марина-Бэй, Сингапур Марина-Бэй

Проживание в Сингапуре не из дешевых, если сравнивать с других частями Азии, но все же есть варианты для каждого:

хостел . Вы заплатите от 15-17 SGD за ночь в хостеле. Большинство хостелов предлагают бесплатный Wi-Fi, бесплатный завтрак, а некоторые предлагают бесплатное постельное белье.

. Вы заплатите от 15-17 SGD за ночь в хостеле. Большинство хостелов предлагают бесплатный Wi-Fi, бесплатный завтрак, а некоторые предлагают бесплатное постельное белье. комната в двухзвездочном отеле . Вы можете найти номер в 2-х звездочном отеле с такими удобствами, как кондиционер, ванная комната, бесплатный Wi-Fi и телевизор, цены начинаются от 45 SGD за ночь.

. Вы можете найти номер в 2-х звездочном отеле с такими удобствами, как кондиционер, ванная комната, бесплатный Wi-Fi и телевизор, цены начинаются от 45 SGD за ночь. большинство крупных отелей стоят от 80-110 SGD за ночь. На Airbnb вы можете найти номера, начинающиеся от 22 SGD за ночь, и целые дома (включая апартаменты) от 85 SGD.

Традиционная сингапурская кухня

Краб в соусе чили в ресторане Roland, Сингапур Без свежих овощей нельзя представить сингапурскую кухню Кухня довольно разнообразная

Хайнаньский куриный рис (Hainanese Chicken Rice);

(Hainanese Chicken Rice); Лакса (Laksa) – малайское блюдо состоящее из лапши в сочетании с соусом, мясом и овощами. Точный рецепт будет зависеть от того, куда вы идете. В некоторых местах в бульон добавляют кокосовое молоко, в то время как другие используют более тонкие бульоны. Мы рекомендуем попробовать это блюдо в разных местах, чтобы понять, какой вариант вам нравится больше всего!

(Laksa) – малайское блюдо состоящее из лапши в сочетании с соусом, мясом и овощами. Точный рецепт будет зависеть от того, куда вы идете. В некоторых местах в бульон добавляют кокосовое молоко, в то время как другие используют более тонкие бульоны. Мы рекомендуем попробовать это блюдо в разных местах, чтобы понять, какой вариант вам нравится больше всего! Чар квай тео (Char Kway Teow);

(Char Kway Teow); Бак Чор Ми (Bak Chor Mee) – это простое блюдо из лапши. Оно считается традиционным сингапурским блюдом, но имеет похожие итерпритации по всей Юго-Восточной Азии. Яичная лапша увенчана свиным фаршем, мясными шариками, чили, специями и тонким соусом. Его обычно подают с бульоном в отдельной чаше;

(Bak Chor Mee) – это простое блюдо из лапши. Оно считается традиционным сингапурским блюдом, но имеет похожие итерпритации по всей Юго-Восточной Азии. Яичная лапша увенчана свиным фаршем, мясными шариками, чили, специями и тонким соусом. Его обычно подают с бульоном в отдельной чаше; Кая Тост (Kaya Toast) – это определенно не то, о чем мы думаем, когда представляем азиатскую еду. Но в сингапурской кухне есть много разнообразных блюд (поверьте, что это не только лапша и рис)! Кая тост популярен на завтрак или на полдник. Толстые ломтики тоста увенчаны джемом Кая - сочетание кокоса, сахара, яйца и масла. Тост Кая идеален с чашечкой утреннего кофе или послеобеденного чая.

Что привезти из Сингапура в качестве сувенира

Местный рынок сувениров, Сингапур В небольшой стране довольно много грандиозных торговых центров

Хотите привезти домой что-то поистине уникальное, чтобы напомнить о особых моментах, которые вы испытали в Сингапуре? Поверьте для вас существует широкий спектр известных продуктов, которые вы можете купить себе или подарить семье и друзьям. Для вашего удобства ХорошоТАМ готов поделиться списком лучших сувениров из Сингапура:

Сингапурский слинг — национальный напиток Сингапура (первоначально включал джин, вишневый бренди, апельсиновый сок, сок лайма и ананасовый сок, на сегодняшний день существует множество различных вариантов приготовления). Его бутылочная версия, безусловно, отличный подарок для ваших близких (цена от 30 SGD);

— национальный напиток Сингапура (первоначально включал джин, вишневый бренди, апельсиновый сок, сок лайма и ананасовый сок, на сегодняшний день существует множество различных вариантов приготовления). Его бутылочная версия, безусловно, отличный подарок для ваших близких (цена от 30 SGD); Кая (кокосовое варенье) — Кайский тост широко известен как национальное блюдо Сингапура, а варенье Кая является его главным ингридиентом. Это ароматное варенье также используется в качестве начинки для некоторых десертов и тортов. Вы можете купить баночки с Кая в большинстве супермаркетов Сингапура (цена от 5 до 10 $ США за баночку);

(кокосовое варенье) — Кайский тост широко известен как национальное блюдо Сингапура, а варенье Кая является его главным ингридиентом. Это ароматное варенье также используется в качестве начинки для некоторых десертов и тортов. Вы можете купить баночки с Кая в большинстве супермаркетов Сингапура (цена от 5 до 10 $ США за баночку); Сувениры с миниатюрным Мерлионом — Мерлион, уникальное мифическое существо с головой льва и телом рыбы, является знаменитым национальным сиволом Сингапура. Сувениры с миниатюрным Мерлионом доступны во всех сувенирных магазинах Сингапура, это могут быть брелки, магниты на холодильник, рамки для фотографий, зажигалки, коробки для сигарет, пепельницы, подставки, статуэтки, шоколад (ценовой диапазон от 2 SGD);

— Мерлион, уникальное мифическое существо с головой льва и телом рыбы, является знаменитым национальным сиволом Сингапура. Сувениры с миниатюрным Мерлионом доступны во всех сувенирных магазинах Сингапура, это могут быть брелки, магниты на холодильник, рамки для фотографий, зажигалки, коробки для сигарет, пепельницы, подставки, статуэтки, шоколад (ценовой диапазон от 2 SGD); Позолоченная орхидея из Risis — если вы ищете что-то стоящее для кого-то особенного, приобретите изделия с позолоченной орхидеей в RISIS. Эти позолоченные цветы используются для изготовления красивых ювелирных изделий, таких как серьги, подвески, ожерелья, броши и т.д. Это будет собенным сувениром, опять же, потому что, орхидея национальный цветок Сингапура и такой подарок отлично демонстрирует дух Сингапура (цена от 60 SGD);

— если вы ищете что-то стоящее для кого-то особенного, приобретите изделия с позолоченной орхидеей в RISIS. Эти позолоченные цветы используются для изготовления красивых ювелирных изделий, таких как серьги, подвески, ожерелья, броши и т.д. Это будет собенным сувениром, опять же, потому что, орхидея национальный цветок Сингапура и такой подарок отлично демонстрирует дух Сингапура (цена от 60 SGD); Парфюм с запахом орхидеи — поскольку орхидея является национальным цветком Сингапура, было бы разумно приобрести парфюм с ароматом орхидеи, в качестве сувенира для себя и своих близких! Имеется прекрасная коллекция с захватывающими именами, такими как One Degree North, Aranda 1965, Vanda 1981, Orchids By The Bay и The Orient, вы обязательно найдете подходящий аромат (ценовой диапазон от 23 SGD до 168 SGD, все будет зависеть от размера);

— поскольку орхидея является национальным цветком Сингапура, было бы разумно приобрести парфюм с ароматом орхидеи, в качестве сувенира для себя и своих близких! Имеется прекрасная коллекция с захватывающими именами, такими как One Degree North, Aranda 1965, Vanda 1981, Orchids By The Bay и The Orient, вы обязательно найдете подходящий аромат (ценовой диапазон от 23 SGD до 168 SGD, все будет зависеть от размера); Бак Ква (мясо барбекю) — популярным сувениром из Сингапура, считается Бак Ква - это съедобный подарок, который вы можете купить для своих родственников и друзей. Бак Кву часто готовят из свинины или говядины, которые хорошо маринуются с сахаром, соевым соусом, специями и жарятся на углях. Это мясное блюдо — является любимой закуской местных жителей (цена от 45 SGD за 1 кг.);

— популярным сувениром из Сингапура, считается Бак Ква - это съедобный подарок, который вы можете купить для своих родственников и друзей. Бак Кву часто готовят из свинины или говядины, которые хорошо маринуются с сахаром, соевым соусом, специями и жарятся на углях. Это мясное блюдо — является любимой закуской местных жителей (цена от 45 SGD за 1 кг.); Паста Лакса — помимо Бак Квы и Кайи, паста Лакса - еще один съедобный сувенир из Сингапура. Лакса — традиционный суп из лапши, аппетитный суп готовится из кокосового молока, креветочной пасты, лимонной травы и листьев лакса. Чтобы туристы могли привезти домой суп Лакса, его стали замораживать и продавать как готовую пасту (ценовой диапазон от 5 до 10 $ США).

Вот мы и представили список самых популярных сувениров из Сингапура. И надеемся хоть немного помогли вам выбрать подарки для своих близких, которые ждут вас, чтобы послушать рассказы о незабываемом путешествии в Сингапур.

Нужна ли виза для въезда в Сингапур?

Туристическая виза (общая информация)

Туристическая виза в Сингапур, правила оформления

Срок действия электронной визы — 9 недель (с момента её выдачи);

срок пребывания на территории Сингапура — 30 дней (не больше);

стоимость электронной визы — 30 SGD (сингапурских доллара);

сроки рассмотрения вашего заявления — приблизительно 1-3 дня;

ваш загранпаспорт должен быть действителен в течении 6-ти месяцев с момента въезда в страну.

Какие документы необходимы для оформления визы в Сингапур

Все документы отправляются в электронной форме:

анкета (в интернете можно найти пример заполнения);

копия загранпаспорта (цветная);

фотография (цветная), размер 400 х 514, формат jpeg (60 Кб, не более);

бронь отеля (либо приглашение от частного лица проживающего в Сингапуре или же компании);

ксерокопия билетов в оба конца;

медицинская страховка по желанию, но лучше конечно, чтобы она у вас была.

Оформление туристической визы через интернет

Так выглядит электронная виза в Сингапур

На данный момент самым простым способом оформить туристическую визу в Сингапур, конечно же является онлайн подача.

приготовьте необходимый список документов;

пройдите регистрацию, например на сайте "Визовый Центр стран Азии";

заполните анкету и прикрепите к ней все необходимые документы (соответственно в электронном виде);

оплатите услуги касающиеся рассмотрения заявления (с помощью кредитной карты VISA или MasterCard или же банковским переводом указав свою фамилию и номер счёта (счёт будет доступен вам после подачи заявления онлайн);

когда ваша заявка будет рассмотрена и принято положительное решение, вы сможете распечатать вашу визу в личном кабинете. В паспорт вам ничего не вклеивают, просто нужно взять с собой распечатанный документ в дорогу и показать его на границе.

Если вам понадобится помощь в заполнение анкеты или во время проведения оплаты, вы можете обратиться в сервисно-визовый центр. Так же помните, что посольство не выдает визы, но без проблем может предоставить необходимую информацию по телефону.

Как добраться до Сингапура

Singapore Airlines (Сингапурские авиалинии)

Самолётом

Прямым рейсом

Единственный прямой рейс из Москвы (аэропорт Домодедово) в Сингапур (аэропорт Чанги) совершает авиакомпания Singapore Airlines, конечно же это не самый экономный вариант (туда-обратно около 67000 руб.), но очень безопасный и комфортный.

Рейсы с пересадками

Вы можете неплохо сэкономите, если воспользуетесь стыковочными рейсами. В этом случае билеты могут обойтись вам почти в два, а где-то и в три раза дешевле, но будьте готовы к тому, что дорога займет больше времени.

Самые удачные рейсы с пересадками:

China Southern Airlines (Китайскими Южными авиалиниями) с пересадкой в Гуанчджоу, общее время полёта около 15 часов, время ожидания пересадки в аэропорту 1,5 часа. Но сразу хочется сказать о том, что билеты есть не на все даты, нужно постоянно мониторить.

(Китайскими Южными авиалиниями) с пересадкой в Гуанчджоу, общее время полёта около 15 часов, время ожидания пересадки в аэропорту 1,5 часа. Но сразу хочется сказать о том, что билеты есть не на все даты, нужно постоянно мониторить. Turkish Airlines (Турецкие Авиалинии) с пересадкой в Стамбуле, общее время полёта около 16 часов, время ожидания пересадки в аэропорту Стамбула 2 часа. Достаточно удобный вариант.

(Турецкие Авиалинии) с пересадкой в Стамбуле, общее время полёта около 16 часов, время ожидания пересадки в аэропорту Стамбула 2 часа. Достаточно удобный вариант. Qatar Airways(национальная авиакомпания Катара) с пересадкой в Катаре, общее время полёта около 16 часов, время ожидания пересадки в аэропорту 45 минут. Вариант конечно очень хороший, но мало времени на пересадку на другой рейс и существует вероятность просто неуспеть. Но так как рейс стыковочный, вам не нужно будет получать багаж и даже если первый рейс задерживают авиакомпания обязуется взять все расходы на себя.

Поездом

По железной дороге из Москвы напрямую не добраться, но если долететь до столицы Малайзии Куала-Лумпур (билеты как правило дешевле), затем сесть во второй класс поезда и за 10 $ с человека со станции KL Sentral добраться до Сингапура.

Автобусом

Тут аналогичная ситуация, добираетесь до Куала-Лумпур, затем садитесь в автобус на автовокзале Terminal Bersepadu Selatan и примерно за 10 $ доезжаете до Сингапура.

Как добраться из аэропорта Чанги в центр города

Самый лучший и бюджетный способ, это автобус №36 (остановка находится на цокольном этаже, из каждого основного терминала) — стоимость около 2 SGD, время в дороге займет примерно один час. Время работы автобусов с 06:00 до 24:00.

Также можно доехать на метро (MRT), цена поездки будет зависеть от расстояния, но обычно получается в пределах 2,50 SGD. Попасть в метро можно, между вторым и третьим терминалами аэропорта. Время в пути займет около 30 минут. Метро начинает работу в 05:30 утра и заканчивает в 00:30.

Ну и конечно же самый комфортный способ, это такси. Поездка в дневное время обойдется вам примерно в 25-40 SGD, в ночное уже будет в два раза дороже, также дороговато передвигаться на такси в утрение часы и по будням. До центра города на такси вы доберетесь в среднем за 30 минут.

11 вещей, которые запрещены в Сингапуре

Предупреждающий знак "Нет жевательной резинке", Сингапур

Сингапур известен своими строгими правилами и законами в целях поддержания мира и порядка, но вы можете не знать о некоторых из них, поэтому представленный список обязателен к прочтению:

жевательная резинка — за употребление штраф в 1000 SGD, а вот за ввоз и продажу жевательной резинки, вы можете столкнуться со штрафом в размере до 100 000 SGD; электронные сигареты — запрещены в Сингапуре с 2011 года, импорт и распространение карается штрафом в размере 5000 $; фейрверки/петарды — их запуск был запрещен в Сингапуре в 1970 году, когда фейерверк вызвал пожар, из-за которого погибли и были ранены местные жители. Сегодня, сингапурцы могут запускать фейерверки только во время больших праздников; кальян — был официально запрещен в Сингапуре в 2016 году; владение и торговля экзотическими животными— в Сингапуре запрещено владеть, разводить и продавать экзотические породы амфибий, ящериц и рептилий без лицензии. Закон применяется в целях защиты экосистемы и биоразнообразия Сингапура; провоз дуриана в общественном транспорте — большинство людей считают его запах невыносимым, это побудило правительство запретить провоз короля фруктов во всех общественных автобусах и поездах; общественная обнаженность (даже в частных помещениях) — запрещено ходить в общественных местах и частных жилых помещениях в обнаженном виде. Если вам случится забыть свое полотенце после приятного прохладного душа - убедитесь, что ваши окна закрыты! Вас могут оштрафовать или заключить в тюрьму на срок до 3 месяцев; покупка алкоголя после 22:30 — с 2015 года Сингапур запретил продажу и потребление алкоголя в общественных местах с 22:30 до 07:00 утра. Если ресторан не подал заявку на получение соответствующих разрешений, он может быть приговорен к штрафу в размере до 10 000 SGD; сбор в группы более 3-х человек — в Сингапуре незаконно собираться в группы более трех человек после 22:00 в общественных местах. Правительство рассматривает это как способ обеспечить незаконные собрания, которые могут нарушить мир и стабильность нации; содержание кошек в качестве домашних животных в квартирах — жители Сингапура, проживающие в квартирах (продаваемые Советом развития жилищного фонда), не могут содержать кошек в качестве домашних животных. В развитие жилищного фонда утверждают, что кошек «трудно содержать в квартирах» и имеется тенденция, что они будут оставлять шерсть и мочиться в общественных местах; Еда и питье запрещены в общественном транспорте.

Плюсы и минусы отдыха в Сингапуре

Перед тем как отправиться на отдых в Сингапур, взвесте все "за" и "против"

Плюсы:

Безопасность — Сингапур считается одной из самых безопасных стран в мире для путешествий. Камеры безопасности контролируют каждый угол в городе, сокращая количество преступлений по всей стране;

чистота — строгие законы страны означают, что город также очень чист;

хорошая транспортная логистика — владение автомобилем слишком дорогое удовольствие для большинства людей в Сингапуре, но, к счастью, сеть общественного транспорта страны современна, ухожена и относительно недорога;

превосходная экология — воздух очень чистый, так как тут много зелени и нет вредных производств;

шоппинг — один из лучших в мире;

отличная кухня — большое разнообразие вкусных блюд.

Минусы:

Проживание — проживание здесь не из дешевых. В среднем вы заплатите от 15-17 SGD за ночь за кровать в хостеле;

дорого — местные цены могут неприятно вас удивить;

жаркий и влажный климат, не все будут в восторге от такого;

не очень много достопримечтальностей — Сингапур не большая страна, и поэтому ей не хватает разнообразия в отношении торговых центров и достопримечательностей;

местные законы — Сингапурские законы сильно отличаются от других стран в их строгости и жестко контролируемых правилах, но сразу скажем, что для кого-то это плюс, а для кого-то минус.

Советы по экономии денег

Советы, как сэкономить во время путешествия в Сингапур

Пользуйтесь общественным транспортом - передвигайтесь по городу на общественном транспорте всего за 10 SGD в день с Singapore Tourist Pass (туристический проездной). Это даст вам возможность на неограниченные поездки в течении дня на автобусах и метро. Покупайте еду на Смит-стрит. Здесь в киосках подают блюда менее чем на 6 SGD, именно тут вы можете отведать лучшие местные закуски. Ешьте дешево - экономьте деньги на еде, питаясь в Маленькой Индии или Чайнатауне. Блюда в этих местах стоят всего несколько долларов. Couchsurf (каучсёрфинг) - используйте Couchsurfing, чтобы остаться у местных жителей, которые располагают дополнительными спальными местами и живите бесплатно. Используя данную услугу, вы не только экономите деньги, но и получаете возможность встречать уникальных людей на своем жизненном пути. Нет ничего лучше, чем иметь местного гида); Пользуйтесь счастливыми часами (Happy Hour). Алкоголь в Сингапуре стоит дорого, а это значит, что любителям "горячительных напитков" придется не просто. Но если вы планируете поездку компанией, вам будет выгодно придерживайться счастливых часов, в это время цены на алкоголь значительно снижают. Не покупайте бутилированную воду. Водопроводная вода здесь идеально подходит для питья, поэтому избегайте покупки воды и просто наполняйте бутылку из под крана. Это сэкономит вам деньги. Воспользуйтесь бесплатным пешеходным маршрутом. Такие компании, как Singapore Footprints, предлагают бесплатные экскурсии по городу. Это отличный способ изучить и узнать о культуре, истории и архитектуре Сингапура.

Вид с небоскреба 1-Altitude

Вывод

Видео от телеканала Моя Планета о Сингапуре 2 части