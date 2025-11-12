На обзорной экскурсии по Сингапуру вы узнаете об истории и культуре этого удивительного города-государства. Гид проведет вас по самым значимым местам, включая фонтан богатства, театр Эспланада и мост Кавенах. Вы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать историю Сингапура
- 🏛 Посетить знаковые места
- 🌉 Пройтись по мосту Кавенах
- 🎭 Оценить архитектуру театра Эспланада
- 🦁 Увидеть статую Мерлиона
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Фонтан богатства
- Театр Эспланада
- Мост Кавенах
- Памятник Стэмфорду Раффлзу
- Парк Мерлион
- Чайна-таун
- Отель Фуллертон
- Театр Виктории
Описание экскурсии
Гид расскажет вам все об острове, государстве и городе, о его прошлом и настоящем.
- Посещение фонтана богатства - открытом в 1995 году, который находится на территории крупного коммерческого центра Suntec City, сконструированный в строжайшем соответствии с учением фен-шуй: пять зданий центра расположены в виде пяти пальцев ладони левой руки с загнутыми пальцами, а в центре ладони находится фонтан.
- Паданг (проездом)- открытое игровое поле, расположенное в деловом центре Сингапура. Место проведения различных важных мероприятий: праздников, парадов и даже церемонии открытия Летних юношеских олимпийских игр 2010.
- Обзор театра Эспланада (снаружи), который находится на знаменитой городской набережной Марина Бэй и является не просто шедевром архитектуры, но и международным центром искусства.
- Памятник Стэмфорду Раффлзу, знаменитому основателю современного Сингапура, расположенный на набережной реки Сингапур. На месте, где этот британский государственный деятель впервые высадился на Сингапурской земле.
- Мост Кавенах - самый старый мост в городе. Его построили в Шотландии в 1868 году, после чего он был разобран и послан в Сингапур, где был собран снова.
- Осмотр реки Сингапур, где по преданию, возле реки принц Санг Нила Утама встретил льва, откуда пошло название острова, реки и города — Сингапура, «город льва».
- Театр Виктории (снаружи) - Еще одно колониальное наследие Сингапура, здание принадлежит симфоническому оркестру, театр Виктории. Старинная башенка с часами очень красиво смотрится на фоне новых небоскребов.
- Обзор делового района Сингапура – район небоскрёбов, в котором сосредоточен практически весь бизнес Сингапура.
- Посещение отеля Фуллертон - здание колониального периода, выстроенное в неоклассическом стиле. Постройка была символом всей западной цивилизации в Сингапуре — «воротах Азии».
- Посещение парка Мерлион - сердце и главная достопримечательность Сингапура – статуя Мерлиона высотой восемь метров и весом семьдесят тонн, установленная в 1972 году. Эмблема Сингапура и его талисман.
- Прогулка по Чайна-таун - лабиринты улиц с деревянными домами, антикварные и чайные лавки, “офисы” магов и астрологов, десятки кафе под открытым небом – это все Чайна-таун, исторический центр Сингапура, большинство жителей которого являются этническими китайцами.
- Храм божественного блаженства, посвященного двум святыням -Даосской богине Мацзу, и Буддистской богине Гуаньинь или Храм Зуба Будды, который посвящен важной буддистской реликвии — Священному Зубу Будды, оставшемуся после кремации тела священного Гаутамы и олицетворяющему живого Будду и его власть над миром (посещение зависит от религиозных праздников и времени приношений).
- Улица Орчард Роуд (проезжаем)— это самая известная среди шопоголиков всего мира улица, центр торговли и развлечений, одна из главных туристических достопримечательностей Сингапура. На всем протяжении бульвара расположены бесконечные ряды торгово-развлекательных центров, ресторанов и гостиниц.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
