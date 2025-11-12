Гид расскажет вам все об острове, государстве и городе, о его прошлом и настоящем.

Посещение фонтана богатства - открытом в 1995 году, который находится на территории крупного коммерческого центра Suntec City, сконструированный в строжайшем соответствии с учением фен-шуй: пять зданий центра расположены в виде пяти пальцев ладони левой руки с загнутыми пальцами, а в центре ладони находится фонтан.

Паданг (проездом)- открытое игровое поле, расположенное в деловом центре Сингапура. Место проведения различных важных мероприятий: праздников, парадов и даже церемонии открытия Летних юношеских олимпийских игр 2010.

Обзор театра Эспланада (снаружи), который находится на знаменитой городской набережной Марина Бэй и является не просто шедевром архитектуры, но и международным центром искусства.

Памятник Стэмфорду Раффлзу, знаменитому основателю современного Сингапура, расположенный на набережной реки Сингапур. На месте, где этот британский государственный деятель впервые высадился на Сингапурской земле.

Мост Кавенах - самый старый мост в городе. Его построили в Шотландии в 1868 году, после чего он был разобран и послан в Сингапур, где был собран снова.

Осмотр реки Сингапур, где по преданию, возле реки принц Санг Нила Утама встретил льва, откуда пошло название острова, реки и города — Сингапура, «город льва».

Театр Виктории (снаружи) - Еще одно колониальное наследие Сингапура, здание принадлежит симфоническому оркестру, театр Виктории. Старинная башенка с часами очень красиво смотрится на фоне новых небоскребов.

Обзор делового района Сингапура – район небоскрёбов, в котором сосредоточен практически весь бизнес Сингапура.

Посещение отеля Фуллертон - здание колониального периода, выстроенное в неоклассическом стиле. Постройка была символом всей западной цивилизации в Сингапуре — «воротах Азии».

Посещение парка Мерлион - сердце и главная достопримечательность Сингапура – статуя Мерлиона высотой восемь метров и весом семьдесят тонн, установленная в 1972 году. Эмблема Сингапура и его талисман.

Прогулка по Чайна-таун - лабиринты улиц с деревянными домами, антикварные и чайные лавки, “офисы” магов и астрологов, десятки кафе под открытым небом – это все Чайна-таун, исторический центр Сингапура, большинство жителей которого являются этническими китайцами.

Храм божественного блаженства, посвященного двум святыням -Даосской богине Мацзу, и Буддистской богине Гуаньинь или Храм Зуба Будды, который посвящен важной буддистской реликвии — Священному Зубу Будды, оставшемуся после кремации тела священного Гаутамы и олицетворяющему живого Будду и его власть над миром (посещение зависит от религиозных праздников и времени приношений).

Улица Орчард Роуд (проезжаем)— это самая известная среди шопоголиков всего мира улица, центр торговли и развлечений, одна из главных туристических достопримечательностей Сингапура. На всем протяжении бульвара расположены бесконечные ряды торгово-развлекательных центров, ресторанов и гостиниц.

Улица Орчард Роуд (проезжаем)— это самая известная среди шопоголиков всего мира улица, центр торговли и развлечений, одна из главных туристических достопримечательностей Сингапура. На всем протяжении бульвара расположены бесконечные ряды торгово-развлекательных центров, ресторанов и гостиниц.

•Улица Орчард Роуд (проезжаем)— это самая известная среди шопоголиков всего мира улица, центр торговли и развлечений, одна из главных туристических достопримечательностей Сингапура. На всем протяжении бульвара расположены бесконечные ряды торгово-развлекательных центров, ресторанов и гостиниц.