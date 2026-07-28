29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Оказавшись в необыкновенном Сингапуре, легко потеряться в огромном количестве впечатлений. Я помогу сориентироваться, почувствовать и понять город-государство. Вы полюбуетесь небоскрёбами на фоне залива, легендарным отелем-кораблём, узнаете об истории и символах Сингапура, пройдёте под огромными футуристическими деревьями и получите полезные рекомендации местного жителя.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

! Уважаемые путешественники, пожалуйста, бронируйте прогулку не ранее чем за 1 месяц до предполагаемых дат вашей поездки — так как мне сложно подтвердить прогулку сильно заранее.

Что вас ожидает

Без чего не представить Сингапур

Мы пройдем мимо самого красивого отеля города Raffles Hotel. Дальше я отведу вас на почти секретную смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на залив Marina Bay и центр города. Спустившись, мы отправимся в сердце истории Сингапура — колониальный центр, где я расскажу о его историческом значении и об основателе Сингапура.

Погуляем и по набережной, где около старых колониальных домиков shophouses возвышаются современные небоскребы, создавая эффект «из прошлого в настоящее». Побываем у нулевой точки города — отеля Fullerton Hotel, пройдем по самому первому пешеходному мосту и выйдем к символу страны — Мерлиону, где вы узнаете легенду этого мифического животного.

Кроме того вы увидите отель Marina Bay Sands — бренд Сингапура, погрузитесь в волшебный мир ярких огней вечерних шоу (для прогулок с 16:30).

Прошлое и настоящее Сингапура

Пока вы будете любоваться панорамами залива, я расскажу о современном сингапурском чуде и об истории без преувеличения уникального города-государства. Во время экскурсии вы узнаете о возникновении названия Сингапур, устройстве государства, налоговой системе и медицине, откроете интересные факты о каждой достопримечательности на нашем пути, будь то Национальная галерея или один из самых знаменитых отелей мира Marina Bay Sands.

Полезные советы

Я с радостью поделюсь своими наблюдениями о жизни в Сингапуре и посоветую, как грамотно провести свой отдых. За время прогулки вы узнаете, где вкусно поесть и куда не имеет смысла идти, научитесь ориентироваться в городе и не растеряетесь в круговороте его развлечений.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые впервые приехали в Сингапур и не хотят упустить ничего важного. Я рекомендую заказывать эту экскурсию в самом начале вашего путешествия, так как я даю рекомендации по дальнейшему досугу в городе.

Организационные детали