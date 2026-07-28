29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы полюбуетесь небоскрёбами на фоне залива, легендарным отелем-кораблём, узнаете об истории и символах Сингапура, пройдёте под огромными футуристическими деревьями и получите полезные рекомендации местного жителя.
Описание экскурсии
! Уважаемые путешественники, пожалуйста, бронируйте прогулку не ранее чем за 1 месяц до предполагаемых дат вашей поездки — так как мне сложно подтвердить прогулку сильно заранее.
Что вас ожидает
Без чего не представить Сингапур
Мы пройдем мимо самого красивого отеля города Raffles Hotel. Дальше я отведу вас на почти секретную смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на залив Marina Bay и центр города. Спустившись, мы отправимся в сердце истории Сингапура — колониальный центр, где я расскажу о его историческом значении и об основателе Сингапура.
Погуляем и по набережной, где около старых колониальных домиков shophouses возвышаются современные небоскребы, создавая эффект «из прошлого в настоящее». Побываем у нулевой точки города — отеля Fullerton Hotel, пройдем по самому первому пешеходному мосту и выйдем к символу страны — Мерлиону, где вы узнаете легенду этого мифического животного.
Кроме того вы увидите отель Marina Bay Sands — бренд Сингапура, погрузитесь в волшебный мир ярких огней вечерних шоу (для прогулок с 16:30).
Прошлое и настоящее Сингапура
Пока вы будете любоваться панорамами залива, я расскажу о современном сингапурском чуде и об истории без преувеличения уникального города-государства. Во время экскурсии вы узнаете о возникновении названия Сингапур, устройстве государства, налоговой системе и медицине, откроете интересные факты о каждой достопримечательности на нашем пути, будь то Национальная галерея или один из самых знаменитых отелей мира Marina Bay Sands.
Полезные советы
Я с радостью поделюсь своими наблюдениями о жизни в Сингапуре и посоветую, как грамотно провести свой отдых. За время прогулки вы узнаете, где вкусно поесть и куда не имеет смысла идти, научитесь ориентироваться в городе и не растеряетесь в круговороте его развлечений.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые впервые приехали в Сингапур и не хотят упустить ничего важного. Я рекомендую заказывать эту экскурсию в самом начале вашего путешествия, так как я даю рекомендации по дальнейшему досугу в городе.
Организационные детали
- Обратите внимание: это пешеходная прогулка. Она не обзорная по всему городу — мы гуляем только по центральной части.
- Вечернее шоу можно посетить только в прогулках после 16:30
- Мы много ходим, поэтому я не рекомендую экскурсию для детей младше 15 лет
- Не забывайте брать кепки на голову и зонт, если плохая погода
- Экскурсия может быть отменена из-за дождя
- Я могу провести экскурсию для большего количества человек. Доплата за 5-7 участников — 50$, за 8-10 участников — 80$. Если вас больше 10 человек, возможность проведения обсуждается в переписке.
- Возможно проведение экскурсии на машине — подробности уточняйте в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Благодарим за профессионализм и полезную информацию (ответы на все вопросы). Получены важные советы и рекомендации. Интересные места и отличные панорамные виды!!!
Лучший вариант для первого знакомства с Сингапуром!
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