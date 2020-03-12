29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть все грани уникального чуда и узнать о местной жизни на обзорной прогулке по must-see местам

Ольга
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Ольга – ваш гид
Оказавшись в необыкновенном Сингапуре, легко потеряться в огромном количестве впечатлений.

Я помогу сориентироваться, почувствовать и понять город-государство.

Вы полюбуетесь небоскрёбами на фоне залива, легендарным отелем-кораблём, узнаете об истории и символах Сингапура, пройдёте под огромными футуристическими деревьями и получите полезные рекомендации местного жителя.
$188 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в ТЦ Raffals City
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У этой экскурсии29 отзывов
4.97
Современный центр Сингапура
Современный центр Сингапура

! Уважаемые путешественники, пожалуйста, бронируйте прогулку не ранее чем за 2 месяца до предполагаемых дат вашей поездки — так как мне сложно подтвердить прогулку сильно заранее.

Что вас ожидает

Без чего не представить Сингапур
Мы пройдем мимо самого красивого отеля города Raffles Hotel и неспешным шагом направимся к знаменитому Фонтану Богатства. Дальше я отведу вас на почти секретную смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на залив Marina Bay и центр города. Спустившись, мы отправимся в сердце истории Сингапура — колониальный центр, где я расскажу о его историческом значении и об основателе Сингапура.

Погуляем и по набережной, где около старых колониальных домиков shophouses возвышаются современные небоскребы, создавая эффект «из прошлого в настоящее». Побываем у нулевой точки города — отеля Fullerton Hotel, пройдем по самому первому пешеходному мосту и выйдем к символу страны — Мерлиону, где вы узнаете легенду этого мифического животного.

Кроме того вы увидите отель Marina Bay Sands — бренд Сингапура, погрузитесь в волшебный мир Gardens by the Bay с его футуристическими деревьями и полюбуетесь яркими красками огней вечернего шоу.

Прошлое и настоящее Сингапура
Пока вы будете любоваться панорамами залива, я расскажу о современном сингапурском чуде и об истории без преувеличения уникального города-государства. Во время экскурсии вы узнаете о возникновении названия Сингапур, устройстве государства, налоговой системе и медицине, откроете интересные факты о каждой достопримечательности на нашем пути, будь то Национальная галерея или один из самых знаменитых отелей мира Marina Bay Sands.

Полезные советы
Я с радостью поделюсь своими наблюдениями о жизни в Сингапуре и посоветую, как грамотно провести свой отдых. После экскурсии у вас останется карта с пометками и всеми рекомендациями — за время прогулки вы узнаете, где вкусно поесть и куда не имеет смысла идти, научитесь ориентироваться в городе и не растеряетесь в круговороте его развлечений.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые впервые приехали в Сингапур и не хотят упустить ничего важного. Я рекомендую заказывать эту экскурсию в самом начале вашего путешествия, так как я даю рекомендации по дальнейшему досугу в городе.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это пешеходная прогулка. Она не обзорная по всему городу — мы гуляем только по центральной части.
  • Мы много ходим, поэтому я не рекомендую экскурсию для детей младше 15 лет
  • Рекомендую заказывать экскурсию утром или вечером (до 12 и после 15 часов), так как днём в Сингапуре очень жарко
  • Экскурсия может быть отменена из-за дождя
Современный центр Сингапура
Современный центр Сингапура
Современный центр Сингапура
Современный центр Сингапура
Современный центр Сингапура

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в ТЦ Raffals City.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Рада вас приветствовать! Меня зовут Оля, 3 года назад мы переехали в этот удивительный и очень интересный город. Мои прогулки построены по удобным и логичным маршрутам, чтобы помочь путешественникам узнать город получше и посмотреть действительно стоящие посещения места. С удовольствием покажу вам Город Льва, расскажу о современной жизни, об интересных фактах, истории города и его особенностях.
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29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Спасибо Оле за отличную экскурсию)
25 января 2020
Сингапур очень интересный город! Но без экскурсовода это просто красивый город со своей архитектурой, а с экскурсоводом город это история, культура, люди. Огромное спасибо Ольге за увлекательное путешествие.
28 декабря 2019
Ольга провела отличную экскурсию. Мы в Сингапур приехали впервые и это было познавательно , информативно , и очень интересно! Ольга отлично знает историю Сингапура и прекрасно рассказывает! Если вы сомневаетесь -брать экскурсию или нет-берите ! Не пожалеете!
27 декабря 2019
Просто отлично спасибо
21 декабря 2019
Любовь к Сингапуру - из рук в руки, легко, элегантно и ненавязчиво. Спасибо Ольге за прекрасное настроение.
4 декабря 2019
25 ноября мы с мужем посетили экскурсию по современному центру Сингапура. Накануне мы сами проездили и проходили немного по центру города, многие, но далеко не все, объекты, увидели самостоятельно, благо, что поселились в отеле Марина Бей Сандс. Поэтому уже не было на экскурсии трепетного ощущения открытия для себя чего-то нового...
в целом,Ольгой была дана развернутая информация и об истории Сингапура, включая период колониального правления Великобританией, основные статистические данные о территории, населении, народах, населяющих страну. Обошли ряд исторических зданий в викторианском стиле, фотографировались с интересных видовых площадок. Ольга отвечала нам на заданные вопросы и выслала позднее геолокации мишленовских ресторанов и кое-какие данные по Сентозе. В целом, экскурсия прошла на твердую "четверку". До "пятерки" Ольга не дотянула своим отношением к делу, мне показалось, что Ольге уже наскучила эта работа и она не горит особым желанием кому-то понравится и быть интересной. Больше впечатлил сам Сингапур- высокотехнологичный город безупречно-чистый, ухоженный, роскошный, многоликий, в котором хочется остаться жить или почаще возвращаться...
22 ноября 2019
Мы с супругом впервые были в Сингапуре:)
И помощь в знакомстве с этим прекрасным городом была очень нужна!
По отзывам нашла нашего прекрасного гида Ольгу и очень рада, что отзывы не обманули;)
Экскурсия была пешая и очень легкая, никакой усталости, очень легкое донесение информации :)
Многие рекомендации Ольги по ресторанам и интересным местам пригодились!!!
Отдельное спасибо за потрясающий фотографии! За весь отпуск только с экскурсии у нас и есть общие фото:) Ольга у вас ТАЛАНТ! Так что помимо знакомства с Сингапуром, вам можно ещё и фотосессии клиентам предлагать.
30 октября 2019
Экскурсия нам очень понравилась! Ольга - замечательный гид! Рассказала много интересного про историю Сингапура и про современную жизнь. Всем рекомендуем этого гида!
19 октября 2019
Экскурсия очень понравилась! Гид Ольга большая молодец, она не только провела отличную познавательную экскурсию, но и учла все мои индивидуальные особенности, ответила на все вопросы и помогла составить программу осмотра Сингапура на 3 дня, дала очень дельные советы. Спасибо! Я очень довольна!
26 июня 2019
Ольга - прекрасный гид, знающий историю и искренне желающая поделиться своими знаниями . Маршрут продуман, рассказ структурирован, эмоционален. Чувствуется позитивное отношение к стране и людям. Получили настоящее удовольствие.
Ещё 19 отзывов

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