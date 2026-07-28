29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Современный центр и колониальное прошлое Сингапура

Открыть все грани уникального чуда и узнать о местной жизни на прогулке по must-see местам
Оказавшись в необыкновенном Сингапуре, легко потеряться в огромном количестве впечатлений. Я помогу сориентироваться, почувствовать и понять город-государство.

Вы полюбуетесь небоскрёбами на фоне залива, легендарным отелем-кораблём, узнаете об истории и символах Сингапура, пройдёте под огромными футуристическими деревьями и получите полезные рекомендации местного жителя.
5
94 отзыва
Современный центр и колониальное прошлое Сингапура
Современный центр и колониальное прошлое Сингапура
Современный центр и колониальное прошлое Сингапура

Описание экскурсии

! Уважаемые путешественники, пожалуйста, бронируйте прогулку не ранее чем за 1 месяц до предполагаемых дат вашей поездки — так как мне сложно подтвердить прогулку сильно заранее.

Что вас ожидает

Без чего не представить Сингапур

Мы пройдем мимо самого красивого отеля города Raffles Hotel. Дальше я отведу вас на почти секретную смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на залив Marina Bay и центр города. Спустившись, мы отправимся в сердце истории Сингапура — колониальный центр, где я расскажу о его историческом значении и об основателе Сингапура.

Погуляем и по набережной, где около старых колониальных домиков shophouses возвышаются современные небоскребы, создавая эффект «из прошлого в настоящее». Побываем у нулевой точки города — отеля Fullerton Hotel, пройдем по самому первому пешеходному мосту и выйдем к символу страны — Мерлиону, где вы узнаете легенду этого мифического животного.

Кроме того вы увидите отель Marina Bay Sands — бренд Сингапура, погрузитесь в волшебный мир ярких огней вечерних шоу (для прогулок с 16:30).

Прошлое и настоящее Сингапура

Пока вы будете любоваться панорамами залива, я расскажу о современном сингапурском чуде и об истории без преувеличения уникального города-государства. Во время экскурсии вы узнаете о возникновении названия Сингапур, устройстве государства, налоговой системе и медицине, откроете интересные факты о каждой достопримечательности на нашем пути, будь то Национальная галерея или один из самых знаменитых отелей мира Marina Bay Sands.

Полезные советы

Я с радостью поделюсь своими наблюдениями о жизни в Сингапуре и посоветую, как грамотно провести свой отдых. За время прогулки вы узнаете, где вкусно поесть и куда не имеет смысла идти, научитесь ориентироваться в городе и не растеряетесь в круговороте его развлечений.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые впервые приехали в Сингапур и не хотят упустить ничего важного. Я рекомендую заказывать эту экскурсию в самом начале вашего путешествия, так как я даю рекомендации по дальнейшему досугу в городе.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это пешеходная прогулка. Она не обзорная по всему городу — мы гуляем только по центральной части.
  • Вечернее шоу можно посетить только в прогулках после 16:30
  • Мы много ходим, поэтому я не рекомендую экскурсию для детей младше 15 лет
  • Не забывайте брать кепки на голову и зонт, если плохая погода
  • Экскурсия может быть отменена из-за дождя
  • Я могу провести экскурсию для большего количества человек. Доплата за 5-7 участников — 50$, за 8-10 участников — 80$. Если вас больше 10 человек, возможность проведения обсуждается в переписке.
  • Возможно проведение экскурсии на машине — подробности уточняйте в переписке с гидом

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около отеля Swissôtel The Stamford
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Сингапуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провела экскурсии для 1054 туристов
В 2016 году я переехала в Сингапур — удивительный и очень интересный город. Мои прогулки построены по удобным и логичным маршрутам, чтобы помочь вам узнать город получше и посмотреть действительно стоящие посещения места. С удовольствием покажу вам город льва, расскажу о современной жизни, интересных фактах, истории города и его особенностях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 94 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
92
4
2
3
2
1
Татьяна
Экскурсию нам проводила Марина. Очень интересно и очень красиво. Максимально подробно про историю и современность Сингапура. Узнали много фактов, получили ответы на свои вопросы. сделали красивые фото в лучших ракурсах. Марина дала много подсказок, где и как провести время, куда сходить дополнительно. Попали под дождь, но это никак не помешало нашему мероприятию. Марина, спасибо огромное 🌹🙏
Экскурсию нам проводила Марина. Очень интересно и очень красиво. Максимально подробно про историю и современность Сингапура.
Экскурсию нам проводила Марина. Очень интересно и очень красиво. Максимально подробно про историю и современность Сингапура.
Экскурсию нам проводила Марина. Очень интересно и очень красиво. Максимально подробно про историю и современность Сингапура.
Экскурсию нам проводила Марина. Очень интересно и очень красиво. Максимально подробно про историю и современность Сингапура.
Экскурсию нам проводила Марина. Очень интересно и очень красиво. Максимально подробно про историю и современность Сингапура.
Экскурсию нам проводила Марина. Очень интересно и очень красиво. Максимально подробно про историю и современность Сингапура.
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В
Экскурсия очень понравилась. Хорошо продуман маршрут, поэтому расстояния между локациями получаются небольшие. Гид очень подбробно и интересно рассказывает о посещаемых локациях и об истории Сингапура. Также сделали много отличных фото. Большое спасибо!
Экскурсия очень понравилась. Хорошо продуман маршрут, поэтому расстояния между локациями получаются небольшие. Гид очень подбробно и
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Александр
Большое спасибо гиду Марине за невероятно интересную и познавательную экскурсию!
Благодарим за профессионализм и полезную информацию (ответы на все вопросы). Получены важные советы и рекомендации. Интересные места и отличные панорамные виды!!!
Лучший вариант для первого знакомства с Сингапуром!
Рекомендуем!!!
Большое спасибо гиду Марине за невероятно интересную и познавательную экскурсию!
Большое спасибо гиду Марине за невероятно интересную и познавательную экскурсию!
Большое спасибо гиду Марине за невероятно интересную и познавательную экскурсию!
Большое спасибо гиду Марине за невероятно интересную и познавательную экскурсию!
Большое спасибо гиду Марине за невероятно интересную и познавательную экскурсию!
Большое спасибо гиду Марине за невероятно интересную и познавательную экскурсию!
Большое спасибо гиду Марине за невероятно интересную и познавательную экскурсию!
Большое спасибо гиду Марине за невероятно интересную и познавательную экскурсию!+2
Большое спасибо гиду Марине за невероятно интересную и познавательную экскурсию!
Большое спасибо гиду Марине за невероятно интересную и познавательную экскурсию!
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Светлана
Гид Марина провела по интересному маршруту, гибко под троилась под наши пожелания и предложила интересные детские активности
Гид Марина провела по интересному маршруту, гибко под троилась под наши пожелания и предложила интересные детские активности
Гид Марина провела по интересному маршруту, гибко под троилась под наши пожелания и предложила интересные детские активности
Гид Марина провела по интересному маршруту, гибко под троилась под наши пожелания и предложила интересные детские активности
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Владимир
Спасибо большое за экскурсию! Были в городе один день, лучше способа погрузиться в историю и понять его думаю не существует, точно рекомендую
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Elena
Сегодня были на экскурсии. Гид Марина. Все хорошо организовано. Маршрут понравился. Не утомительно. Интересно. Легкая подача материала. Все, что нужно для первого знакомства с Сингапуром! В конце экскурсии дала полезную информацию (где поесть, что посмотреть).
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