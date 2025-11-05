Приглашаю не просто осмотреть достопримечательности, но и погрузиться в уникальную атмосферу Сингапура, узнать о его истории и культуре.
Познакомиться с гармоничным сочетанием современности и традиций и увидеть как старинные храмы соседствуют с небоскрёбами.
А также понять, как маленькое государство стало мировым лидером в области технологий и устойчивого развития.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Вместе мы пройдём по старинным и современным районам города, поговорим о его развитии, истории, градостроительстве и архитектуре. В программе:
- Отель «Фуллертон»
- Подвесной мост «Кавенаг»
- Набережная Боут-Ки
- Театр «Виктория»
- Место высадки основателя Сингапура — сэра Раффлза
- Здание Парламента
- Статуя «24 часа в Сингапуре»
- Парк «Мерлион» и мост «Хеликс»
- Музей в виде лотоса на воде
- Колесо обозрения
- Вид на сады у залива с 57 этажа отеля Marina BaySands
- И многое другое!
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты на смотровую площадку отеля Marina BaySands — $19/чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Фуллертон»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Сингапуре
Провела экскурсии для 116 туристов
Здравствуйте! Моя история с Сингапуром началась с большой любви к этой поистине уникальной стране более 20 лет назад. Я сама много и с удовольствием путешествую, поэтому прекрасно понимаю гостей, их ожидания и пожелания. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
5 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопрос получили ответы. Спасибо большое
А
Альбина
31 окт 2025
Отличный гид! Очень
Dilek
18 окт 2025
Очень понравилось экскурсия, Марина- большая молодец, все очень подробно рассказывает и показывает, рекомендую!!
Ю
Юлия
16 окт 2025
Марина большая молодец, в непринужденной беседе посветила нас в историю Сингапура.
Елена
18 июл 2025
Очень благодарны Марине за проведенное время! Марина очень внимательный и приветливый гид, приятный и тактичный человек. Грамотный маршрут, комфортное общение, полезная и ненавязчивая информация. Всегда очень старательно и ёмко отвечала
С
Светлана
3 июл 2025
Марина замечательный гид и хороший рассказчик. А кроме того очень приятная, отзывчивая и красивая девушка!!!
Время пролетело не заметно! Увидели все основные исторические места центра города. Узнали интересные факты истории становления и развития. Получили советы по организации своего свободного времени. Спасибо большое за прекрасно проведённый день!!!
Max
17 июн 2025
Классный гид со своей историей жизни и работы в Сингапуре.
Н
Наталья
25 мая 2025
Гид Марина очень приятная и интеллигентная девушка. Данную экскурсию рекомендую, быстро, информативно, грамотно👍
А
Александра
14 мая 2025
Нам понравилось,было очень интересно и время пролетело незаметно) жалко, что была закрыта площадка на Marina Bay. но значит в другой раз)
Спасибо Марине огромное!)
Людмила
5 мая 2025
Экскурсия прошла отлично. Марина рассказала о Сингапуре: историю освоения, жизнь в современное время, было очень интересно и познавательно. За отведенное время мы успели посмотреть основные достопримечательности города и получить рекомендации о том, что еще можно посетить в оставшиеся 2 дня пребывания в Сингапуре. Спасибо Марине!
Рекомендую всем ☺️
Д
Денис
18 апр 2025
Экскурсия прошла отлично. Марина, спасибо большое!
И
Ильдар
7 апр 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине за проведенное время
С
Сергей
4 апр 2025
Марина очень приятный и интересный экскурсовод! Можно не сомневаться в пунктуальности и информативности экскурсии👌🏻
