Мои заказы

Сингапур - город будущего

Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида
Приглашаю не просто осмотреть достопримечательности, но и погрузиться в уникальную атмосферу Сингапура, узнать о его истории и культуре.

Познакомиться с гармоничным сочетанием современности и традиций и увидеть как старинные храмы соседствуют с небоскрёбами.

А также понять, как маленькое государство стало мировым лидером в области технологий и устойчивого развития.
5
13 отзывов
Сингапур - город будущего© Марина
Сингапур - город будущего© Марина
Сингапур - город будущего© Марина
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Вместе мы пройдём по старинным и современным районам города, поговорим о его развитии, истории, градостроительстве и архитектуре. В программе:

  • Отель «Фуллертон»
  • Подвесной мост «Кавенаг»
  • Набережная Боут-Ки
  • Театр «Виктория»
  • Место высадки основателя Сингапура — сэра Раффлза
  • Здание Парламента
  • Статуя «24 часа в Сингапуре»
  • Парк «Мерлион» и мост «Хеликс»
  • Музей в виде лотоса на воде
  • Колесо обозрения
  • Вид на сады у залива с 57 этажа отеля Marina BaySands
  • И многое другое!

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты на смотровую площадку отеля Marina BaySands — $19/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля «Фуллертон»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Сингапуре
Провела экскурсии для 116 туристов
Здравствуйте! Моя история с Сингапуром началась с большой любви к этой поистине уникальной стране более 20 лет назад. Я сама много и с удовольствием путешествую, поэтому прекрасно понимаю гостей, их ожидания и пожелания. С нетерпением жду нашей встречи.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Наталья
Наталья
5 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопрос получили ответы. Спасибо большое
Очень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопросОчень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопросОчень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопросОчень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопросОчень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопросОчень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопросОчень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопрос
А
Альбина
31 окт 2025
Отличный гид! Очень
Dilek
Dilek
18 окт 2025
Очень понравилось экскурсия, Марина- большая молодец, все очень подробно рассказывает и показывает, рекомендую!!
Очень понравилось экскурсия, Марина- большая молодец, все очень подробно рассказывает и показывает, рекомендую!!
Ю
Юлия
16 окт 2025
Марина большая молодец, в непринужденной беседе посветила нас в историю Сингапура.
Елена
Елена
18 июл 2025
Очень благодарны Марине за проведенное время! Марина очень внимательный и приветливый гид, приятный и тактичный человек. Грамотный маршрут, комфортное общение, полезная и ненавязчивая информация. Всегда очень старательно и ёмко отвечала
читать дальше

на вопросы и оставалась на связи даже после окончания экскурсии. Очень рекомендую данную экскурсию для первого знакомства с Сингапуром! Вдохновляет изучить подробнее, и Марина хорошо дает направления для исследования. Очень многие друзья, которым мы рассказывали о Сингапуре по возвращении, отметили: «видимо у вас был хороший гид!».
Были на экскурсии вместе с 20-летним сыном, он тоже был впечатлен и очень доволен полученной информацией! Объем экскурсии оптимален для знакомства с этой удивительной страной и вовсе не утомителен 👍🏼

С
Светлана
3 июл 2025
Марина замечательный гид и хороший рассказчик. А кроме того очень приятная, отзывчивая и красивая девушка!!!
Время пролетело не заметно! Увидели все основные исторические места центра города. Узнали интересные факты истории становления и развития. Получили советы по организации своего свободного времени. Спасибо большое за прекрасно проведённый день!!!
Max
Max
17 июн 2025
Классный гид со своей историей жизни и работы в Сингапуре.
Классный гид со своей историей жизни и работы в Сингапуре.Классный гид со своей историей жизни и работы в Сингапуре.Классный гид со своей историей жизни и работы в Сингапуре.Классный гид со своей историей жизни и работы в Сингапуре.Классный гид со своей историей жизни и работы в Сингапуре.Классный гид со своей историей жизни и работы в Сингапуре.
Н
Наталья
25 мая 2025
Гид Марина очень приятная и интеллигентная девушка. Данную экскурсию рекомендую, быстро, информативно, грамотно👍
А
Александра
14 мая 2025
Нам понравилось,было очень интересно и время пролетело незаметно) жалко, что была закрыта площадка на Marina Bay. но значит в другой раз)
Спасибо Марине огромное!)
Нам понравилось,было очень интересно и время пролетело незаметно) жалко, что была закрыта площадка на Marina Bay. но значит в другой раз)Нам понравилось,было очень интересно и время пролетело незаметно) жалко, что была закрыта площадка на Marina Bay. но значит в другой раз)Нам понравилось,было очень интересно и время пролетело незаметно) жалко, что была закрыта площадка на Marina Bay. но значит в другой раз)Нам понравилось,было очень интересно и время пролетело незаметно) жалко, что была закрыта площадка на Marina Bay. но значит в другой раз)Нам понравилось,было очень интересно и время пролетело незаметно) жалко, что была закрыта площадка на Marina Bay. но значит в другой раз)Нам понравилось,было очень интересно и время пролетело незаметно) жалко, что была закрыта площадка на Marina Bay. но значит в другой раз)
Людмила
Людмила
5 мая 2025
Экскурсия прошла отлично. Марина рассказала о Сингапуре: историю освоения, жизнь в современное время, было очень интересно и познавательно. За отведенное время мы успели посмотреть основные достопримечательности города и получить рекомендации о том, что еще можно посетить в оставшиеся 2 дня пребывания в Сингапуре. Спасибо Марине!
Рекомендую всем ☺️
Д
Денис
18 апр 2025
Экскурсия прошла отлично. Марина, спасибо большое!
И
Ильдар
7 апр 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине за проведенное время
С
Сергей
4 апр 2025
Марина очень приятный и интересный экскурсовод! Можно не сомневаться в пунктуальности и информативности экскурсии👌🏻

Входит в следующие категории Сингапура

Похожие экскурсии из Сингапура

Трансфер от аэропорта в Сингапур или обратно
На машине
1 час
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер от аэропорта в Сингапур или обратно
Встретим вас в аэропорту с табличкой и улыбкой, поможем с багажом и с комфортом доставим в отель
Начало: У аэропорта/отеля
11 ноя в 00:00
12 ноя в 00:00
$68 за всё до 3 чел.
Современный центр Сингапура
Пешая
3 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Современный центр Сингапура
Окунитесь в мир Сингапура, где небоскрёбы встречаются с историей. Прогулка по центру города откроет вам его уникальность и даст полезные советы
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
11 ноя в 16:30
12 ноя в 16:30
$283 за всё до 3 чел.
Сингапур сквозь века
Пешая
3 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сингапуре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сингапуре