Наталья Очень понравилась экскурсия, хорошая подача информации об истории, современном Сингапуре. Прошли основные достопримечательности. На все вопрос получили ответы. Спасибо большое

Dilek Очень понравилось экскурсия, Марина- большая молодец, все очень подробно рассказывает и показывает, рекомендую!!

Ю Юлия Марина большая молодец, в непринужденной беседе посветила нас в историю Сингапура.

Елена читать дальше на вопросы и оставалась на связи даже после окончания экскурсии. Очень рекомендую данную экскурсию для первого знакомства с Сингапуром! Вдохновляет изучить подробнее, и Марина хорошо дает направления для исследования. Очень многие друзья, которым мы рассказывали о Сингапуре по возвращении, отметили: «видимо у вас был хороший гид!».

Были на экскурсии вместе с 20-летним сыном, он тоже был впечатлен и очень доволен полученной информацией! Объем экскурсии оптимален для знакомства с этой удивительной страной и вовсе не утомителен 👍🏼 Очень благодарны Марине за проведенное время! Марина очень внимательный и приветливый гид, приятный и тактичный человек. Грамотный маршрут, комфортное общение, полезная и ненавязчивая информация. Всегда очень старательно и ёмко отвечала

С Светлана Марина замечательный гид и хороший рассказчик. А кроме того очень приятная, отзывчивая и красивая девушка!!!

Время пролетело не заметно! Увидели все основные исторические места центра города. Узнали интересные факты истории становления и развития. Получили советы по организации своего свободного времени. Спасибо большое за прекрасно проведённый день!!!

Max Классный гид со своей историей жизни и работы в Сингапуре.

Н Наталья Гид Марина очень приятная и интеллигентная девушка. Данную экскурсию рекомендую, быстро, информативно, грамотно👍

А Александра Нам понравилось,было очень интересно и время пролетело незаметно) жалко, что была закрыта площадка на Marina Bay. но значит в другой раз)

Спасибо Марине огромное!)

Людмила Экскурсия прошла отлично. Марина рассказала о Сингапуре: историю освоения, жизнь в современное время, было очень интересно и познавательно. За отведенное время мы успели посмотреть основные достопримечательности города и получить рекомендации о том, что еще можно посетить в оставшиеся 2 дня пребывания в Сингапуре. Спасибо Марине!

Рекомендую всем ☺️

Д Денис Экскурсия прошла отлично. Марина, спасибо большое!

И Ильдар Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине за проведенное время