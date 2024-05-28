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ответ на все интересующие вопросы по истории, традициям, особенностям жизни Сингапура, уровень её знаний намного больше чем требуется для проведения хорошей и интересной экскурсии. По факту она первый гид экскурсовод с которым мне довелось побывать на экскурсии, который имеет высшее профильное образование очень престижного университета мирового уровня по теме Туризм и индустрия гостеприимства. Те Ольга понимает и очень доступно транслирует очень многие вещи которые человек много лет живущий в среде даже не видит и не осознаёт. Сингапур не такой большой город, но 3 часов экскурсии Ольги было очень мало, даже с учетом того,что между локациями перемещались на комфортном микроавтобусе. Не понравилось, то что Ольга не работает с туристами Tripster напрямую, всю коммуникацию осуществляешь через посредника Наталью, там очень оперативно отвечают, но либо человек очень загружен, либо отвечает чат бот. Обычно я спрашиваю у гидов, где лучше остановится, где лучше курс обмена валюты, как лучше и дешевле добраться из аэропорта и тд. Тут от посредника получил односложные ответы без конкретики, а некоторые вовсе остались без ответа.