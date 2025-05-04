Познавательные экскурсии на природе в Сингапуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Сингапуре на русском языке, цены от $225. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Сингапур сквозь века
Пешая
3 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
«Живописный Форт Каннинг и прогулка на кораблике»
6 июн в 10:00
7 июн в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
Пешая
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
Побывать в средоточии курортных пляжей, тематических аттракционов и природных локаций
Начало: В Faber Park
«По оборудованным дорожкам пройдём через густой лес, наблюдая за насекомыми и птицами в окружении ароматов и звуков природы»
Завтра в 10:00
5 июн в 10:00
от $225 за человека
Сады Аватара в Сингапуре
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сады Аватара в Сингапуре
Добро пожаловать в ботанический сад у залива! Откройте для себя более четверти миллиона редких растений, наслаждайтесь видами и атмосферой вечной весны
«Вы полюбуетесь самым высоким искусственным водопадом в мире и невероятной растительностью Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америк»
Завтра в 17:00
5 июн в 17:00
$370 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 мая 2025
    Сингапур сквозь века
    Спасибо большое Ирине! Очень интересно все рассказала, показала 💕
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
    Иван прекрасный гид, интересный и очень веселый! Показал места, которых и не знали. А еще он чудесный фотограф, сделал массу отличных фото, в том числе и на свой Фотоаппарат🌟
    Иван прекрасный гид, интересный и очень веселый! Показал места, которых и не знали. А еще он
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Сингапур сквозь века
    Благодарим Ирину за ее содержательную экскурсию и учет индивидуальных пожеланий. Ирина очень спонтанно и гибко подкорректировала наш маршрут - упустила
    читать дальше

    те места, где мы уже побывали и учла наши пожелания, чтобы нам еще хотелось увидеть, Очень интересно рассказывала об истории и быте Сингапура, емко отвечала на все наши вопросы, дала рекомендации на дальнейшие передвижения. Нам очень понравилось - было непринужденно, но очень познавательно. Рекомендуем Ирину как замечательного экскурсовода и очень приятного человека.

  • Ю
    Юлия
    29 октября 2023
    Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
    Нам очень понравилось. Иван великолепный гид.
  • Ю
    Юрий
    9 мая 2023
    Сингапур сквозь века
    Все хорошо, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сингапур сквозь века
  2. Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
  3. Сады Аватара в Сингапуре
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  2. Китайский квартал
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в июне 2025
Сейчас в Сингапуре в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 225 до 370. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 5 ⭐ отзывов, цены от $225. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август