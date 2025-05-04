Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
«Живописный Форт Каннинг и прогулка на кораблике»
6 июн в 10:00
7 июн в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
Побывать в средоточии курортных пляжей, тематических аттракционов и природных локаций
Начало: В Faber Park
«По оборудованным дорожкам пройдём через густой лес, наблюдая за насекомыми и птицами в окружении ароматов и звуков природы»
Завтра в 10:00
5 июн в 10:00
от $225 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Сады Аватара в Сингапуре
Добро пожаловать в ботанический сад у залива! Откройте для себя более четверти миллиона редких растений, наслаждайтесь видами и атмосферой вечной весны
«Вы полюбуетесь самым высоким искусственным водопадом в мире и невероятной растительностью Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америк»
Завтра в 17:00
5 июн в 17:00
$370 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 мая 2025Спасибо большое Ирине! Очень интересно все рассказала, показала 💕
- ЕЕлена28 мая 2024Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount FaberИван прекрасный гид, интересный и очень веселый! Показал места, которых и не знали. А еще он чудесный фотограф, сделал массу отличных фото, в том числе и на свой Фотоаппарат🌟
- ИИрина14 апреля 2024Благодарим Ирину за ее содержательную экскурсию и учет индивидуальных пожеланий. Ирина очень спонтанно и гибко подкорректировала наш маршрут - упустила
- ЮЮлия29 октября 2023Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount FaberНам очень понравилось. Иван великолепный гид.
- ЮЮрий9 мая 2023Все хорошо, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в июне 2025
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