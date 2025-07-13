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и интересам - долго обсуждала, нужна ли нам такая экскурсия. Но, выбрав это предложение, мы ни капли не пожалели! За полтора часа неспешной прогулки было выполнено всё, что заявлено в описании. Более того - мы узнали массу интересных фактов и заметили множество деталей, на которые сами бы никогда не обратили внимания. После экскурсии у нас осталось время, чтобы уже самостоятельно и в своем ритме, пройтись по основным достопримечательностям Бледа. Благодаря рассказу Оксаны, они заиграли совсем другими красками. Информация, поданная профессионалом, была очень увлекательной. Вся группа слушала с большим интересом. Мы искренне благодарны за это путешествие Оксане - Блед открылся нам с совершенно не интернетной стороны! Спасибо еще раз!