Klemen проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Чарующая Любляна

Вы пройдете по праздничным, украшенным гирляндами улицам уютной словенской столицы ⭐️ и увидите ее главные достопримечательности: площади Прешерна и Конгресса 1821 года, великолепный Тройной мост и мост Дракона, мэрию и собор Святого Николая с изумительными бронзовыми воротами. А еще: университет, древнейший парк 🌳 Словении, главную библиотеку страны и фермерский рынок. Кроме того, подниметесь к Люблянскому граду, выдержавшему осаду Османской империи, и насладитесь видами города с высоты.

Местные легенды и полезные советы

Я раскрою самые интересные страницы истории 📖 Словении и помогу найти следы, оставленные в ней римлянами, Габсбургами, французами и югославами. А также обязательно подскажу, где сделать лучшие фотографии 📸, что из себя представляет словенское виноделие, какие национальные блюда попробовать и где выпить 🍹 самый вкусный глинтвейн.

Организационные детали