Klemen проводит ещё 1 экскурсию

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Рождественская Любляна

Главные достопримечательности и ярмарки города на дружеской обзорной экскурсии

Klemen
Klemen – Гид из Любляны
Приглашаю насладиться особым очарованием зимней Любляны! Узкие улочки, современная иллюминация, рождественские ярмарки, глинтвейн, вдохновляющая архитектура, интересные истории 📖 — все это ждет вас на душевной прогулке 👣, полной радости и волшебства.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €100 за экскурсию

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Рождественская Любляна
Рождественская Любляна

Что вас ожидает

Чарующая Любляна
Вы пройдете по праздничным, украшенным гирляндами улицам уютной словенской столицы ⭐️ и увидите ее главные достопримечательности: площади Прешерна и Конгресса 1821 года, великолепный Тройной мост и мост Дракона, мэрию и собор Святого Николая с изумительными бронзовыми воротами. А еще: университет, древнейший парк 🌳 Словении, главную библиотеку страны и фермерский рынок. Кроме того, подниметесь к Люблянскому граду, выдержавшему осаду Османской империи, и насладитесь видами города с высоты.

Местные легенды и полезные советы
Я раскрою самые интересные страницы истории 📖 Словении и помогу найти следы, оставленные в ней римлянами, Габсбургами, французами и югославами. А также обязательно подскажу, где сделать лучшие фотографии 📸, что из себя представляет словенское виноделие, какие национальные блюда попробовать и где выпить 🍹 самый вкусный глинтвейн.

Организационные детали

  • Билеты в Люблянский град не включены в стоимость — 13 евро с человека
  • Одевайтесь тепло: в Любляне вечером становится холодно, так как через город 🏙️ протекает река
Начало и место завершения
🚩 на площади Прешерна
Рождественская Любляна
Рождественская Любляна
Рождественская Любляна
Рождественская Любляна
Рождественская Любляна
Рождественская Любляна
Рождественская Любляна
Рождественская Любляна
Рождественская Любляна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Klemen
Klemen
Меня зовут Клемен, я живу в Любляне 8 лет, а родился и вырос в ее пригороде. По профессии — лингвист, также увлекаюсь историей. Я верю в слова нашего мэра, утверждающего, что Любляна — самый красивый город в мире. С радостью покажу вам ее самые интересные места и помогу в этом убедиться!
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