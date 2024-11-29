2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Любляной
Приглашаю на увлекательную прогулку по живописной Любляне. Вы увидите главные площади, мосты и старинные здания, подниметесь на крепость и заглянете на рынок
Начало: На площади Прешерна
Завтра в 08:00
25 янв в 08:00
€120 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по праздничной Любляне
Узнайте о местных легендах, истории и культуре Любляны. Посетите площади, мосты и соборы, а также получите советы по лучшим местам для фотографий и дегустаций
Начало: На площади Прешерна
26 янв в 10:00
27 янв в 08:00
€120 за всё до 10 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Любляна, ЮНЕСКО и Плечник: истории в судьбах
Увидеть город в новом свете - глазами тех, кто его создал
Начало: На Конгрессной площади
Завтра в 08:30
25 янв в 08:30
150€135 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман29 ноября 2024Экскурсия прошла великолепно. Клемен большой молодец. При этом он был так любезен, что встретил нас в порту Триеста и после Любляны доставил обратно. Клемен чутко ловил все наши пожелания, потому экскурсия действительно была Индивидуальной. Спасибо ему большое!
- ВВарвара20 июня 2024Впервые в Словении. Были на экскурсии с Клеменом. Всё очень понравилось. Уютный, чистый город. Красивая страна. Замечательный гид. HVALA!
- IInesa13 июня 2024Спасибо Клемен за приятную прогулку по Любляне! Очень интересно было узнать об истории и культуре Словении и словенского языка! Клемен
Ответы на вопросы от путешественников по Любляне в категории «Самое главное»
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