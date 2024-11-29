Увидеть самое главное в Любляне

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Любляне на русском языке, цены от €120, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Первое свидание с Любляной
Пешая
11 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Любляной
Приглашаю на увлекательную прогулку по живописной Любляне. Вы увидите главные площади, мосты и старинные здания, подниметесь на крепость и заглянете на рынок
Начало: На площади Прешерна
Завтра в 08:00
25 янв в 08:00
120 за всё до 10 чел.
Рождественская Любляна
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по праздничной Любляне
Узнайте о местных легендах, истории и культуре Любляны. Посетите площади, мосты и соборы, а также получите советы по лучшим местам для фотографий и дегустаций
Начало: На площади Прешерна
26 янв в 10:00
27 янв в 08:00
120 за всё до 10 чел.
Любляна, ЮНЕСКО и Плечник: истории в судьбах
Пешая
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Любляна, ЮНЕСКО и Плечник: истории в судьбах
Увидеть город в новом свете - глазами тех, кто его создал
Начало: На Конгрессной площади
Завтра в 08:30
25 янв в 08:30
150135 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    29 ноября 2024
    Первое свидание с Любляной
    Экскурсия прошла великолепно. Клемен большой молодец. При этом он был так любезен, что встретил нас в порту Триеста и после Любляны доставил обратно. Клемен чутко ловил все наши пожелания, потому экскурсия действительно была Индивидуальной. Спасибо ему большое!
  • В
    Варвара
    20 июня 2024
    Первое свидание с Любляной
    Впервые в Словении. Были на экскурсии с Клеменом. Всё очень понравилось. Уютный, чистый город. Красивая страна. Замечательный гид. HVALA!
  • I
    Inesa
    13 июня 2024
    Первое свидание с Любляной
    Спасибо Клемен за приятную прогулку по Любляне! Очень интересно было узнать об истории и культуре Словении и словенского языка! Клемен
    читать дальше

    очень приятный в общении и заботливый гид. Нам все понравилось, и впечатления о городе очень светлые. Рекомендую экскурсию для семей с детьми, очень интересно и познавательно. Hvala! Инеса

Ответы на вопросы от путешественников по Любляне в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Любляне в январе 2025
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