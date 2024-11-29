Р Роман

Экскурсия прошла великолепно. Клемен большой молодец. При этом он был так любезен, что встретил нас в порту Триеста и после Любляны доставил обратно. Клемен чутко ловил все наши пожелания, потому экскурсия действительно была Индивидуальной. Спасибо ему большое!