Анна Оксана провела экскурсию в Любляне спокойно, без спешки, показав уникальные достопримечательности этого прекрасного словенского города. Она увлекательно рассказала о его истории, познакомила нас с архитектурой и поделилась историями о выдающихся людях Словении. Экскурсия оставила очень теплые впечатления, рекомендую от души!

А Анна Был холодный дождливый октябрьский день… 3 часа пролетели быстро, все посетили но не перегружено и без спешки. Атмосфера легкая, остановки по настроению в уютных кафе… Оксана человек энциклопедических знаний и ответила на все возникшие вопросы. Получили отличные впечатления от общения и от города и о стране и о ее истории и людях.

В Вера Всем советую эту экскурсию! Очень интересно! Содержательно! Оксана влюбила нас в Любляну! Раньше любимой европейской столицей для нас был Будапешт -теперь Любляна. И во многом в этом заслуга Оксаны. Отдельно отмечу, что Оксана помогла с заказом такси в аэропорт ранним утром. И подсказала отличный ресторанчик, где вкусно и недорого. И дала массу других полезных советов.

Вера читать дальше немного с другой стороны. Увидели город глазами Плечника и других известных людей города. Открыли для себя литературную страничку города. Прошли по улицам, по которым не ходили. Оксана прекрасно доносит материал: неторопливо, вдумчиво и на хорошем русском языке, что для нас было немаловажно! Рекомендуем всем от души эту экскурсию. Посетили данную экскурсию с Оксаной. Экскурсия понравилась! Интересно подобран материал. Раньше были в Любляне, представление имели и о стране, и о столице, а на данной экскурсии посмотрели на этот город

Ирина Прекрасная пешеходная экскурсия по Любляне! Наш гид Оксана была очень профессиональна, дружелюбна и искренне увлечена своим делом. Она показала нам множество ключевых достопримечательностей города, поделилась интересными историями и деталями, которых не найти в путеводителях. Экскурсия прошла в лёгкой и увлекательной атмосфере, время пролетело незаметно. Искренне рекомендуем Оксану всем, кто хочет полюбить Любляну с первого взгляда!

Илья Отличная экскурсия! Оксана очень приятный гид, любит город и страну, и передает свои эмоции гостям Словении. Очень порадовало, что экскурсия охватывает и период Плечника, и историю словенского народа и уже современную жизнь людей в Любляне.



Рекомендуем! Если будете в Любляне, то однозначно сходите - и приятная прогулка, и целый пласт понимания этой страны!

С Семен Оксана замечательный экскурсовод. Она любит и знает историю и сегодняшнею жизнь в Словакии и Дюбляне. Мы узнали много нового и 3.5 часа с Оксаной пролетели незаметно.

Т Татьяна Очень понравилась экскурсия с Оксаной, однозначно рекомендую гида

Мария Экскурсия с Оксаной оставила самое приятное впечатление и подарила много новой информации 😍 В этот раз мы были в Словении проездом, но теперь хотим поехать уже конкретно туда всей семьей)

Супер! Оксана, спасибо огромное за Плечника и Хрибара!

В Вера читать дальше Три часа как на одном дыхании. Не перегруженность фактами и датами. Глубокие знания и ответ на любой вопрос. Идеальный баланс инфо в программе этой экскурсии о истории, культуре, архитектуре. Теплота и радушие. Содержательный язык. Владение многими темами. Без этой прогулки по с Оксаной вы никогда не отметите и не заметите ТАКИХ!! фактов, деталей, мелочей! Понятно, что профс гиды работают над своими турами. И, мое личное впечатление, которое не переменно возникнет и к вас: встреча, подача, энергетика и опыт никогда ни на йоту не наведут а мысль, что это, как бы сказать « заученный материал « . Подача такова, будто гид ведет лично вас экспромтом и с игрой. Браво! Впечатление навсегда. Вера Мне снова повезло при выборе гида на Трипстер, как требовательному путешественнику. По мне так только минут 15 потребовалось бы, чтоб описать всеми возможными положительными эпитетами Оксану как гида и персону.

E Elena Большое спасибо высокопрофессиональному и увлеченному своим делом гиду, Оксане, за чудесную экскурсию по Любляне! Очень порадовала интересная, структурированная и не перегруженная излишними отступлениями подача информации а также прекрасное знание материала и готовность ответить на вопросы. Оксана очень приятный, грамотный человек и прекрасный,"слышащий" своего клиента гид. Спасибо ещё раз!