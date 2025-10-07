Эта индивидуальная экскурсия в Любляне предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру столицы Словении.
Участники узнают о значимых словенцах, оставивших след в истории, и о том, как их идеи повлияли
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать о значимых словенцах
- 🏛 Посетить знаковые места Любляны
- 🗺 Погрузиться в историю города
- 🎓 Услышать о развитии культуры
- 📸 Сделать уникальные фото
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Конгрессная площадь
- Знаменитая библиотека
- Мост мясников
- Мост сапожников
- Парк Тиволи
- Люблянская пустыня
- Православный собор
- Люблянская опера
Описание экскурсии
- В начале прогулки мы познакомимся с классической Любляной и прогуляемся по её знаковым местам.
- Вы увидите Конгрессную площадь, знаменитую библиотеку, мост мясников и мост сапожников.
- Мы побываем в парке Тиволи, заглянем в Люблянскую пустыню (да, это место имеет такое необычное название!), пройдём мимо православного собора, Люблянской оперы и по главной улице города.
- Сделаем одно из самых красивых фото, которые только можно снять в центре Любляны. Место для этого кадра выбрал сам гений архитектуры Йоже Плечник.
Я расскажу:
- Какие знаменитые словенцы оставили след не только в истории Любляны, но и всей Словении.
- Кто строил этот удивительный город.
- Как люди воспринимали борьбу за независимость и свой язык.
- Где они учились, о чём думали, как развивались творчески, и как пришли к признанию.
- Какие обычаи были в средневековой Любляне. Этот период истории города часто остаётся в тени.
- Сколько студентов обучалось в Люблянском университете в год его открытия и как это повлияло на развитие города и его культуру.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Конгрессной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Любляне
Провела экскурсии для 81 туриста
Я живу в Словении почти сорок лет. А это значит, что страну я знаю не только из литературы. Я набрала здесь свой жизненный опыт, сформировалась в ней как личность. ВсегдаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
7 окт 2025
Оксана провела экскурсию в Любляне спокойно, без спешки, показав уникальные достопримечательности этого прекрасного словенского города. Она увлекательно рассказала о его истории, познакомила нас с архитектурой и поделилась историями о выдающихся людях Словении. Экскурсия оставила очень теплые впечатления, рекомендую от души!
А
Анна
6 окт 2025
Был холодный дождливый октябрьский день… 3 часа пролетели быстро, все посетили но не перегружено и без спешки. Атмосфера легкая, остановки по настроению в уютных кафе… Оксана человек энциклопедических знаний и ответила на все возникшие вопросы. Получили отличные впечатления от общения и от города и о стране и о ее истории и людях.
В
Вера
6 сен 2025
Всем советую эту экскурсию! Очень интересно! Содержательно! Оксана влюбила нас в Любляну! Раньше любимой европейской столицей для нас был Будапешт -теперь Любляна. И во многом в этом заслуга Оксаны. Отдельно отмечу, что Оксана помогла с заказом такси в аэропорт ранним утром. И подсказала отличный ресторанчик, где вкусно и недорого. И дала массу других полезных советов.
Вера
3 сен 2025
Посетили данную экскурсию с Оксаной. Экскурсия понравилась! Интересно подобран материал. Раньше были в Любляне, представление имели и о стране, и о столице, а на данной экскурсии посмотрели на этот город
Ирина
10 авг 2025
Прекрасная пешеходная экскурсия по Любляне! Наш гид Оксана была очень профессиональна, дружелюбна и искренне увлечена своим делом. Она показала нам множество ключевых достопримечательностей города, поделилась интересными историями и деталями, которых не найти в путеводителях. Экскурсия прошла в лёгкой и увлекательной атмосфере, время пролетело незаметно. Искренне рекомендуем Оксану всем, кто хочет полюбить Любляну с первого взгляда!
Илья
31 июл 2025
Отличная экскурсия! Оксана очень приятный гид, любит город и страну, и передает свои эмоции гостям Словении. Очень порадовало, что экскурсия охватывает и период Плечника, и историю словенского народа и уже современную жизнь людей в Любляне.
Рекомендуем! Если будете в Любляне, то однозначно сходите - и приятная прогулка, и целый пласт понимания этой страны!
С
Семен
26 июл 2025
Оксана замечательный экскурсовод. Она любит и знает историю и сегодняшнею жизнь в Словакии и Дюбляне. Мы узнали много нового и 3.5 часа с Оксаной пролетели незаметно.
Т
Татьяна
2 июл 2025
Очень понравилась экскурсия с Оксаной, однозначно рекомендую гида
Мария
23 июн 2025
Экскурсия с Оксаной оставила самое приятное впечатление и подарила много новой информации 😍 В этот раз мы были в Словении проездом, но теперь хотим поехать уже конкретно туда всей семьей)
Супер! Оксана, спасибо огромное за Плечника и Хрибара!
В
Вера
23 апр 2025
Мне снова повезло при выборе гида на Трипстер, как требовательному путешественнику. По мне так только минут 15 потребовалось бы, чтоб описать всеми возможными положительными эпитетами Оксану как гида и персону.
E
Elena
7 апр 2025
Большое спасибо высокопрофессиональному и увлеченному своим делом гиду, Оксане, за чудесную экскурсию по Любляне! Очень порадовала интересная, структурированная и не перегруженная излишними отступлениями подача информации а также прекрасное знание материала и готовность ответить на вопросы. Оксана очень приятный, грамотный человек и прекрасный,"слышащий" своего клиента гид. Спасибо ещё раз!
Е
Евгения
7 мар 2025
Нам очень понравилось гулять по Любляне с Оксаной. Оксана прекрасный гид, который рассказывает очень интересно, не скучно, необычные факты и отвечала на все наши вопросы.
