Посетите три самые известные достопримечательности 🏛️ Словении за один день. Экскурсию ⛳ начинаем с посещением Постойнской пещеры, которая, безусловно, самая большая классическая карстовая пещера и наиболее посещаемая туристическая пещера Европы. Взорам посетителей открываются удивительные природные творения, где вода и минералы создавали красивые 🤩 сталактиты и сталагмиты разнообразных форм, цветов и возраста.

Осмотр начинается с поездки на открытой электричке по старым подземным галереям, продолжается пешей прогулкой, приблизительно полтора километра. В одном из залов вам покажут искусственный водоем с уникальным земноводным. Это европейский протей, словенцы его называют «человеческая рыбка» (чловешка рибица). Обитают они только в словенских карстовых пещерах. В пещере температура 8–10°С, рекомендуется взять с собой теплую одежду и спортивную обувь.

В 10 км от Постойнской пещеры располагается одно из самых ярких чудес — Предъямский замок 🏰, уже более 700 лет царствует на 123-метровой высокой скалистой стене. Когда-то замок был создан для дерзкого, непокорного и бунтаря-витязя Эразма Предъямского. О том, каким образом удалось сохранить замок, как в нем жили и хозяйствовали его владельцы, вы узнаете после осмотра замка. Кстати, именно этот замок выбрал в 1986 году Джекки Чан для съемок своих «Доспехов Бога».

После традиционного обеда мы отправимся до альпийской жемчужины Блед, который с ледниковым озером, легендарным островом в середине озера, с термальными источниками и мягким горным ⛰️ климатом на протяжении веков привлекали многих космополитов. Там вы посетите замок, который расположен на отвесной скале, на высоте 130 м над озером. Сегодня в замке расположены историко-краеведческий музей 🖼, средневековая типография, в которой вы сможете напечатать открытку в память, в вином 🍷 погребе продается редкий сорт словенского вина. После осмотра замка вы прогуляетесь 👣 по набережной и по желанию вы сможете покотаться на традиционных лодках до острова на озере, с церквей и колоколом желаний и археологической выставкой. На берегу озера можно пообедать и попробовать блейский пирог «кремшнит».

По дороге обратно мы остановимся в очаровательном городке Радовлица — полном памятников архитектуры. В 500 лет старом доме вы познакомитесь с традицией изготовления праников, которые можно купить в мастерской.

В цену включено: проезд, экскурсовод на русском языке. Отъезд из Любляны. По договоренности возможен отъезд из остальных городов по Словении. Доплата для билетов: Постойнская пещера и Предъямский замок 28 €/чел., Блейский замок, краеведческий музей, винный погреб, средневековая типография 9 €/чел, лодка до острова 12 €/чел., церковь ⛪ на острове 🏝️ с колоколом желания 6 €/чел., ущелье Блейски Винтгар 4 €/чел.