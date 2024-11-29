2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Любляной
Приглашаю на увлекательную прогулку по живописной Любляне. Вы увидите главные площади, мосты и старинные здания, подниметесь на крепость и заглянете на рынок
Начало: На площади Прешерна
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Краня
За два часа вы узнаете о Словении больше, чем за несколько дней путешествий! История, культура и кулинарные открытия ждут вас в старом Кране
Завтра в 10:00
25 янв в 10:00
€100 за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
Погрузиться в словенское Средневековье, услышать легенды старинного города и отведать местную кухню
Начало: На автобусном вокзале Шкофья Лока
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман29 ноября 2024Экскурсия прошла великолепно. Клемен большой молодец. При этом он был так любезен, что встретил нас в порту Триеста и после Любляны доставил обратно. Клемен чутко ловил все наши пожелания, потому экскурсия действительно была Индивидуальной. Спасибо ему большое!
- ВВарвара20 июня 2024Впервые в Словении. Были на экскурсии с Клеменом. Всё очень понравилось. Уютный, чистый город. Красивая страна. Замечательный гид. HVALA!
- IInesa13 июня 2024Спасибо Клемен за приятную прогулку по Любляне! Очень интересно было узнать об истории и культуре Словении и словенского языка! Клемен
- ААндрей13 мая 2024Город небольшой даже по сравнению с Любляной, но очень колоритный и интересный, Юлия отличный рассказчик и не только про исторические и культурные моменты, но и про современную жизнь Словении. Однозначно классно провел время и очень доволен!
- ВВалерия2 октября 2023Все очень понравилось. Обязательно воспользуюсь услугами Юли в других малоизвестных маршрутах по Словении:).
- ААлекс7 сентября 2023Прекрасная экскурсия! Очень живая и интересная! Нас также отвели к местному виноделу. Мы продегустировали натуральные вина. Послушали про процесс производства. Было очень увлекательно!
- УУльяна4 января 2022Присоединюсь ко всем положительным отзывам. Наталья очень увлеченный своим делом гид и интересный собеседник. Рекомендую всем!!!
- ААсель21 декабря 2021До экскурсии я посетила озеро Блед и из-за невозможности взять такси, опоздала на экскурсию на час. Наталья меня дождалась и
- ММихаил10 января 2020Наталья провела очень хорошую, сбалансированную экскурсию, очень ей благодарны!
Ответы на вопросы от путешественников по Любляне в категории «Популярные места»
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