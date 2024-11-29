Главные экскурсионные места в Любляне

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Любляне на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Первое свидание с Любляной
Пешая
11 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Любляной
Приглашаю на увлекательную прогулку по живописной Любляне. Вы увидите главные площади, мосты и старинные здания, подниметесь на крепость и заглянете на рынок
Начало: На площади Прешерна
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
120 за всё до 10 чел.
Прогулка по старому городу Крань
Пешая
17 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Краня
За два часа вы узнаете о Словении больше, чем за несколько дней путешествий! История, культура и кулинарные открытия ждут вас в старом Кране
Завтра в 10:00
25 янв в 10:00
100 за всё до 6 чел.
Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
Пешая
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
Погрузиться в словенское Средневековье, услышать легенды старинного города и отведать местную кухню
Начало: На автобусном вокзале Шкофья Лока
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    29 ноября 2024
    Первое свидание с Любляной
    Экскурсия прошла великолепно. Клемен большой молодец. При этом он был так любезен, что встретил нас в порту Триеста и после Любляны доставил обратно. Клемен чутко ловил все наши пожелания, потому экскурсия действительно была Индивидуальной. Спасибо ему большое!
  • В
    Варвара
    20 июня 2024
    Первое свидание с Любляной
    Впервые в Словении. Были на экскурсии с Клеменом. Всё очень понравилось. Уютный, чистый город. Красивая страна. Замечательный гид. HVALA!
  • I
    Inesa
    13 июня 2024
    Первое свидание с Любляной
    Спасибо Клемен за приятную прогулку по Любляне! Очень интересно было узнать об истории и культуре Словении и словенского языка! Клемен
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    очень приятный в общении и заботливый гид. Нам все понравилось, и впечатления о городе очень светлые. Рекомендую экскурсию для семей с детьми, очень интересно и познавательно. Hvala! Инеса

  • А
    Андрей
    13 мая 2024
    Прогулка по старому городу Крань
    Город небольшой даже по сравнению с Любляной, но очень колоритный и интересный, Юлия отличный рассказчик и не только про исторические и культурные моменты, но и про современную жизнь Словении. Однозначно классно провел время и очень доволен!
  • В
    Валерия
    2 октября 2023
    Прогулка по старому городу Крань
    Все очень понравилось. Обязательно воспользуюсь услугами Юли в других малоизвестных маршрутах по Словении:).
  • А
    Алекс
    7 сентября 2023
    Прогулка по старому городу Крань
    Прекрасная экскурсия! Очень живая и интересная! Нас также отвели к местному виноделу. Мы продегустировали натуральные вина. Послушали про процесс производства. Было очень увлекательно!
  • У
    Ульяна
    4 января 2022
    Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
    Присоединюсь ко всем положительным отзывам. Наталья очень увлеченный своим делом гид и интересный собеседник. Рекомендую всем!!!
    Присоединюсь ко всем положительным отзывам. Наталья очень увлеченный своим делом гид и интересный собеседник. Рекомендую всем!!!
  • А
    Асель
    21 декабря 2021
    Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
    До экскурсии я посетила озеро Блед и из-за невозможности взять такси, опоздала на экскурсию на час. Наталья меня дождалась и
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    провела экскурсию в ускоренном виде, за что я ей очень сильно благодарна, так как сама не люблю когда люди опаздывают, но в чужой стране всякое случается. Шкофья Лока - маленький и уютный городок со своим шармом и историей. Наталья сама живет в этом городе и поэтому лучше рассказчика для этой экскурсии будет сложно найти. Всем рекомендую не опаздывать на экскурсии и не спеша насладиться этой замечательной экскурсией!

  • М
    Михаил
    10 января 2020
    Шкофья Лока - альпийская сказка Словении
    Наталья провела очень хорошую, сбалансированную экскурсию, очень ей благодарны!

Ответы на вопросы от путешественников по Любляне в категории «Популярные места»

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Сколько стоит экскурсия по Любляне в январе 2025
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