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Увидеть самое главное в Бостоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Бостоне на русском языке, цены от $260. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Знакомьтесь, Бостон
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Бостон
Пройти по Тропе Свободы и увидеть главные достопримечательности города
Начало: В парке Бостон-Коммон
7 июл в 11:00
8 июл в 11:00
$310 за всё до 10 чел.
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Познакомиться с историей и особенностями одного из самых известных и престижных университетов мира
Начало: У станции метро Harvard
22 июл в 11:00
23 июл в 11:00
$350 за всё до 7 чел.
Бостон по любви
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Бостон по любви
Узнать город через живые истории, атмосферу и нестандартный маршрут и… влюбиться в него
Начало: У входа в Boston Common
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$260 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    19 июня 2025
    Прогулка по историческому кампусу Гарварда
    Очень познавательная прогулка по одному из лучших университетов мира! Алёна не только поделилась историей создания этого места, чем жил университет
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    в прошлом и какие вызовы он преодолевает сегодня, но и завела в ‘потайные’ закоулки кампуса и порекомендовала отличное место для ланча🙏🏻

  • О
    Ольга
    18 апреля 2025
    Знакомьтесь, Бостон
    Спасибо большое Марии, все четко по организации, рассказ и прогулка - интереснейшие! Впервые в Бостоне, и столько ещё мест посоветовала Мария нам, что хочется вернуться 🤗
  • А
    Алена
    23 июня 2024
    Прогулка по историческому кампусу Гарварда
    Большое спасибо Алене за объемную, познавательную и незабываемую экскурсию. Очень талантливый, эрудированный гид. Благодаря Алене мы узнали много нового о Гарварде.
  • В
    Виталина
    23 декабря 2023
    Прогулка по историческому кампусу Гарварда
    Брали экскурсию у Алены по Гарварду- очень понравилось. Информативно,интересно,без суеты и,в то же время, без нудятины. Мне кажется,Алена прекрасно подстраивается под жизненный ритм заказчиков и поэтому время экскурсии пролетает очень незаметно и интересно Однозначно рекомендую
    Брали экскурсию у Алены по Гарварду- очень понравилось. Информативно,интересно,без суеты и,в то же время, без нудятины

Ответы на вопросы от путешественников по Бостону в категории «Самое главное»

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  1. Знакомьтесь, Бостон
  2. Прогулка по историческому кампусу Гарварда
  3. Бостон по любви
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Сколько стоит экскурсия по Бостону в июле 2025
Сейчас в Бостоне в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 350. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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