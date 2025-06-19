О Ольга Прогулка по историческому кампусу Гарварда читать дальше в прошлом и какие вызовы он преодолевает сегодня, но и завела в ‘потайные’ закоулки кампуса и порекомендовала отличное место для ланча🙏🏻 Очень познавательная прогулка по одному из лучших университетов мира! Алёна не только поделилась историей создания этого места, чем жил университет

О Ольга Знакомьтесь, Бостон Спасибо большое Марии, все четко по организации, рассказ и прогулка - интереснейшие! Впервые в Бостоне, и столько ещё мест посоветовала Мария нам, что хочется вернуться 🤗

А Алена Прогулка по историческому кампусу Гарварда Большое спасибо Алене за объемную, познавательную и незабываемую экскурсию. Очень талантливый, эрудированный гид. Благодаря Алене мы узнали много нового о Гарварде.