Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Бостон
Пройти по Тропе Свободы и увидеть главные достопримечательности города
Начало: В парке Бостон-Коммон
7 июл в 11:00
8 июл в 11:00
$310 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Познакомиться с историей и особенностями одного из самых известных и престижных университетов мира
Начало: У станции метро Harvard
22 июл в 11:00
23 июл в 11:00
$350 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Бостон по любви
Узнать город через живые истории, атмосферу и нестандартный маршрут и… влюбиться в него
Начало: У входа в Boston Common
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$260 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга19 июня 2025Очень познавательная прогулка по одному из лучших университетов мира! Алёна не только поделилась историей создания этого места, чем жил университет
- ООльга18 апреля 2025Спасибо большое Марии, все четко по организации, рассказ и прогулка - интереснейшие! Впервые в Бостоне, и столько ещё мест посоветовала Мария нам, что хочется вернуться 🤗
- ААлена23 июня 2024Большое спасибо Алене за объемную, познавательную и незабываемую экскурсию. Очень талантливый, эрудированный гид. Благодаря Алене мы узнали много нового о Гарварде.
- ВВиталина23 декабря 2023Брали экскурсию у Алены по Гарварду- очень понравилось. Информативно,интересно,без суеты и,в то же время, без нудятины. Мне кажется,Алена прекрасно подстраивается под жизненный ритм заказчиков и поэтому время экскурсии пролетает очень незаметно и интересно Однозначно рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Бостону в категории «Самое главное»
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