Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Чикаго — это бессомненно архитектурная столица ⭐️ США, где был построен самый первый в мире небоскреб, и где соседствуют строения разных эпох. Архитектурный ландшафт восхищает и удивляет гостей города, и за высотой каждого здания прячется интересная история 📖 их создания.
Проведите день в городе, насладившись красотой мегаполиса, вы увидите весь город 🏙️ на ладони с лучших обзорных площадок, и получите в подарок памятные фотографии 📸 с лучших достопримечательностей 🏛️ города.
Начало и место завершения
🚩 Chicago
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.