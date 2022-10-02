Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Чикаго — это бессомненно архитектурная столица ⭐️ США, где был построен самый первый в мире небоскреб, и где соседствуют строения разных эпох. Архитектурный ландшафт восхищает и удивляет гостей города, и за высотой каждого здания прячется интересная история 📖 их создания.

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