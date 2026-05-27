Лучший способ узнать город — пройти его ногами. Мы проедем и пройдём там, где история встречается с традициями и повседневностью.
Вы погрузитесь в атмосферу Чикаго, увидите его точки притяжения, хипстерские районы и менее известные локации.
Попробуете местную кухню, поближе познакомитесь с местными — и увезёте с собой не набор сухих фактов, а живые впечатления.
Вы погрузитесь в атмосферу Чикаго, увидите его точки притяжения, хипстерские районы и менее известные локации.
Попробуете местную кухню, поближе познакомитесь с местными — и увезёте с собой не набор сухих фактов, а живые впечатления.
Описание экскурсии
Обзорная поездка по Чикаго
Мы проедем по главным точкам города: Миллениум-парк, морской пирс, набережная озера Мичиган, улица Магнифисент-Майл и другим. Исследуем современный облик Чикаго, проследим вехи развития города через его архитектуру.
А в зависимости от ваших интересов посетим:
- Водонапорную башню (Water Tower)
- смотровую площадку 360 Chicago John Hancock (дети 3–11 — $20, взрослые — $30)
- крупнейший в мире Starbucks (средний чек — $10 за чел.)
- смотровую площадку Sears Tower Skydeck Chicago (дети 3–11 — $24, взрослые — $32)
- прогулочную зону у реки с видом на отель Трампа и места съёмок фильма «Брат 2»
Город через жизнь и привычки
Я делаю упор на жизнь и быт местных, не загружая историческими данными. Ведь город — живой организм, его интересно изучать в динамике. Мы поговорим о традициях, локальных особенностях и том, как формировался характер Чикаго — от истории до современной жизни.
Еда как часть культуры
В зависимости от ваших предпочтений попробуем местную кухню:
- чикагские хот-доги — разберёмся, чем отличаются от нью-йоркских ($5–7)
- пиццу в разных стилях — дипдиш, паб-стайл, пицца-пай ($15–30)
- сэндвичи с говядиной по-чикагски ($15–20)
- кофе и другие напитки
Организационные детали
- Поедем на минивэне или вместительном внедорожнике
- Дополнительные расходы: еда и напитки, билеты в локации
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Макс — ваш гид в Чикаго
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Я провожу культурно-исторические, винные и гастрономические туры в России и Грузии более 10 лет. Живу в Чикаго больше трёх лет и уверен, что Средний запад США — уникальный регион с большим количеством крутых природных объектов, вкусной еды и отличного вина. Буду рад познакомить вас с ним. До встречи!
Входит в следующие категории Чикаго
Похожие экскурсии на «Знакомство с Чикаго»
Индивидуальная
до 6 чел.
Чикаго - родина небоскрёбов
Погрузитесь в атмосферу Чикаго, где небоскребы соседствуют с историей мафии и уникальной культурой. Откройте для себя город, который вас удивит
Завтра в 09:30
29 мая в 09:00
$240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Чикаго
Погрузитесь в историю Чикаго, узнав о его знаковых местах и людях, которые сделали его уникальным. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны города
Начало: У отеля «Интерконтиненталь»
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чикаго покоряет с первого взгляда
Погрузитесь в историю Чикаго, от первых резиденций до современных небоскрёбов. Узнайте о гангстерах и местных легендах, наслаждаясь видами города
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Чикаго по винодельням штата Мичиган
Путешествие из Чикаго по винодельням Мичигана - это шанс познакомиться с уникальными сортами вин и насладиться атмосферой местных хозяйств
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
от $350 за экскурсию