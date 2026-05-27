Лучший способ узнать город — пройти его ногами. Мы проедем и пройдём там, где история встречается с традициями и повседневностью. Вы погрузитесь в атмосферу Чикаго, увидите его точки притяжения, хипстерские районы и менее известные локации. Попробуете местную кухню, поближе познакомитесь с местными — и увезёте с собой не набор сухих фактов, а живые впечатления.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Обзорная поездка по Чикаго

Мы проедем по главным точкам города: Миллениум-парк, морской пирс, набережная озера Мичиган, улица Магнифисент-Майл и другим. Исследуем современный облик Чикаго, проследим вехи развития города через его архитектуру.

А в зависимости от ваших интересов посетим:

Водонапорную башню (Water Tower)

смотровую площадку 360 Chicago John Hancock (дети 3–11 — $20, взрослые — $30)

крупнейший в мире Starbucks (средний чек — $10 за чел.)

смотровую площадку Sears Tower Skydeck Chicago (дети 3–11 — $24, взрослые — $32)

прогулочную зону у реки с видом на отель Трампа и места съёмок фильма «Брат 2»

Город через жизнь и привычки

Я делаю упор на жизнь и быт местных, не загружая историческими данными. Ведь город — живой организм, его интересно изучать в динамике. Мы поговорим о традициях, локальных особенностях и том, как формировался характер Чикаго — от истории до современной жизни.

Еда как часть культуры

В зависимости от ваших предпочтений попробуем местную кухню:

чикагские хот-доги — разберёмся, чем отличаются от нью-йоркских ($5–7)

пиццу в разных стилях — дипдиш, паб-стайл, пицца-пай ($15–30)

сэндвичи с говядиной по-чикагски ($15–20)

кофе и другие напитки

Организационные детали