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Я покажу вам Чикаго, который очень люблю. Вы увидите самое яркое и запоминающееся — от первой резиденции до Великолепной мили. Посмотрите на город с разных ракурсов, в том числе и с небоскрёба (если погода позволит).



Проследите историю Чикаго от индейцев до наших времён, узнаете о Великом пожаре и сухом законе, послушаете местные легенды и сплетни.