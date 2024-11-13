Я покажу вам Чикаго, который очень люблю. Вы увидите самое яркое и запоминающееся — от первой резиденции до Великолепной мили. Посмотрите на город с разных ракурсов, в том числе и с небоскрёба (если погода позволит).
Проследите историю Чикаго от индейцев до наших времён, узнаете о Великом пожаре и сухом законе, послушаете местные легенды и сплетни.
Проследите историю Чикаго от индейцев до наших времён, узнаете о Великом пожаре и сухом законе, послушаете местные легенды и сплетни.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
В этом путешествии вы увидите самые интересные локации Города ветров. Среди них:
- Точка зарождения Чикаго — место первой официальной резиденции
- Cтальные разводные мосты и роскошный Букингемский фонтан
- Знаменитые чикагские кукурузки — уникальные строения
- Невероятные небоскрёбы — Aon Center, Willis Tower, Trump Building и John Center Building
- Своеобразные скульптуры Марка Шагала, Александра Кальдера и Пабло Пикассо
- Великолепная миля с бутиками, ресторанами и историческими отелями
Я расскажу:
- Как ввели сухой закон и что это означало для гангстеров
- Когда случился Великий чикагский пожар и что за ним последовало
- Почему первый небоскрёб города не дожил до наших дней
- Что означают звёзды на флаге Чикаго
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Honda Pilot.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Чикаго
Для жизни и работы я выбрала Чикаго. Считаю, что Чикаго — самый красивый и чистый город Америки, икона архитектурного стиля. Вы полюбите этот город так же, как люблю его я.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
13 ноя 2024
Оксана отличный экскурсовод и рассказчик; смогла окамодировать все наши просьбы и пожелания; пунктуальный человек, безопасный водитель и интересный собеседник. Рекомендую всем её и её маршрут по Чикаго!
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