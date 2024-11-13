Чикаго покоряет с первого взгляда

Как гангстер - с первого выстрела
Я покажу вам Чикаго, который очень люблю. Вы увидите самое яркое и запоминающееся — от первой резиденции до Великолепной мили. Посмотрите на город с разных ракурсов, в том числе и с небоскрёба (если погода позволит).

Проследите историю Чикаго от индейцев до наших времён, узнаете о Великом пожаре и сухом законе, послушаете местные легенды и сплетни.
5
1 отзыв
Чикаго покоряет с первого взгляда
Чикаго покоряет с первого взгляда
Чикаго покоряет с первого взгляда
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

В этом путешествии вы увидите самые интересные локации Города ветров. Среди них:

  • Точка зарождения Чикаго — место первой официальной резиденции
  • Cтальные разводные мосты и роскошный Букингемский фонтан
  • Знаменитые чикагские кукурузки — уникальные строения
  • Невероятные небоскрёбы — Aon Center, Willis Tower, Trump Building и John Center Building
  • Своеобразные скульптуры Марка Шагала, Александра Кальдера и Пабло Пикассо
  • Великолепная миля с бутиками, ресторанами и историческими отелями

Я расскажу:

  • Как ввели сухой закон и что это означало для гангстеров
  • Когда случился Великий чикагский пожар и что за ним последовало
  • Почему первый небоскрёб города не дожил до наших дней
  • Что означают звёзды на флаге Чикаго

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Honda Pilot.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
13 ноя 2024
Оксана отличный экскурсовод и рассказчик; смогла окамодировать все наши просьбы и пожелания; пунктуальный человек, безопасный водитель и интересный собеседник. Рекомендую всем её и её маршрут по Чикаго!

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