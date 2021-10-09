Все экскурсии в Чикаго
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Чикаго – доступно 10 экскурсий на 2021 год, 40 ⭐ отзывов, цены от $54. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Чикаго почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
6ч
$656.5
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Чикаго на русском языке на автомобиле (6 часов)
На протяжении 6 часов в вашем распоряжении будут водитель и русскоговорящий экскурсовод
по договоренности
3ч
$54
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
$190
за 1-6 чел.
Чикаго — родина небоскребов
Гангстеры, джаз и высотные здания «города ветров»
3ч
$54
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
4ч
$200
за 1-4 чел.
Добро пожаловать в Чикаго!
Узнать историю и увидеть все главные достопримечательности «города ветров» на обзорной экскурсии
4ч
$268
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
8ч
$400
за 1-6 чел.
Путешествие в музей автомобильной компании Студебеккер
Историческими экспонаты некогда знаменитого производителя и родной город Майкла Джексона
4ч
$428
за 1 чел.
7ч
$310
за 1 чел.
6ч
$290
за 1 чел.
Последние отзывы «Экскурсии Чикаго»
- ЭЭльвира9 октября 2021В Чикаго приехали только на марафон с 7 по 11 октября 2021, поэтому времени на самостоятельное изучение города было мало и опыт предыдущих марафонах путешествий показал, что выбор персонального гида экономит много времени и сил, да и город узнаешь лучше и быстрее. Мы выбрали Оксану и нам супер повезло. Встреча произошла в нашей гостинице, Оксана предложила маршрут, но мы его совместно скорректировали (чтобы попасть на ЭКСПО) и двинулись в путь. До миллениум парка Оксана довезла нас на своей машине и откуда началось знакомство с Чикаго. Оксана весело и интересно рассказывала о каждом месте, которое мы проходили, с iPad показывала исторические фото тех мест и мы то погружались в старину, то тут же оказывались в нашем времени. Это очень хороший прием, который дает понять по какому пути происходило развитие города. Попутно рекомендовала в каких магазинах лучше покупать, где вкусно поесть, какой выбрать кораблик для обзорной экскурсии по воде и тд. Четыре часа экскурсии пролетели незаметно. Оксана большое спасибо за очаровательное знакомство с Чикаго. Эльвира, Дима, Миша, Леся.
- ВВиктория16 сентября 2021Прилетали в Чикаго с 14 по 19 сентября 2021 г. И очень верным решением было взять обзорную экскурсию в начале поездки! Благодаря этому появилось понимание что к чему, и сложилось общее первое впечатление о городе! И ещё, благодаря Оксане у нас на карте теперь множество отметок «где вкусно поесть», «куда сходить», стоящие театры и филармонии и тд. Приятно, душевно, без суеты, без «воды», ничего лишнего. Однозначно рекомендуем!
- IIgor24 мая 2021It was fun despite rainy day.
- ММарина7 января 2020Я, человек словоохотливый, промолчала всю экскурсию настолько мне было интересно слушать Романа. Прекрасный рассказчик, знающий человек, внимательный гид. Будете в Чикаго- не пропустите встречу с Романом, не пожалеете - будет интересно, такие истории и факты вы не услышите больше нигде!
- ААлександр19 сентября 2019Пламенно рекомендую
- ООльга8 сентября 2019Очень здорово и интересно. спасибо Роману