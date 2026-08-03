Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Чикаго
Погрузитесь в историю Чикаго, узнав о его знаковых местах и людях, которые сделали его уникальным. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны города
Начало: У отеля «Интерконтиненталь»
10 авг в 10:30
12 авг в 10:30
от $320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чикаго покоряет с первого взгляда
Погрузитесь в историю Чикаго, от первых резиденций до современных небоскрёбов. Узнайте о гангстерах и местных легендах, наслаждаясь видами города
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чикаго - родина небоскрёбов
Погрузитесь в атмосферу Чикаго, где небоскребы соседствуют с историей мафии и уникальной культурой. Откройте для себя город, который вас удивит
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $240 за всё до 6 чел.
Билеты
Чикагский институт искусств: билет и аудиоэкскурсия
Вдохновиться лучшими образцами мирового искусства - от античных до современных шедевров
Начало: У Института искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$65 за билет
Индивидуальная
до 5 чел.
Искусство, ради которого летят в Чикаго
Увидеть работы Моне, Сёра, Хоппера и Шагала и разобраться в истории одной из лучших коллекций США
Начало: В Art Institute of Chicago
13 авг в 11:00
14 авг в 11:00
от $190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Чикаго
Увидеть Миллениум-парк и морской пирс - и понять, как устроен город сегодня
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $350 за всё до 6 чел.
Билеты
Музей естественной истории Филда в Чикаго: билет и аудиоэкскурсия
Проследить миллионы лет эволюции, гуляя по природным аллеям и рассматривая удивительные экспонаты
Начало: У музея Филда
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$58 за билет
Групповая
до 20 чел.
Музей науки и промышленности в Чикаго: билет и аудиоэкскурсия
Войти в торнадо, прокатиться на футуристическом поезде и узнать секреты наследственности
Начало: У Музея науки и промышленности
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$55 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Чикаго по винодельням штата Мичиган
Путешествие из Чикаго по винодельням Мичигана - это шанс познакомиться с уникальными сортами вин и насладиться атмосферой местных хозяйств
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Винный тур из Чикаго по винодельням штата Мичиган
Начало: Аэропорт, отель, Ваш дом
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
$450 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
J
Чикаго - невероятный город, благодаря Оксане он просто покорил мое сердце!
Это была индивидуальная экскурсия (у меня была 7-часовая пересадка в
Это была индивидуальная экскурсия (у меня была 7-часовая пересадка в
Вам был полезен этот отзыв?
М
Замечательная эксркусия! легкая прогулка по городу с очень интересной историей. Оксана поразила невероятно красивым и доступным изложением фактов, без лишней нагрузки. Рекомендую с большим удовольствием!
Вам был полезен этот отзыв?
Естественно, легко и безумно интересно! Один из топовых туров. Юна - большой молодец, спасибо большое 🙏
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Экскурсия была познавательной,с историей и фактами. Чувствуется глубина знаний и интерес гида к своему делу. С удовольствием порекомендую Оксану друзьям для знакомства с Чикаго
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия получилась насыщенной, интересной и при этом прошла в очень комфортном темпе, который Оксана чутко адаптировала под нас. Мы узнали
Вам был полезен этот отзыв?
М
Все прошло очень быстро, без задержек, музей оказался классным. Советую всем посетить.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Оксана профессионал! Три часа экскурсии полетели незаметно,узнали много интересного про историю города, о его жителях, об удивительной архитектуре. Экскурсия была организованна с учётом всех наших интересов.
Вам был полезен этот отзыв?
Заказали экскурсию по Чикаго в Tripster. Не первый раз пользуюсь услугами этой компании.
Гид Оксана привлекла отзывами других путешественников.
в Чикаго были
Гид Оксана привлекла отзывами других путешественников.
в Чикаго были
Вам был полезен этот отзыв?
В
Быстро и просто, спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Хочу поблагодарить Оксану за прекрасное знакомство с Чикаго. Очень приятный, лёгкий в общении и внимательный гид, с которым прогулка по
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 114 отзывов в Чикаго
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Чикаго
Самые популярные экскурсии в Чикаго
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
Что посмотреть в Чикаго
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Чикаго в августе 2026
Сейчас в Чикаго можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 55 до 550. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Откройте для себя все красоты и историю Чикаго с нашими экскурсиями. Забронируйте свою экскурсию по Чикаго по доступным ценам от $55, и получите незабываемые впечатления