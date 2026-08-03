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Экскурсии в Чикаго

Найдено 10 экскурсий в Чикаго на русском языке, цены от $55. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Добро пожаловать в Чикаго
Пешая
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Чикаго
Погрузитесь в историю Чикаго, узнав о его знаковых местах и людях, которые сделали его уникальным. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны города
Начало: У отеля «Интерконтиненталь»
10 авг в 10:30
12 авг в 10:30
от $320 за всё до 4 чел.
Чикаго покоряет с первого взгляда
На машине
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чикаго покоряет с первого взгляда
Погрузитесь в историю Чикаго, от первых резиденций до современных небоскрёбов. Узнайте о гангстерах и местных легендах, наслаждаясь видами города
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $400 за всё до 4 чел.
Чикаго - родина небоскрёбов
Пешая
3 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чикаго - родина небоскрёбов
Погрузитесь в атмосферу Чикаго, где небоскребы соседствуют с историей мафии и уникальной культурой. Откройте для себя город, который вас удивит
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $240 за всё до 6 чел.
Чикагский институт искусств: билет и аудиоэкскурсия
3 часа
5 отзывов
Билеты
Чикагский институт искусств: билет и аудиоэкскурсия
Вдохновиться лучшими образцами мирового искусства - от античных до современных шедевров
Начало: У Института искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$65 за билет
Искусство, ради которого летят в Чикаго
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Искусство, ради которого летят в Чикаго
Увидеть работы Моне, Сёра, Хоппера и Шагала и разобраться в истории одной из лучших коллекций США
Начало: В Art Institute of Chicago
13 авг в 11:00
14 авг в 11:00
от $190 за всё до 5 чел.
Знакомство с Чикаго
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Чикаго
Увидеть Миллениум-парк и морской пирс - и понять, как устроен город сегодня
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $350 за всё до 6 чел.
Музей естественной истории Филда в Чикаго: билет и аудиоэкскурсия
3 часа
Билеты
Музей естественной истории Филда в Чикаго: билет и аудиоэкскурсия
Проследить миллионы лет эволюции, гуляя по природным аллеям и рассматривая удивительные экспонаты
Начало: У музея Филда
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$58 за билет
Музей науки и промышленности в Чикаго: билет и аудиоэкскурсия
На поезде
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Музей науки и промышленности в Чикаго: билет и аудиоэкскурсия
Войти в торнадо, прокатиться на футуристическом поезде и узнать секреты наследственности
Начало: У Музея науки и промышленности
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$55 за человека
Из Чикаго по винодельням штата Мичиган
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Чикаго по винодельням штата Мичиган
Путешествие из Чикаго по винодельням Мичигана - это шанс познакомиться с уникальными сортами вин и насладиться атмосферой местных хозяйств
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $550 за всё до 6 чел.
Винный тур из Чикаго по винодельням штата Мичиган
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Винный тур из Чикаго по винодельням штата Мичиган
Начало: Аэропорт, отель, Ваш дом
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
$450 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

J
Чикаго покоряет с первого взгляда
Чикаго - невероятный город, благодаря Оксане он просто покорил мое сердце!
Это была индивидуальная экскурсия (у меня была 7-часовая пересадка в
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Чикаго, Оксана с готовностью откликнулась на просьбу встретить меня в аэропорту в 7 утра и подстроить маршрут по Чикаго таким образом, чтобы все успеть) - настоящее погружение в атмосферу, историю и душу города.
Оксана потрясающий гид и настоящий профессионал, влюбленный в свое дело и в Чикаго, она отвечает на любой вопрос и заряжает невероятным драйвом.
Если вы хотите увидеть настоящий, живой и харизматичный Чикаго, то только с Оксаной! Огромное спасибо за этот незабываемый день, искренне рекомендую всем!

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М
Добро пожаловать в Чикаго
Замечательная эксркусия! легкая прогулка по городу с очень интересной историей. Оксана поразила невероятно красивым и доступным изложением фактов, без лишней нагрузки. Рекомендую с большим удовольствием!
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Фарид
Искусство, ради которого летят в Чикаго
Естественно, легко и безумно интересно! Один из топовых туров. Юна - большой молодец, спасибо большое 🙏
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Т
Чикаго покоряет с первого взгляда
Экскурсия была познавательной,с историей и фактами. Чувствуется глубина знаний и интерес гида к своему делу. С удовольствием порекомендую Оксану друзьям для знакомства с Чикаго
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А
Добро пожаловать в Чикаго
Экскурсия получилась насыщенной, интересной и при этом прошла в очень комфортном темпе, который Оксана чутко адаптировала под нас. Мы узнали
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много нового, увидели самые знаковые места города и получили отличное первое представление о Чикаго. Отдельная благодарность за дополнительную информацию и подборку интересных локаций, которые Оксана прислала после экскурсии — они очень пригодились нам для дальнейшего знакомства с городом!

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М
Чикагский институт искусств: билет и аудиоэкскурсия
Все прошло очень быстро, без задержек, музей оказался классным. Советую всем посетить.
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А
Чикаго покоряет с первого взгляда
Оксана профессионал! Три часа экскурсии полетели незаметно,узнали много интересного про историю города, о его жителях, об удивительной архитектуре. Экскурсия была организованна с учётом всех наших интересов.
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Евгения
Чикаго покоряет с первого взгляда
Заказали экскурсию по Чикаго в Tripster. Не первый раз пользуюсь услугами этой компании.
Гид Оксана привлекла отзывами других путешественников.
в Чикаго были
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впервые, но обязательно приедем еще.
Мы бывалые автопутешественники, особенно по Америке.
Пока ехали в Чикаго из Далласа, прочитали, что было в доступе из всех источников.
Поэтому рассказ Оксаны не был открытием, но за Green Door отдельное Спасибо!!!
Хотелось бы побольше таких фишек!
Архитектура Чикаго восхитительна!
Лучшие архитектурные школы, как результат, здания и небоскребы!!! Парки, набережные!!!

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В
Чикагский институт искусств: билет и аудиоэкскурсия
Быстро и просто, спасибо.
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Алексей
Добро пожаловать в Чикаго
Хочу поблагодарить Оксану за прекрасное знакомство с Чикаго. Очень приятный, лёгкий в общении и внимательный гид, с которым прогулка по
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городу превращается не просто в экскурсию, а в живое и атмосферное путешествие.

Оксана отлично знает Чикаго и рассказывает не только про сам город, но и про реальную жизнь американцев, их привычки, особенности мышления и бытовые тонкости — причём не понаслышке, а через собственный опыт жизни в США. Благодаря этому экскурсия получилась очень живой и настоящей.

Отдельное удовольствие — рекомендации мест с действительно вкусным кофе и отличной выпечкой. Чувствуется, что Оксана знает и любит город, умеет показать его не туристическим, а “своим”.

Очень комфортная атмосфера, интересные разговоры и ощущение, что гуляешь по Чикаго с хорошим знакомым, который знает лучшие места и умеет интересно о них рассказать.

Рекомендую всем, кто хочет почувствовать настоящий Чикаго — не только увидеть город, но и немного понять американскую жизнь изнутри.

Хочу поблагодарить Оксану за прекрасное знакомство с Чикаго. Очень приятный, лёгкий в общении и внимательный гид,
Хочу поблагодарить Оксану за прекрасное знакомство с Чикаго. Очень приятный, лёгкий в общении и внимательный гид,
Хочу поблагодарить Оксану за прекрасное знакомство с Чикаго. Очень приятный, лёгкий в общении и внимательный гид,
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Всего 114 отзывов в Чикаго

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Чикаго

Самые популярные экскурсии в Чикаго
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
  1. Добро пожаловать в Чикаго;
  2. Чикаго покоряет с первого взгляда;
  3. Чикаго - родина небоскрёбов;
  4. Чикагский институт искусств: билет и аудиоэкскурсия;
  5. Искусство, ради которого летят в Чикаго.
Что посмотреть в Чикаго
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Миллениум-парк;
  2. Военно-морской пирс.
Сколько стоит экскурсия по Чикаго в августе 2026
Сейчас в Чикаго можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 55 до 550. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Откройте для себя все красоты и историю Чикаго с нашими экскурсиями. Забронируйте свою экскурсию по Чикаго по доступным ценам от $55, и получите незабываемые впечатления