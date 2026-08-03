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Чикаго, Оксана с готовностью откликнулась на просьбу встретить меня в аэропорту в 7 утра и подстроить маршрут по Чикаго таким образом, чтобы все успеть) - настоящее погружение в атмосферу, историю и душу города.

Оксана потрясающий гид и настоящий профессионал, влюбленный в свое дело и в Чикаго, она отвечает на любой вопрос и заряжает невероятным драйвом.

Если вы хотите увидеть настоящий, живой и харизматичный Чикаго, то только с Оксаной! Огромное спасибо за этот незабываемый день, искренне рекомендую всем!