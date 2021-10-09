Э Эльвира 5

В Чикаго приехали только на марафон с 7 по 11 октября 2021, поэтому времени на самостоятельное изучение города было мало и опыт предыдущих марафонах путешествий показал, что выбор персонального гида экономит много времени и сил, да и город узнаешь лучше и быстрее. Мы выбрали Оксану и нам супер повезло. Встреча произошла в нашей гостинице, Оксана предложила маршрут, но мы его совместно скорректировали (чтобы попасть на ЭКСПО) и двинулись в путь. До миллениум парка Оксана довезла нас на своей машине и откуда началось знакомство с Чикаго. Оксана весело и интересно рассказывала о каждом месте, которое мы проходили, с iPad показывала исторические фото тех мест и мы то погружались в старину, то тут же оказывались в нашем времени. Это очень хороший прием, который дает понять по какому пути происходило развитие города. Попутно рекомендовала в каких магазинах лучше покупать, где вкусно поесть, какой выбрать кораблик для обзорной экскурсии по воде и тд. Четыре часа экскурсии пролетели незаметно. Оксана большое спасибо за очаровательное знакомство с Чикаго. Эльвира, Дима, Миша, Леся.