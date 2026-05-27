Описание экскурсииОднодневный винный тур из Чикаго по винодельням штата Мичиган. Знакомство с виноделием и местной кухней региона. Также посетим красивые природные объекты у озера Мичиган. По желанию можем заехать в национальный парк Indiana Dunes
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Местные винодельни штата Мичиган
- Смотровые площадки у озера Мичиган
- Настоящую одноэтажную Америку
Место начала и завершения?
Аэропорт, отель, Ваш дом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
$450 за экскурсию