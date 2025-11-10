Мои заказы

Из Чикаго по винодельням штата Мичиган

Путешествие из Чикаго по винодельням Мичигана - это шанс познакомиться с уникальными сортами вин и насладиться атмосферой местных хозяйств
Путешествие по винодельням Мичигана - это уникальная возможность для ценителей вина. В регионе более 150 виноделен, каждая из которых предлагает свои особенные сорта.

На экскурсии вы посетите семейные хозяйства, такие как
Running Vines и Hickory Creek, где сможете попробовать вина мировых сортов и классические европейские напитки. Также вас ждет дегустация на ферме Fenn Valley, известной своим подходом к виноградарству.

В завершение - обед в ресторане Tabor Hill Winery с дегустацией вин, отражающих терруар побережья озера Мичиган. Это шанс приобрести редкие бутылки, которые не экспортируются за пределы штата

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍇 Уникальные вина, не экспортируемые за пределы штата
  • 🚗 Комфортное путешествие на Chrysler Town & Country
  • 🍷 Дегустация лучших вин региона
  • 🌿 Посещение живописных природных мест
  • 📚 Узнайте о традициях и терруаре Мичигана
Что можно увидеть

  • Винодельня Running Vines
  • Винодельня Hickory Creek
  • Винодельня Fenn Valley
  • Ресторан Tabor Hill Winery

Описание экскурсии

8:00 — Отправление из аэропорта (или вашего отеля)

9:40–10:30 — Семейная винодельня Running Vines. Специализируется на винах из мировых сортов винограда. Дегустация вин с сочетанием блюд

11:30–12:10 — Винодельня Hickory Creek. С гордостью производит в небольших объёмах классические вина в европейском стиле. Классическая дегустация 5 вин

Остановимся в парке округа Вест-Сайд и посетим смотровые площадки озера Мичиган

13:40–14:30 — Винодельня и ферма Fenn Valley. После тщательного изучения карт погоды, климата и почв семья Уэлш выбрала наиболее подходящее для виноградарства место. Дегустация 7 выбранных образцов вина или сидра

15:30–16:30 — Обед в ресторане Tabor Hill Winery. Вина хозяйства отражают уникальный терруар побережья озера Мичиган. По желанию дегустация 5 вин Tabor Hill

19:00 — Прибытие в отель или аэропорт

Организационные детали

  • Дегустации возможны только для путешественников 21+
  • Поездка проходит на Chrysler Town&Country или подобном автомобиле
  • Я рекомендую брать мелкие наличные, чтобы оставлять чаевые

Дополнительные расходы

  • Дегустация Running Vines — $10–15 с чел.
  • Дегустация Hickory Creek — $15 с чел.
  • Дегустация Fenn Valley — $15 с чел.
  • Дегустация Tabor Hill — $20 за чел.
  • Обед — средний чек $50 за чел., не включая алкогольные напитки

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Макс
Макс — ваш гид в Чикаго
Всем привет! Я провожу культурно-исторические, винные и гастрономические туры в России и Грузии более 10 лет. Живу в Чикаго больше трёх лет и уверен, что Средний запад США — уникальный регион с большим количеством крутых природных объектов, вкусной еды и отличного вина. Буду рад познакомить вас с ним. До встречи!
Задать вопрос

Входит в следующие категории Чикаго

