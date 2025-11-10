Путешествие из Чикаго по винодельням Мичигана - это шанс познакомиться с уникальными сортами вин и насладиться атмосферой местных хозяйств
Путешествие по винодельням Мичигана - это уникальная возможность для ценителей вина. В регионе более 150 виноделен, каждая из которых предлагает свои особенные сорта.
На экскурсии вы посетите семейные хозяйства, такие как читать дальше
Running Vines и Hickory Creek, где сможете попробовать вина мировых сортов и классические европейские напитки. Также вас ждет дегустация на ферме Fenn Valley, известной своим подходом к виноградарству.
В завершение - обед в ресторане Tabor Hill Winery с дегустацией вин, отражающих терруар побережья озера Мичиган. Это шанс приобрести редкие бутылки, которые не экспортируются за пределы штата
5 причин купить эту экскурсию
🍇 Уникальные вина, не экспортируемые за пределы штата
🚗 Комфортное путешествие на Chrysler Town & Country
8:00 — Отправление из аэропорта (или вашего отеля)
9:40–10:30 — Семейная винодельня Running Vines. Специализируется на винах из мировых сортов винограда. Дегустация вин с сочетанием блюд
11:30–12:10 — Винодельня Hickory Creek. С гордостью производит в небольших объёмах классические вина в европейском стиле. Классическая дегустация 5 вин
Остановимся в парке округа Вест-Сайд и посетим смотровые площадки озера Мичиган
13:40–14:30 — Винодельня и ферма Fenn Valley. После тщательного изучения карт погоды, климата и почв семья Уэлш выбрала наиболее подходящее для виноградарства место. Дегустация 7 выбранных образцов вина или сидра
15:30–16:30 — Обед в ресторане Tabor Hill Winery. Вина хозяйства отражают уникальный терруар побережья озера Мичиган. По желанию дегустация 5 вин Tabor Hill
19:00 — Прибытие в отель или аэропорт
Организационные детали
Дегустации возможны только для путешественников 21+
Поездка проходит на Chrysler Town&Country или подобном автомобиле
Я рекомендую брать мелкие наличные, чтобы оставлять чаевые
Дополнительные расходы
Дегустация Running Vines — $10–15 с чел.
Дегустация Hickory Creek — $15 с чел.
Дегустация Fenn Valley — $15 с чел.
Дегустация Tabor Hill — $20 за чел.
Обед — средний чек $50 за чел., не включая алкогольные напитки
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Макс — ваш гид в Чикаго
Всем привет!
Я провожу культурно-исторические, винные и гастрономические туры в России и Грузии более 10 лет. Живу в Чикаго больше трёх лет и уверен, что Средний запад США — уникальный регион с большим количеством крутых природных объектов, вкусной еды и отличного вина. Буду рад познакомить вас с ним.
До встречи!