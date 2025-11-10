читать дальше Running Vines и Hickory Creek, где сможете попробовать вина мировых сортов и классические европейские напитки. Также вас ждет дегустация на ферме Fenn Valley, известной своим подходом к виноградарству.



В завершение - обед в ресторане Tabor Hill Winery с дегустацией вин, отражающих терруар побережья озера Мичиган. Это шанс приобрести редкие бутылки, которые не экспортируются за пределы штата

Путешествие по винодельням Мичигана - это уникальная возможность для ценителей вина. В регионе более 150 виноделен, каждая из которых предлагает свои особенные сорта.На экскурсии вы посетите семейные хозяйства, такие как