Индивидуальная
до 10 чел.
«Сокровище нации» - обзорная интерактивная экскурсия по Филадельфии
Исследовать ключевые места и прикоснуться к истории
Начало: На Welcome Park
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от $140 за всё до 10 чел.
Квест
до 5 чел.
Тайна усадьбы Глен Фёрд - экскурсия-квест в Филадельфии
В непринуждённой атмосфере игры и загадок узнать об особенностях жизни и традиций американцев
Начало: Недалеко от ж/д станции Torresdale
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
$130 за всё до 5 чел.
Квест
до 15 чел.
Охота на буквы: квест по историческому центру Филадельфии
Побывать в Старом городе и узнать о нём много всего интересного
Начало: В Rose Garden
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
$250 за всё до 15 чел.
