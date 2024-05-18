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кстати. Гид Екатерина очень была очень приятна в общении и давала нам очень много информации, благо она уже много лет живет на Гавайях. В целом всем рекомендую. Цена интереснее по сравнению с другими русскоговорящими гидами на Гавайях.