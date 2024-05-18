Индивидуальные экскурсии в Гонолулу с личным гидом

Найдено 7 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Гонолулу на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На встречу с райскими Гавайями
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
На встречу с райскими Гавайями
Погрузиться в мир полинезийской природы, самобытной культуры и истории на экскурсиях по острову Оаху
Начало: На ресепшене вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$360 за всё до 3 чел.
Пёрл Харбор и город Гонолулу
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Пёрл Харбор и город Гонолулу
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $375 за всё до 2 чел.
Экскурсия вокруг острова Оаху
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Экскурсия вокруг острова Оаху
Начало: По договоренности
Расписание: - по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $350 за всё до 2 чел.
Гавайи - остров вулканов
Индивидуальная
10 часов
Гавайи - остров вулканов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$938 за всё до 6 чел.
Мауи - остров долин
Индивидуальная
6 часов
Мауи - остров долин
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$938 за всё до 6 чел.
Экскурсия на остров Кауаи
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на остров Кауаи
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$913 за всё до 6 чел.
Центр Культуры Полинезии
Индивидуальная
8 часов
Центр Культуры Полинезии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $425 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    18 мая 2024
    На встречу с райскими Гавайями
    Поездка великолепная, 8 часов пролетели незаметно благодаря сказочным местам, которые мы посетили, и мастерству Ильи. Это был не просто рассказ
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    о том, что мы проезжаем и видим, а целое шоу с искрометным юмором и креативной фотосессией. Илья очень обаятельный и компанейский человек.

  • Ю
    Юлия
    6 апреля 2024
    На встречу с райскими Гавайями
    Незабутні враження! Час пролетів непомітно з гарним досвідченим гідом Іллею. Багато цікавої інформації, гарних краєвидів та смакових вражень))) вдячні за цей чудовий досвід.
  • П
    Павел
    26 января 2024
    На встречу с райскими Гавайями
    Хорошая экскурсия 🔝
    Хорошая экскурсия 🔝
  • A
    Anna
    7 ноября 2021
    Экскурсия вокруг острова Оаху
    Остались очень довольны приобретённой экскурсией. Олег прекрасный гид, за несколько часов экскурсии узнали всё о Гавайи! Очень рекомендую!
  • Ю
    Юрий
    20 ноября 2018
    Экскурсия вокруг острова Оаху
    Прекрасная экскурсия! Увидели большинство красивых мест острова и не слишком долго, не устали. Успели искупаться в океане, что было очень
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    кстати. Гид Екатерина очень была очень приятна в общении и давала нам очень много информации, благо она уже много лет живет на Гавайях. В целом всем рекомендую. Цена интереснее по сравнению с другими русскоговорящими гидами на Гавайях.

Ответы на вопросы от путешественников по Гонолулу в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. На встречу с райскими Гавайями
  2. Пёрл Харбор и город Гонолулу
  3. Экскурсия вокруг острова Оаху
  4. Гавайи - остров вулканов
  5. Мауи - остров долин
Сколько стоит экскурсия по Гонолулу в июне 2024
Сейчас в Гонолулу в категории "Индивидуальные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 350 до 938. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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