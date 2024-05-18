1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
На встречу с райскими Гавайями
Погрузиться в мир полинезийской природы, самобытной культуры и истории на экскурсиях по острову Оаху
Начало: На ресепшене вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$360 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Пёрл Харбор и город Гонолулу
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $375 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия вокруг острова Оаху
Начало: По договоренности
Расписание: - по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $350 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гавайи - остров вулканов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$938 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Мауи - остров долин
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$938 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на остров Кауаи
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$913 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Центр Культуры Полинезии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $425 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий18 мая 2024Поездка великолепная, 8 часов пролетели незаметно благодаря сказочным местам, которые мы посетили, и мастерству Ильи. Это был не просто рассказ
- ЮЮлия6 апреля 2024Незабутні враження! Час пролетів непомітно з гарним досвідченим гідом Іллею. Багато цікавої інформації, гарних краєвидів та смакових вражень))) вдячні за цей чудовий досвід.
- ППавел26 января 2024Хорошая экскурсия 🔝
- AAnna7 ноября 2021Остались очень довольны приобретённой экскурсией. Олег прекрасный гид, за несколько часов экскурсии узнали всё о Гавайи! Очень рекомендую!
- ЮЮрий20 ноября 2018Прекрасная экскурсия! Увидели большинство красивых мест острова и не слишком долго, не устали. Успели искупаться в океане, что было очень
Ответы на вопросы от путешественников по Гонолулу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Гонолулу в июне 2024
Сейчас в Гонолулу в категории "Индивидуальные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 350 до 938. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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