Посещение грандиозного каньона Ваимеа, одно из самых красивых 🤩 мест островов - вид на долину Калалау, русский форт в устье реки Ваимеа, водопады, местное мороженое и кофе на кофейной плантации, продувное отверстие в лаве “извергающийся горн”, купание на одном из лучших пляжей острова.
Что входит
налоги
перелет гида
машина
трансфер туристов от гостиницы до аэропорта и обратно (только для туристов, находящихся на о. Оаху)
регистрация туристов на рейс в обе стороны(только для туристов, находящихся на о. Оаху)
начало/окончание экскурсии сo стороны Poipu
Что не входит
обед -$15-$20 дополнительно, по желанию
авиабилеты для туристов (если они находятся на других островах 150-200$)
полет на вертолете над всем островом с посадкой у водопада, там где счнимался фильм Jurassic Park: $269+tax на человека, по желанию
начало/окончание экскурсии сo стороны Princeville – дополнительно $90
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.