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Экскурсия на остров Кауаи

Спутник Г.
Спутник Г. – Гид из Гонолулу
Экскурсия на остров Кауаи
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Экскурсия на остров Кауаи
Экскурсия на остров Кауаи

Что вы увидите

  • Ваимеа
  • Калалау
Посещение грандиозного каньона Ваимеа, одно из самых красивых 🤩 мест островов - вид на долину Калалау, русский форт в устье реки Ваимеа, водопады, местное мороженое и кофе на кофейной плантации, продувное отверстие в лаве “извергающийся горн”, купание на одном из лучших пляжей острова.
Что входит
  • налоги
  • перелет гида
  • машина
  • трансфер туристов от гостиницы до аэропорта и обратно (только для туристов, находящихся на о. Оаху)
  • регистрация туристов на рейс в обе стороны(только для туристов, находящихся на о. Оаху)
  • начало/окончание экскурсии сo стороны Poipu
Что не входит
  • обед -$15-$20 дополнительно, по желанию
  • авиабилеты для туристов (если они находятся на других островах 150-200$)
  • полет на вертолете над всем островом с посадкой у водопада, там где счнимался фильм Jurassic Park: $269+tax на человека, по желанию
  • начало/окончание экскурсии сo стороны Princeville – дополнительно $90
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Экскурсия на остров Кауаи
Экскурсия на остров Кауаи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Г.
Спутник Г.
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