Посещение грандиозного каньона Ваимеа, одно из самых красивых 🤩 мест островов - вид на долину Калалау, русский форт в устье реки Ваимеа, водопады, местное мороженое и кофе на кофейной плантации, продувное отверстие в лаве “извергающийся горн”, купание на одном из лучших пляжей острова.