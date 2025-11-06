Мои заказы

Национальный парк «Долина Огня» – экскурсии в Лас-Вегасе

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальный парк «Долина Огня»» в Лас-Вегасе на русском языке, цены от $340. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фантастическая Долина Огня: поездка из Лас-Вегаса
На машине
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Фантастическая Долина Огня: индивидуальная экскурсия из Лас-Вегаса
Долина Огня - это уникальное место с терракотовыми скалами и древними пещерами. Погрузитесь в мир древних индейцев и узнайте тайны пустыни Мохаве
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$525 за всё до 5 чел.
Все краски Лас-Вегаса
На машине
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Все краски Лас-Вегаса
Узнайте историю Лас-Вегаса, посетите знаменитые отели-казино и насладитесь шоу танцующих фонтанов. Экскурсия на комфортабельном минивэне с опытным гидом
Начало: Отель
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
$375 за всё до 5 чел.
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
На машине
Джиппинг
3.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Прокатитесь по вечернему Лас-Вегасу на джипе с открытым верхом, наслаждаясь огнями Стрипа и историей города. Включены трансфер и гид
Начало: В вашем отеле в Лас-Вегасе
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$340 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Liudmila
    6 ноября 2025
    Фантастическая Долина Огня: поездка из Лас-Вегаса
    Прекрасные пейзажи, замечательный экскурсовод! Все было отлично!
  • A
    Alexander
    7 октября 2025
    Все краски Лас-Вегаса
    Экскурсовод Виктория, отлично провела экскурсию. Посетили уголки куда бы сами не добрались и дала много полезной информации на следующие дни.
  • Ж
    Жосселина
    1 июля 2025
    Все краски Лас-Вегаса
    Не советую тратить время с Викторией. Она слишком хороша!

    Категорически не рекомендую экскурсию с Викторией всем, кто любит впустую бродить по
    городу, лениво щёлкать фоточки, тупить в казино и ничего не понимать. Потому что с ней такой номер не пройдёт.

    Виктория буквально испортит вам план «просто убить время» — она заставит вас влюбиться в Лас-Вегас. У неё настолько поставленная, красивая и грамотная речь, что не получится отключить мозг и делать вид, что всё это неинтересно.

    Она знает про город больше, чем, кажется, знает сам город о себе, и умудряется рассказать это так, что даже самые скучные факты звучат как остросюжетный роман. Мы узнали кучу потрясающей информации, о которой даже не подозревали.

    Маршрут был выстроен так удобно, что даже жалко было, когда всё закончилось. В общем, если вам хочется бессмысленной прогулки —

    обходите Викторию стороной. Она слишком хороша для таких планов.

    Не советую тратить время с Викторией. Она слишком хороша!Не советую тратить время с Викторией. Она слишком хороша!
  • Е
    Евгения
    10 апреля 2025
    Все краски Лас-Вегаса
    Когда мне говорили, что в ЛВ надо смотреть отели я не верила, а зря) это произведения искусства! Спасибо Виктории за интересную экскурсию и приятно проведенное время. Мы были в восторге от красоты и разнообразия видов.
  • Е
    Евгения
    10 апреля 2025
    Фантастическая Долина Огня: поездка из Лас-Вегаса
    Долина стоит того, чтобы поехать! Потрясающие пейзажи! Виктория очень интересно рассказывает об истории, культуре и своем опыте жизни в Америке. Мы остались довольна. Спасибо!
  • О
    Ольга
    3 января 2025
    Все краски Лас-Вегаса
    Виктория отличный рассказчик, открыта к вопросам и просьбам. Гибко реагирует на запросы и готова помочь! Знает самые интересные места ЛВ
    и как правильно без пробок пробраться и сделать красивые фото!)) Нас Виктория просто выручила и украсила наш день! Помогла записать на свадебную церемонию и мы даже уложились в рамки экскурсии! И посоветовала ресторан) Спасибо огромное!

  • Е
    Елена
    2 декабря 2024
    Фантастическая Долина Огня: поездка из Лас-Вегаса
    С Викторией съездили на три экскурсии: Гранд Каньон, Долина Смерти и Долина Огня. Все было комфортно, спокойно и интересно. Мы остались очень довольны!
    Спасибо Виктории за внимание, заботу и увлекательные рассказы.
    С уважением, Елена.
  • Н
    Нила
    7 ноября 2024
    Все краски Лас-Вегаса
    Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод очень интересно и увлекательно все рассказывала и показывала, и только положительные эмоции и впечатления.
  • М
    Михаил
    26 июля 2024
    Все краски Лас-Вегаса
    С большим удовольствием посетили экскурсию Виктории. Впервые посмотрели на Лас-Вегас с разных сторон. Нам было интересно!
  • М
    Марина
    18 января 2024
    Все краски Лас-Вегаса
    Гуляла по Лас Вегасу два дня и поняла, что без гида не обойтись. Ходила по ателям, как слепой котенок…. потеряла
    много времени и устала. Решила взять обзорный тур, За мной приехала чудесная женщина Виктория и я ей объяснила что я хочу и, т. к. я была одна и уже за два дня что-то уже посмотрела, она скоректировала маршрут и мы чудно провели 4 часа. Я получила море информации, посмотрела больше, чем ожидала и сделали чудесные фото и видео. Я пожалела только об одном, что не сделала этого в первый день. Виктория провела меня везде короткими путями, объехала все пробки на дорогах и все 4 часа сопровождались интерейснейшим рассказом. По цене- это стоит того, я в первые дни посетила пару музеев, один удачно, а второй не удачно. Брала несколько раз такси, т. к не знала где можно найти др. Транспорт. И потратила самостоятельно денег не меньше, и потратила много времени блуждая по ателям. А последний день с Викторией провела чудесное время и за 4 часа посмотрела и узнала больше, чем за два предыдущих дня. Рекомендую

  • a
    anna
    24 декабря 2023
    Фантастическая Долина Огня: поездка из Лас-Вегаса
    Прекрасная экскурсия, чудесное место, повезло с погодой, сделали много красивых фотографий. Тк у нас было мало дней на Лас Вегас и мы не успевали на Гран Каньон, выбрали экскурсию в Долину Огня, и не пожалели! Красота необыкновенная.
    Прекрасная экскурсия, чудесное место, повезло с погодой, сделали много красивых фотографий. Тк у нас было мало дней на Лас Вегас и мы не успевали на Гран Каньон, выбрали экскурсию в Долину Огня, и не пожалели! Красота необыкновенная.
  • А
    Александр
    1 ноября 2022
    Фантастическая Долина Огня: поездка из Лас-Вегаса
    Отличный гид. Глубокие знания, интересный рассказ, точность в деталях. Моё уважение таких людей все меньше и меньше.
  • Т
    Татьяна
    23 августа 2022
    Фантастическая Долина Огня: поездка из Лас-Вегаса
    Выражаю огромную благодарность Виктории за ее экскурсию. Экскурсия была проведена душевно и с огромной любовью к местам нашего посещения. Отдельная
    благодарность за то, что Виктория забрала нас из аэропорта, подстроилась под наш график и настроение. Легко, непринуждённо интересно и с любовью. Мы ездили на экскурсию на Гранд Каньон и он никак не сравнится с этой экскурсией!!!!
    Огромная благодарность! Надеюсь ещё увидимся!!!!

    Огромная благодарность! Надеюсь ещё увидимся!!!!
  • Н
    Наталия
    30 января 2022
    Фантастическая Долина Огня: поездка из Лас-Вегаса
    Я знаю, что в Лас Вегас лучше прилетать ночью. Тогда этот, в чем-то «пластмассово-игрушечный» город, заставляет улыбаться его манящим огням
    ещё радушнее.

    Но, настоящий Вегас он такой разный. ⠀

    Потому, остановившись в центре, я, выбрав накануне в качестве гида Викторию, уехала с ней в ту часть, которая серая, без красивых зданий, огней шоу и прочего-прочего. И где нас ждала пустыня.

    Она совсем близко от окраин. Пустыня, которая готова удивлять: формами, красками, довольно богатой историей.

    Это стоит увидеть.

    Не зря тур называется Фантастическая Долина Огня.

    Искренне желаю вам в компанию такого же идеального попутчика-экскурсовода, который не просто безгранично влюблен в своё дело, а и с любовью поделится своими знаниями и мироощущением с вами.

    По дороге обратно вы будете думать, что же лучше: сверкающий "картонный" Стрип или такая настоящая и живая Пустыня.

    P.S. Виктория, спасибо Вам за чудесный день!:)

    P.S. Виктория, спасибо Вам за чудесный день!:)
  • О
    Ольга
    9 января 2022
    Фантастическая Долина Огня: поездка из Лас-Вегаса
    Благодарю за отличную экскурсию, я и мои дети получили максимальное удовольствие! Незабываемая поездка!
    Благодарю за отличную экскурсию, я и мои дети получили максимальное удовольствие! Незабываемая поездка!

