Виктория проводит ещё 1 экскурсию

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Посетить один из самых живописных природных парков Невады и насладиться марсианскими пейзажами

Виктория
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Виктория – представитель гидов
Долина Огня похожа на мираж, возникающий посреди пустыни Мохаве.

Вы на всю жизнь запомните ее терракотовые, нежно-розовые и фиолетовые скалы и каньоны, причудливые пещеры и похожие на кораллы разноцветные камни.

Узнаете, как образовался этот природный рай и расшифруете наскальную живопись древних индейцев.
$400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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Фантастическая Долина Огня
Фантастическая Долина Огня

Что вас ожидает

История и легенды долины
Долина Огня находится всего в часе езды от неоновых огней, развлечений и крупных ставок Лас-Вегаса. Но это уже совершенно другой мир: древний, таинственный и созданный самой природой. Я расскажу, как появилось это геологическое чудо, из чего состоят фантастические горные образования и почему они меняют цвет от пшенично-золотой охры до ярко-красного.

Сюрреалистические пейзажи
Главные герои долины — удивительные скульптуры естественного происхождения. Эти огромные и одновременно хрупкие творения ветряной эрозии «оживут» под солнечными лучами и помогут ощутить мощь и таинство местной природы. А пещеры и арки, словно причесанные неведомым парикмахером, породят в вашей голове самые невероятные ассоциации. Одним путешественникам они напоминают древесные грибы, другим — морские растения, третьим — масло из-под ножа бакалейщика.

Ветряные скульптуры и наскальные рисунки
Я покажу самые известные ветряные скульптуры долины: Радужную аллею, Атлатль, Огненный каньон, Семь сестер и Слоновую арку. А также помогу расшифровать наскальные рисунки пещер, созданные индейцами племени Анасази более 4000 лет назад.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (седан, минивэн, SUV).
  • Входной билет в парк не включен в стоимость — 10$ с группы.
  • Рекомендуем взять головные уборы, темные очки и УФ-блокаторы.
Фантастическая Долина Огня
Фантастическая Долина Огня
Фантастическая Долина Огня
Фантастическая Долина Огня
Фантастическая Долина Огня
Фантастическая Долина Огня
Фантастическая Долина Огня
Фантастическая Долина Огня
Фантастическая Долина Огня
Фантастическая Долина Огня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда профессиональных русскоязычных гидов. С радостью раскроем для вас секреты юго-запада США: от гор до пустынь, от шахтерских городов Невады и Аризоны до каньонов Юты и тихоокеанского побережья Калифорнии. До встречи!
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Виктория проводит ещё 1 экскурсию

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