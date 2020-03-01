Виктория проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

История и легенды долины

Долина Огня находится всего в часе езды от неоновых огней, развлечений и крупных ставок Лас-Вегаса. Но это уже совершенно другой мир: древний, таинственный и созданный самой природой. Я расскажу, как появилось это геологическое чудо, из чего состоят фантастические горные образования и почему они меняют цвет от пшенично-золотой охры до ярко-красного.

Сюрреалистические пейзажи

Главные герои долины — удивительные скульптуры естественного происхождения. Эти огромные и одновременно хрупкие творения ветряной эрозии «оживут» под солнечными лучами и помогут ощутить мощь и таинство местной природы. А пещеры и арки, словно причесанные неведомым парикмахером, породят в вашей голове самые невероятные ассоциации. Одним путешественникам они напоминают древесные грибы, другим — морские растения, третьим — масло из-под ножа бакалейщика.

Ветряные скульптуры и наскальные рисунки

Я покажу самые известные ветряные скульптуры долины: Радужную аллею, Атлатль, Огненный каньон, Семь сестер и Слоновую арку. А также помогу расшифровать наскальные рисунки пещер, созданные индейцами племени Анасази более 4000 лет назад.