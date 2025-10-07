Индивидуальная
до 4 чел.
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Прокатитесь по вечернему Лас-Вегасу на джипе с открытым верхом, наслаждаясь огнями Стрипа и историей города. Включены трансфер и гид
Начало: В вашем отеле в Лас-Вегасе
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Фантастическая Долина Огня: индивидуальная экскурсия из Лас-Вегаса
Долина Огня - это уникальное место с терракотовыми скалами и древними пещерами. Погрузитесь в мир древних индейцев и узнайте тайны пустыни Мохаве
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$525 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Все краски Лас-Вегаса
Узнайте историю Лас-Вегаса, посетите знаменитые отели-казино и насладитесь шоу танцующих фонтанов. Экскурсия на комфортабельном минивэне с опытным гидом
Начало: Отель
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
$375 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander7 октября 2025Экскурсовод Виктория, отлично провела экскурсию. Посетили уголки куда бы сами не добрались и дала много полезной информации на следующие дни.
- ЖЖосселина1 июля 2025Не советую тратить время с Викторией. Она слишком хороша!
Категорически не рекомендую экскурсию с Викторией всем, кто любит впустую бродить по
- ЕЕвгения10 апреля 2025Когда мне говорили, что в ЛВ надо смотреть отели я не верила, а зря) это произведения искусства! Спасибо Виктории за интересную экскурсию и приятно проведенное время. Мы были в восторге от красоты и разнообразия видов.
- ООльга3 января 2025Виктория отличный рассказчик, открыта к вопросам и просьбам. Гибко реагирует на запросы и готова помочь! Знает самые интересные места ЛВ
- ННила7 ноября 2024Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод очень интересно и увлекательно все рассказывала и показывала, и только положительные эмоции и впечатления.
- ММарина29 октября 2024Хочу всем порекомендовать этот тур и оставить отзыв об Андрее, нашем гиде в Лас Вегасе. Мы были только один вечер
- ттина16 сентября 2024Меня много раз просили оставить отзыв, наконец я сдалась. Оставляю. Рекомендовать или нет - не знаю. Двоякое впечатление. Было интересно,
- ЕЕкатерина20 августа 2024Экскурсия была информативной, в дружелюбной и гостеприимной атмосфере. Нам она помогла сориентироваться и эффективно спланировать оставшееся время поездки. Андрей, большое спасибо за проведенный с нами вечер, рекомендации и советы!
- ЛЛусине14 августа 2024Очень интересная экскурсия👍
- ММихаил26 июля 2024С большим удовольствием посетили экскурсию Виктории. Впервые посмотрели на Лас-Вегас с разных сторон. Нам было интересно!
- SSergio10 июня 2024Отличный гид!! Было очень увлекательно!!!
- ВВиталий24 мая 2024Отлично погуляли
- ММихаил5 мая 2024Ночной Вегас нужно смотреть только так!
Джип с открытым верхом или мотоцикл с потоком ночных огней и ветром в лицо💥
А в
- ЮЮлия11 апреля 2024Велика подяка гіду Андрію за чудову екскурсію, все було гарно))))
- ММарина18 января 2024Гуляла по Лас Вегасу два дня и поняла, что без гида не обойтись. Ходила по ателям, как слепой котенок…. потеряла
- ВВасилий30 декабря 2023Я не любитель организованных экскурсий, но здесь было круто! Обязательно вернусь на Фримонт стрит)))
- ЕЕлена29 декабря 2023Очень яркое впечатление от ночного Вегаса!
Поездка в открытом джипе дает ощущение постоянного присутствия в этом море огней!
Мы посмотрели шоу Вулкан,
Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «Цезарь-Палас»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лас-Вегасе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Лас-Вегасу в декабре 2025
Сейчас в Лас-Вегасе в категории "Цезарь-Палас" можно забронировать 3 экскурсии от 340 до 525. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Лас-Вегасе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Цезарь-Палас», 25 ⭐ отзывов, цены от $340. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль