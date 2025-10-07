читать дальше

захватывающее, хоть и несколько странно. Я потратила не 270 долларов, а 300 (гид повёз меня в магазин whole food и заставил меня на 30 дол купить еды, кормить его и меня в дороге, но я ему благодарна, потому что еда была вкусная, а я была как раз голодная, в самолёте не кормили, да и я не знала, куда пойти поесть). Но еда должна входить в стоимость поездки,поскольку на других сайтах она аходит в стоимость! Странно было и то,что я люблю, чтоб было все по инструкции, много раз говорила гид об этом,но он сказал,что по инструкции скучно, в итоге, нарушал маршрут ни раз, а также верх открывал только когда я на него возмужющалась,что хочу ехать с открытым верхом, пусть прекратит его закрывать. Мне не нравилось,что гид жалуется на жару и закрывает верх. Это его проблемы! Указано на сайте: с открытым верхом, я желаю исполнения этого. Настрйчиво мне продавал экск3рсию за 300 дол на след. день. Но мне было дорого,я отказалась. Настойчиво два дня подряд звал меня в бассейн к нему домой, а также пить с ним коктейли(я отказалась,поскольку назавтра я самостоятельно ходила на экскурсии по городу, а на послезавтра мне надо было на утро в 4 утра вставать,чтоб выезжать в Гранд Каньон на автобусный тур. В общем, я в целом довольна, хоть и возмущение осталось. Фоток много, впечатлений масса. Фото возле магазина с вывеской Добро пожаловать в Вегас - ерунда, это не настоящая вывеска, и свет падал ужасно, и видно витрину магазина. Лучше, ехать к настоящему знаку, а не к имитации. Псевдовенеция не особо понравилась. Даунтаун понравился. Жалею, что не все успела за короткое время, проведённое в этом городе.