Лас-Вегас-Стрип – экскурсии в Лас-Вегасе

Найдено 3 экскурсии в категории «Лас-Вегас-Стрип» в Лас-Вегасе на русском языке, цены от $340. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
На машине
Джиппинг
3.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Прокатитесь по вечернему Лас-Вегасу на джипе с открытым верхом, наслаждаясь огнями Стрипа и историей города. Включены трансфер и гид
Начало: В вашем отеле в Лас-Вегасе
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$340 за всё до 4 чел.
Фантастическая Долина Огня: поездка из Лас-Вегаса
На машине
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Фантастическая Долина Огня: индивидуальная экскурсия из Лас-Вегаса
Долина Огня - это уникальное место с терракотовыми скалами и древними пещерами. Погрузитесь в мир древних индейцев и узнайте тайны пустыни Мохаве
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$525 за всё до 5 чел.
Все краски Лас-Вегаса
На машине
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Все краски Лас-Вегаса
Узнайте историю Лас-Вегаса, посетите знаменитые отели-казино и насладитесь шоу танцующих фонтанов. Экскурсия на комфортабельном минивэне с опытным гидом
Начало: Отель
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
$375 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    7 октября 2025
    Все краски Лас-Вегаса
    Экскурсовод Виктория, отлично провела экскурсию. Посетили уголки куда бы сами не добрались и дала много полезной информации на следующие дни.
  • Ж
    Жосселина
    1 июля 2025
    Все краски Лас-Вегаса
    Не советую тратить время с Викторией. Она слишком хороша!

    Категорически не рекомендую экскурсию с Викторией всем, кто любит впустую бродить по
    читать дальше

    городу, лениво щёлкать фоточки, тупить в казино и ничего не понимать. Потому что с ней такой номер не пройдёт.

    Виктория буквально испортит вам план «просто убить время» — она заставит вас влюбиться в Лас-Вегас. У неё настолько поставленная, красивая и грамотная речь, что не получится отключить мозг и делать вид, что всё это неинтересно.

    Она знает про город больше, чем, кажется, знает сам город о себе, и умудряется рассказать это так, что даже самые скучные факты звучат как остросюжетный роман. Мы узнали кучу потрясающей информации, о которой даже не подозревали.

    Маршрут был выстроен так удобно, что даже жалко было, когда всё закончилось. В общем, если вам хочется бессмысленной прогулки —

    обходите Викторию стороной. Она слишком хороша для таких планов.

    Не советую тратить время с Викторией. Она слишком хороша!Не советую тратить время с Викторией. Она слишком хороша!
  • Е
    Евгения
    10 апреля 2025
    Все краски Лас-Вегаса
    Когда мне говорили, что в ЛВ надо смотреть отели я не верила, а зря) это произведения искусства! Спасибо Виктории за интересную экскурсию и приятно проведенное время. Мы были в восторге от красоты и разнообразия видов.
  • О
    Ольга
    3 января 2025
    Все краски Лас-Вегаса
    Виктория отличный рассказчик, открыта к вопросам и просьбам. Гибко реагирует на запросы и готова помочь! Знает самые интересные места ЛВ
    читать дальше

    и как правильно без пробок пробраться и сделать красивые фото!)) Нас Виктория просто выручила и украсила наш день! Помогла записать на свадебную церемонию и мы даже уложились в рамки экскурсии! И посоветовала ресторан) Спасибо огромное!

  • Н
    Нила
    7 ноября 2024
    Все краски Лас-Вегаса
    Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод очень интересно и увлекательно все рассказывала и показывала, и только положительные эмоции и впечатления.
  • М
    Марина
    29 октября 2024
    По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
    Хочу всем порекомендовать этот тур и оставить отзыв об Андрее, нашем гиде в Лас Вегасе. Мы были только один вечер
    читать дальше

    в Лас Вегасе и поэтому было вообще не понятно как за такое короткое время можно было бы по максиму увидеть все самое интересное, поэтому мы решили обратиться к помощи гида Андрея и остались очень довольны своим выбором. Андрей очень индивидуально подошёл к нашим пожеланиям. Первое, что было уже очень приятно, это то что Андрей, уже до экскурсии, всегда отвечал на заданные нами вопросы в WhatsApp и был готов сделать экскурсию индивидуально по нашим пожеланиям. Когда мы приехали в Лас Вегас он нам подсказал где мы можем очень вкусно и дёшево покушать. Это было очень важно, потому что мы были с ребёнком, а сразу разобраться где покушать, было очень сложно, много людей и не знаешь где парковаться.
    Экскурсия была очень интересной, Андрей успел в 3 часа показать все самые интересные места и даже разрешил поснимать видео стоя в открытом джипе во время езды. Это было очень красочно и впечатляюще.
    Поздно вечером у нас была экскурсия на вертолёте над ночным Лас Вегасом и Андрей, не только в конце экскурсии отвёз нас туда, но даже помог нам на месте договориться с работниками, чтобы мы сидели спереди в вертолёте, потому что мы не говорим по-английски и нам было бы это сложно сделать самим.
    Спасибо ему за экскурсию, мы получили огромное удовольствие! Очень рады знакомству с Андреем доброжелательным, открытым и профессиональным гидом.

  • т
    тина
    16 сентября 2024
    По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
    Меня много раз просили оставить отзыв, наконец я сдалась. Оставляю. Рекомендовать или нет - не знаю. Двоякое впечатление. Было интересно,
    читать дальше

    захватывающее, хоть и несколько странно. Я потратила не 270 долларов, а 300 (гид повёз меня в магазин whole food и заставил меня на 30 дол купить еды, кормить его и меня в дороге, но я ему благодарна, потому что еда была вкусная, а я была как раз голодная, в самолёте не кормили, да и я не знала, куда пойти поесть). Но еда должна входить в стоимость поездки,поскольку на других сайтах она аходит в стоимость! Странно было и то,что я люблю, чтоб было все по инструкции, много раз говорила гид об этом,но он сказал,что по инструкции скучно, в итоге, нарушал маршрут ни раз, а также верх открывал только когда я на него возмужющалась,что хочу ехать с открытым верхом, пусть прекратит его закрывать. Мне не нравилось,что гид жалуется на жару и закрывает верх. Это его проблемы! Указано на сайте: с открытым верхом, я желаю исполнения этого. Настрйчиво мне продавал экск3рсию за 300 дол на след. день. Но мне было дорого,я отказалась. Настойчиво два дня подряд звал меня в бассейн к нему домой, а также пить с ним коктейли(я отказалась,поскольку назавтра я самостоятельно ходила на экскурсии по городу, а на послезавтра мне надо было на утро в 4 утра вставать,чтоб выезжать в Гранд Каньон на автобусный тур. В общем, я в целом довольна, хоть и возмущение осталось. Фоток много, впечатлений масса. Фото возле магазина с вывеской Добро пожаловать в Вегас - ерунда, это не настоящая вывеска, и свет падал ужасно, и видно витрину магазина. Лучше, ехать к настоящему знаку, а не к имитации. Псевдовенеция не особо понравилась. Даунтаун понравился. Жалею, что не все успела за короткое время, проведённое в этом городе.

  • Е
    Екатерина
    20 августа 2024
    По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
    Экскурсия была информативной, в дружелюбной и гостеприимной атмосфере. Нам она помогла сориентироваться и эффективно спланировать оставшееся время поездки. Андрей, большое спасибо за проведенный с нами вечер, рекомендации и советы!
  • Л
    Лусине
    14 августа 2024
    По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
    Очень интересная экскурсия👍
  • М
    Михаил
    26 июля 2024
    Все краски Лас-Вегаса
    С большим удовольствием посетили экскурсию Виктории. Впервые посмотрели на Лас-Вегас с разных сторон. Нам было интересно!
  • S
    Sergio
    10 июня 2024
    По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
    Отличный гид!! Было очень увлекательно!!!
  • В
    Виталий
    24 мая 2024
    По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
    Отлично погуляли
    Отлично погуляли
  • М
    Михаил
    5 мая 2024
    По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
    Ночной Вегас нужно смотреть только так!
    Джип с открытым верхом или мотоцикл с потоком ночных огней и ветром в лицо💥
    А в
    читать дальше

    багажнике вас будут ждать заботливо приготовленные теплые вещи и угощения. И это не фантазии, а реальность, которую создает опытный гид и приятный человек Андрей.
    Кроме атмосферы экскурсии, хочу подчеркнуть великолепную организацию: чтобы мы посмотрели как можно больше, Андрей ждал нас у ближайшего выхода, экономя каждую минуту на перемещения по огромным территориям отелей Вегаса. Это время мы посвящали тому, чтобы почувствовать атмосферу каждого уникального места и никуда не спешить. Ведь некоторые шоу и инсталляции никогда не повторяются, например, роскошный Зимний сад отеля-казино Bellagio каждый сезон монтируется заново и в уникальном стиле!
    Если бы можно было поставить рейтинг 5+, мы бы это сделали!

  • Ю
    Юлия
    11 апреля 2024
    По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
    Велика подяка гіду Андрію за чудову екскурсію, все було гарно))))
  • М
    Марина
    18 января 2024
    Все краски Лас-Вегаса
    Гуляла по Лас Вегасу два дня и поняла, что без гида не обойтись. Ходила по ателям, как слепой котенок…. потеряла
    читать дальше

    много времени и устала. Решила взять обзорный тур, За мной приехала чудесная женщина Виктория и я ей объяснила что я хочу и, т. к. я была одна и уже за два дня что-то уже посмотрела, она скоректировала маршрут и мы чудно провели 4 часа. Я получила море информации, посмотрела больше, чем ожидала и сделали чудесные фото и видео. Я пожалела только об одном, что не сделала этого в первый день. Виктория провела меня везде короткими путями, объехала все пробки на дорогах и все 4 часа сопровождались интерейснейшим рассказом. По цене- это стоит того, я в первые дни посетила пару музеев, один удачно, а второй не удачно. Брала несколько раз такси, т. к не знала где можно найти др. Транспорт. И потратила самостоятельно денег не меньше, и потратила много времени блуждая по ателям. А последний день с Викторией провела чудесное время и за 4 часа посмотрела и узнала больше, чем за два предыдущих дня. Рекомендую

  • В
    Василий
    30 декабря 2023
    По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
    Я не любитель организованных экскурсий, но здесь было круто! Обязательно вернусь на Фримонт стрит)))
    Я не любитель организованных экскурсий, но здесь было круто! Обязательно вернусь на Фримонт стрит)))
  • Е
    Елена
    29 декабря 2023
    По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
    Очень яркое впечатление от ночного Вегаса!
    Поездка в открытом джипе дает ощущение постоянного присутствия в этом море огней!
    Мы посмотрели шоу Вулкан,
    читать дальше

    каналы отеля-казино Венеция, поющие фонтаны. Поразила Сфера, а зимняя инсталляция из живых цветов в Белладжио- это просто фантастика!
    Очень благодарны гиду Андрею за интересные рассказы об истории Лас-Вегаса, прекрасную организацию тура и незабываемые эмоции!

    Очень яркое впечатление от ночного Вегаса!

