Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

1 День.
Из Лос-Анджелеса, через пустыню Мохаве, перемещаемся в Лас-Вегас. Размещение в отеле выбранной категории.
Вечером — Обзорная Экскурсия ⛳ по городу.
2 День.
Перемещаемся в Юту, через территорию Аризоны. Осмотр достопримечательностей 🏛️ Национального Пака Зайон-Каньон. Размещение в отеле выбранной категории.
3 День.
Перемещение в Брайс-Каньон. Осмотр достопримечательностей со смотровых точек.
Возвращение в Лас-Вегас. Размещение в отеле выбранной категории.
Брайс-Каньон — является живописнейшим местом в США.