Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

1 День.

Из Лос-Анджелеса, через пустыню Мохаве, перемещаемся в Лас-Вегас. Размещение в отеле выбранной категории.

Вечером — Обзорная Экскурсия ⛳ по городу.

2 День.

Перемещаемся в Юту, через территорию Аризоны. Осмотр достопримечательностей 🏛️ Национального Пака Зайон-Каньон. Размещение в отеле выбранной категории.

3 День.

Перемещение в Брайс-Каньон. Осмотр достопримечательностей со смотровых точек.

Возвращение в Лас-Вегас. Размещение в отеле выбранной категории.

Брайс-Каньон — является живописнейшим местом в США.