Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Лас-Вегас + Долина Огня. 3 дня, 2 ночи. Выездная из Лос-Анджелеса.

Гид S.
Гид S. – Гид из Лос-Анджелеса
Лас-Вегас + Долина Огня.

3 дня, 2 ночи.

Выездная из Лос-Анджелеса.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $1 552 за человека

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Лас-Вегас + Долина Огня. 3 дня, 2 ночи. Выездная из Лос-Анджелеса.
1 день. Трансфер в Лас-Вегас из Лос-Анджелеса. Обзорная экскурсия ⛳. Свободное время.
Лас-Вегас ежегодно посещают около 40 миллионов гостей.
Лас-Вегас уже не только столица ⭐️ игрового бизнеса, но и центр развлечений мирового масштаба. В конференц-залах отелей проходит множество международных выставок и конференций. Здесь проводятся бои за звание Чемпиона Мира среди тяжеловесов, чемпионаты мира по мотокроссу, родео, проводят свои соревнования Всемирная Борцовская Ассоциация.
Проявляя толерантность, к различного рода развлечениям для взрослых, этот город 🏙️ заработал звание — Город грехов, и этот образ очень часто эксплуатируется в фильмах и телевизионных программах, впрочем, вполне заслуженно.
Роскошь и самое главное — желание впечатлить туристов стоит во главе всего, что происходит в Лас-Вегасе.
В ресторанах Лас-Вегаса представлены практически все заслуживающие внимания национальные кухни 🥧 — французская, итальянская, испанская, японская, корейская, американская, русская, карибская, тайская, бразильская… Гостей ждут рестораны с подлинниками картин Пикассо на стенах, с огромными аквариумами, фонтанами, с захватывающими дух видами на ночной Лас-Вегас.
2 день. Экскурсия в Долину Огня. Возвращение в Лас-Вегас. Свободное время.
Путешествие по старейшему парку штата Невада, который находится всего в 80 километрах от Лас-Вегаса, где река Вирджин (Virgin River) впадает в озеро Мид (Mead Lake), там где начинается грандиозный музей 🖼 под открытым небом, который называют Долина Огня (Valley of Fire) не оставит равнодушных к этому чуду природы. Свое название долина получила благодаря красному песчанику, который стал основой для различных образований в причудливых формах.
Как и все парки 🌳 Невады, Долина Огня привлекает своими необычными природными достопримечательностями 🏛️. Вы попадете в нереальную атмосферу с футуристическими пейзажами. Гигантские песчаные дюны, которые напоминают мосты, дворцы, фигуры животных, привлекают в это место миллионы туристов. Вы увидите необычное зрелище — застывшие как монументы окаменевшие стволы исполинских деревьев, которые произрастали миллионы лет на территории долины. А какие здесь краски!
3 день. Свободное время. Трансфер в Лос-Анджелес.
В свободное время первого и второго дня возможно посещение шоу, за дополнительную плату.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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