Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

1 день. Трансфер в Лас-Вегас из Лос-Анджелеса. Обзорная экскурсия ⛳. Свободное время.

Лас-Вегас ежегодно посещают около 40 миллионов гостей.

Лас-Вегас уже не только столица ⭐️ игрового бизнеса, но и центр развлечений мирового масштаба. В конференц-залах отелей проходит множество международных выставок и конференций. Здесь проводятся бои за звание Чемпиона Мира среди тяжеловесов, чемпионаты мира по мотокроссу, родео, проводят свои соревнования Всемирная Борцовская Ассоциация.

Проявляя толерантность, к различного рода развлечениям для взрослых, этот город 🏙️ заработал звание — Город грехов, и этот образ очень часто эксплуатируется в фильмах и телевизионных программах, впрочем, вполне заслуженно.

Роскошь и самое главное — желание впечатлить туристов стоит во главе всего, что происходит в Лас-Вегасе.

В ресторанах Лас-Вегаса представлены практически все заслуживающие внимания национальные кухни 🥧 — французская, итальянская, испанская, японская, корейская, американская, русская, карибская, тайская, бразильская… Гостей ждут рестораны с подлинниками картин Пикассо на стенах, с огромными аквариумами, фонтанами, с захватывающими дух видами на ночной Лас-Вегас.

2 день. Экскурсия в Долину Огня. Возвращение в Лас-Вегас. Свободное время.

Путешествие по старейшему парку штата Невада, который находится всего в 80 километрах от Лас-Вегаса, где река Вирджин (Virgin River) впадает в озеро Мид (Mead Lake), там где начинается грандиозный музей 🖼 под открытым небом, который называют Долина Огня (Valley of Fire) не оставит равнодушных к этому чуду природы. Свое название долина получила благодаря красному песчанику, который стал основой для различных образований в причудливых формах.

Как и все парки 🌳 Невады, Долина Огня привлекает своими необычными природными достопримечательностями 🏛️. Вы попадете в нереальную атмосферу с футуристическими пейзажами. Гигантские песчаные дюны, которые напоминают мосты, дворцы, фигуры животных, привлекают в это место миллионы туристов. Вы увидите необычное зрелище — застывшие как монументы окаменевшие стволы исполинских деревьев, которые произрастали миллионы лет на территории долины. А какие здесь краски!

3 день. Свободное время. Трансфер в Лос-Анджелес.

В свободное время первого и второго дня возможно посещение шоу, за дополнительную плату.