Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Лас-Вегас + Долина Смерти. 3 дня, 2 ночи. Выездная из Лос-Анджелеса.

Гид S.
Гид S. – Гид из Лос-Анджелеса
Лас-Вегас + Долина Смерти.

3 дня, 2 ночи.

Выездная из Лос-Анджелеса.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $1 819 за человека

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Лас-Вегас + Долина Смерти. 3 дня, 2 ночи. Выездная из Лос-Анджелеса.
1 день. Трансфер в Лас-Вегас из Лос-Анджелеса. Обзорная экскурсия ⛳. Свободное время.
Думаю, все Вы видели в кино 🎥, и не раз, казино Лас-Вегаса, и все эти захватывающие истории 📖 с большими выигрышами и проигрышами. Пусть мы знаем, что владельцы всех игровых заведений контролируют выигрыши, но факт в том, что выиграть можно! Не важно, во что играть, рулетка европейская или карты, кости, я лично знаю примеры больших и удачных выигрышей. Тут главное сохранять рассудок и трезвую голову.
Да и потом, как можно побывать в Лас-Вегасе и не попробовать поиграть? Забудьте все, что вы знаете об отелях и этой индустрии. Здесь свои законы. Роскошь и самое главное — желание впечатлить туристов стоит во главе всего, что происходит в Лас-Вегасе.
Фешенебельные отели (17 из 20 крупнейших отелей США расположены именно здесь), роскошные рестораны и казино, театры и киноконцертные залы, бесчисленное количество великолепных шоу и аттракционов 🎡 — это неповторимый, волшебный, но вполне реальный мир Лас-Вегаса. Безусловно, Лас-Вегас — это город 🏙️ развлечений, но развлечений в первую очередь игрового плана, ведь это город казино, одноруких бандитов, рулеток, и покера.
2 день. Экскурсия в Долину Смерти. Возвращение в Лас-Вегас. Свободное время.
Совсем другое дело — находящаяся по соседству Долина Смерти. Великая сила природы — единственная сила управляющая этой территорией.
В США немало мест, где комфортная жизнь в силу властвования жестких климатических условий попросту невозможна. Но, тем не менее, благодаря потрясающим воображение пейзажам, такие места вызывают интерес у многих туристов. Коренные американцы называли эту долину Томеша, т. е. «страна, где горит земля», что было подходящим названием для Долины Смерти, где регистрируются максимальные температуры планеты.
Нереальные пейзажи, кратер вулкана и соляной бассейн, высокие горы ⛰️ и впадины, камни и песчаные дюны, соль выеденная ветром и редкими дождями наряду с оазисами, скудная растительность и приспособившийся животный мир, всё это создаёт иллюзию инопланетности.
3 день. Свободное время. Трансфер в Лос-Анджелес.
В свободное время первого и второго дня возможно посещение шоу, за дополнительную плату.

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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