Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

1 день. Трансфер в Лас-Вегас из Лос-Анджелеса. Обзорная экскурсия ⛳. Свободное время.

Думаю, все Вы видели в кино 🎥, и не раз, казино Лас-Вегаса, и все эти захватывающие истории 📖 с большими выигрышами и проигрышами. Пусть мы знаем, что владельцы всех игровых заведений контролируют выигрыши, но факт в том, что выиграть можно! Не важно, во что играть, рулетка европейская или карты, кости, я лично знаю примеры больших и удачных выигрышей. Тут главное сохранять рассудок и трезвую голову.

Да и потом, как можно побывать в Лас-Вегасе и не попробовать поиграть? Забудьте все, что вы знаете об отелях и этой индустрии. Здесь свои законы. Роскошь и самое главное — желание впечатлить туристов стоит во главе всего, что происходит в Лас-Вегасе.

Фешенебельные отели (17 из 20 крупнейших отелей США расположены именно здесь), роскошные рестораны и казино, театры и киноконцертные залы, бесчисленное количество великолепных шоу и аттракционов 🎡 — это неповторимый, волшебный, но вполне реальный мир Лас-Вегаса. Безусловно, Лас-Вегас — это город 🏙️ развлечений, но развлечений в первую очередь игрового плана, ведь это город казино, одноруких бандитов, рулеток, и покера.

2 день. Экскурсия в Долину Смерти. Возвращение в Лас-Вегас. Свободное время.

Совсем другое дело — находящаяся по соседству Долина Смерти. Великая сила природы — единственная сила управляющая этой территорией.

В США немало мест, где комфортная жизнь в силу властвования жестких климатических условий попросту невозможна. Но, тем не менее, благодаря потрясающим воображение пейзажам, такие места вызывают интерес у многих туристов. Коренные американцы называли эту долину Томеша, т. е. «страна, где горит земля», что было подходящим названием для Долины Смерти, где регистрируются максимальные температуры планеты.

Нереальные пейзажи, кратер вулкана и соляной бассейн, высокие горы ⛰️ и впадины, камни и песчаные дюны, соль выеденная ветром и редкими дождями наряду с оазисами, скудная растительность и приспособившийся животный мир, всё это создаёт иллюзию инопланетности.

3 день. Свободное время. Трансфер в Лос-Анджелес.

В свободное время первого и второго дня возможно посещение шоу, за дополнительную плату.