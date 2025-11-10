Экскурсия по Лос-Анджелесу и Санта-Монике предлагает путешествие по знаковым местам.
Беверли-Хиллс порадует роскошью и историей, Голливуд - атмосферой кинематографа, а Даунтаун удивит контрастом старого и нового. Санта-Моника с её пирсом и парком аттракционов станет ярким завершением дня.
Это путешествие идеально подходит для тех, кто хочет увидеть самые известные достопримечательности и насладиться атмосферой города
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Посещение Голливуда и Аллеи Славы
- 🏙️ Прогулка по Беверли-Хиллс
- 🌅 Вид на Голливудские холмы
- 🏛️ История и современность Даунтауна
- 🎡 Пирс Санта-Моники с аттракционами
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Беверли-Хиллс
- Родео Драйв
- Голливуд
- Аллея Славы
- Даунтаун
- Санта-Моника
Описание экскурсии
Во время экскурсии мы посетим:
- Беверли-Хиллс, часто именующийся городом богатых и знаменитых. Здесь мы увидим и Родео Драйв, самое модное место для шоппинга, и отель «Беверли Уилшер», где познакомились герои Джулии Робертс и Ричарда Гира в «Красотке», и Сансет Стрип, вечно сияющий и оживленный, с множеством баров, мюзик-холлов и клубов.
- Голливуд, без которого сложно представить Лос-Анджелес в принципе. На Аллее Славы у нас будет возможность найти звезды любимых актеров и музыкантов, а на площадке перед китайским театром Граумана — прикоснуться к их отпечаткам. Мы побываем в знаменитом зале «Dolby», где ежегодно проходит церемония вручения самой престижной кинопремии мира — Оскара, и, конечно, спустимся по «той самой» лестнице, по которой проходят все звезды для получения заветной статуэтки! Далее нас ждет подъем на Голливудские холмы, откуда открывается самый лучший вид на один из символов Лос-Анджелеса — надпись «Hollywood».
- Даунтаун — деловое сердце города, где поразительным образом переплетаются история и современность, прошлое и настоящее. В старом Даунтауне мы узнаем немного об истории Лос-Анджелеса, увидим первые строения и знаковые памятники города, а после — проедем по улицам нового Даунтауна с множеством небоскребов, концертных залов и спортивных стадионов.
- Санта-Монику — один из красивейших прибрежных городов на западном побережье США. Мы с Вами прогуляемся по пирсу, на котором находится знаменитый парк аттракционов, а после этого Вам представится возможность отобедать в одном из местных ресторанчиков.
Ежедневно, по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в Вашем отеле
- Доставка в отель по завершению экскурсии
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
