Экскурсия по Лос-Анджелесу и Санта-Монике предлагает путешествие по знаковым местам.



Беверли-Хиллс порадует роскошью и историей, Голливуд - атмосферой кинематографа, а Даунтаун удивит контрастом старого и нового. Санта-Моника с её пирсом и парком аттракционов станет ярким завершением дня.



Это путешествие идеально подходит для тех, кто хочет увидеть самые известные достопримечательности и насладиться атмосферой города