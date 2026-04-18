Увлекательная экскурсия по Лос-Анджелесу: звёздные дома, Аллея славы, пляжи Санта-Моники и Малибу. Всё это в комфорте и с профессиональным гидом
За один день экскурсанты познакомятся с яркими местами Лос-Анджелеса: Беверли-Хиллз с его звёздными особняками, Аллея славы, китайский кинотеатр и театр «Долби». Путешествие продолжится в историческом Даунтауне с его небоскрёбами и концертными залами.
Затем группа отправится в Санта-Монику, где можно прогуляться по знаменитому пирсу и попробовать морские деликатесы. Завершится день в Малибу, где гости насладятся коктейлями на пляже, наблюдая закат
Лучшее время для посещения Лос-Анджелеса, Санта-Моники и Малибу - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и пляжного отдыха, а также меньше всего осадков. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, погода также приятная, но может быть немного прохладнее, что идеально для тех, кто избегает летней жары. Зимой, с ноября по март, возможны дожди, но туристы всё равно могут насладиться более спокойной атмосферой и меньшим количеством людей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Беверли-Хиллз
Родео-драйв
Аллея славы
Китайский кинотеатр
Театр «Долби»
Даунтаун
Пирс Санта-Моники
Описание экскурсии
Такой разный Лос-Анджелес
Проедем по спальной части Беверли-Хиллз со множеством звёздных особняков.
Затем — окажемся на Родео-драйв, полной дорогих бутиков и эксклюзивных магазинов. Мы покажем знаменитый отель, где снимали «Красотку».
Через Сансет-стрип, полную неоновой рекламы и рок-баров, доедем до Аллеи славы, где можно найти звёзды известных актёров и музыкантов.
Рядом вы увидите китайский театр Граумана, на площадке которого находятся отпечатки рук и ног селебрити.
И конечно, посмотрите на театр «Долби» — место проведения церемонии вручения премии «Оскар».
Прогулка была бы неполной без фотографии на фоне легендарной надписи «Hollywood» — мы остановимся на площадке на Голливудских холмах.
В деловом центре Даунтаун вы увидите воплощение прошлого Города Ангелов с его историческими зданиями и памятниками.
И конечно, встретите олицетворение его настоящего — с концертными залами, Стэйплс-центром и множеством небоскрёбов.
Санта-Моника и Малибу
В Санта-Монике прогуляемся по знаменитому пирсу с аттракционами. Здесь вы отведаете свежайшие морские деликатесы
А в Малибу насладитесь изысканными коктейлями на пляже и проводите уходящее за горизонт солнце
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Honda Odyssey
Мы можем организовать поездку на внедорожнике Cadillac Escalade. Стоимость составит $980
Дополнительные расходы: питание и напитки (опционально)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Лос-Анджелесе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 8.5 часов
Провели экскурсии для 143 туристов
Я — русскоязычный гид в Лос-Анджелесе и дизайнер путешествий по западному побережью США. Работаю в сфере туризма много лет, вместе с супругой мы создали ассоциацию лучших частных гидов Америки, организовали читать дальшеуменьшить
более 7000 индивидуальных туров, являемся членами ведущих туристических организаций и амбассадорами Aviasales.
В числе наших клиентов представители крупных корпораций, звёзды шоу-бизнеса и спорта, а также известные блогеры. В дополнение к трансферам, бронированию отелей, разработке маршрутов под ключ и консьерж-сервису мы предлагаем индивидуальные экскурсии в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Сан-Диего, Сиэтле и многих национальных парках.
Будем рады сделать ваш отдых ярким и незабываемым!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
спасибо большое, нашему проводнику в мир США и безумно интересное знакомство с городом Лос-Анджелес! Крутая чистая машина, очень внимательный гид, комфортно и с индивидуальностью 10000%
Алексей
Ответ организатора:
Добрый день, Дмитрий! Спасибо большое за ваш выбор и доверие. Очень рад, что вам понравился город и экскурсия! Было очень приятно с вами поработать!
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Irina
Огромное спасибо за экскурсию! Алексей - профессионал своего дела, очень эрудированный, внимательный и приятный в общении человек. Маршрут был продуман до мелочей: мы не только увидели все главные достопримечательности, но и узнали много уникальных фактов, которые не найдешь в путеводителях. Время пролетело ю незаметно, а вся семья осталась в полном восторге.
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Н
Наталья
Огромное спасибо Александру за замечательную экскурсию по Лос-Анджелесу! Мы провели вместе целый день — с 9 утра до 7 вечера — и время пролетело абсолютно незаметно. Александр оказался невероятно приятным, лёгким читать дальшеуменьшить
в общении человеком и истинным профессионалом своего дела.
Поскольку это был мой первый визит, для меня было важно составить общее целостное впечатление о городе — и благодаря Александру оно именно таким и получилось. Мы объехали множество интересных мест, поговорили о городе, его истории, культуре, ритме жизни, и у меня впервые появилась настоящая «картина» Лос-Анджелеса. Без спешки, без перегрузки информацией — всё очень комфортно, познавательно и по-доброму.
С удовольствием рекомендую экскурсии Александра всем, кто хочет познакомиться с городом глубоко, интересно и в приятной компании. И абсолютно уверена, что мой приезд сюда — далеко не последний. Когда вернусь- обязательно свяжусь с Алексеем и Александром, чтобы продолжить знакомство с городом и его окрестностями.
Спасибо большое! Мне очень понравилось.
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О
Олег
Спасибо
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Денис
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Невероятные приключения в Лос-Анджелесе и парке Секвойя! Наша поездка в Лос-Анджелес получилась просто фантастической благодаря двум потрясающим экскурсиям! 1. Тур по Лос-Анджелесу- это было невероятно насыщенно и интересно! Гид Алексей провёл нас читать дальшеуменьшить
по самым знаковым местам: Голливуд, Беверли-Хиллз, Санта-Моника и, конечно, знаменитая аллея славы. Узнали столько увлекательных историй о городе и его звёздах, а фото на фоне надписи "Hollywood" стали жемчужинами нашей коллекции! 2. Парк Секвойя- это что-то за гранью воображения! Гигантские деревья, древние леса и потрясающая природа - настоящая сказка. Особенно впечатлила "Генерал Шерман" - самое большое дерево в мире! Экскурсия была хорошо организована: комфортный трансфер, интересные рассказы о природе и достаточно времени, чтобы насладиться величием секвой. Обе экскурсии оставили море эмоций и воспоминаний на всю жизнь. Отдельное спасибо гидам Алексею и Илье за профессионализм и тёплый приём! Однозначно рекомендую эти туры всем, кто хочет увидеть и городскую роскошь Лос-Анджелеса, и первозданную мощь природы.
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Игорь
Алексей, замечательный гид на большой, красивой и комфортабельной машине, обладающий богатым опытом и знаниями о развитии этого фантастического города. Мы посетили самые интересные места, лучшие и редкие фото-точки, это очень читать дальшеуменьшить
важно, так как Алексей знает то что, не знают большинство туристов. С Алексеем город открылся нам заново, мы узнали много нового и сделали великолепные фотографии! Все остались очень довольны! Алексей, спасибо ещё раз за увлекательную экскурсию и помощь в аренде авто! Рекомендуем Алексея 100%!
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