Проехать по голливудским местам, посетить уютные города округа и встретить закат, потягивая коктейль
За один день вы получите объёмное представление о самых ярких и интересных местах Лос-Анджелеса.
Увидите, где живут звёзды мирового кинематографа, пройдёте по Аллее славы и сделаете снимок на фоне той самой надписи на холмах. Наглядно познакомитесь с историей LA в квартале Даунтаун. А затем посетите атмосферную Санта-Монику и оцените «27 миль красоты» в Малибу.
Увидите, где живут звёзды мирового кинематографа, пройдёте по Аллее славы и сделаете снимок на фоне той самой надписи на холмах. Наглядно познакомитесь с историей LA в квартале Даунтаун. А затем посетите атмосферную Санта-Монику и оцените «27 миль красоты» в Малибу.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Обзорное путешествие по Лос-Анджелесу
- Вы проедете по спальной части города Беверли-Хиллз со множеством звёздных особняков и попадёте на его центральную улицу Родео-драйв, славящуюся обилием дорогих бутиков и эксклюзивных магазинов. Здесь же я покажу знаменитый отель, где снимали «Красотку».
- Через Сансет-стрип, полную неоновой рекламы и рок-баров, доедем до Аллеи славы, где можно найти звёзды практически всех известных актёров и музыкантов. Рядом вы увидите китайский кинотеатр имени Граумана, на площадке которого находятся отпечатки рук и ног селебрити, а также театр «Долби» — место проведения церемонии вручения премии «Оскар».
- Конечно, прогулка по голливудских местам была бы неполной без фотографии на фоне легендарной надписи «Hollywood», поэтому следующая наша остановка — обзорная площадка на Голливудских холмах.
- В деловом центре Даунтаун вы увидите воплощение прошлого Города ангелов с его историческими зданиями и памятниками. И конечно, встретите олицетворение его настоящего — с концертными залами, Стэйплс-центром и множеством небоскрёбов.
Санта-Моника и Малибу
Покинув Даунтаун, мы направимся навстречу красивейшим прибрежным городам Америки. В Санта-Монике — одном из самых атмосферных городов калифорнийского конгломерата — прогуляемся по знаменитому пирсу с аттракционами. По желанию здесь вы отведаете свежайшие морские деликатесы. А в Малибу насладитесь изысканными коктейлями на пляже, провожая уходящее за горизонт солнце.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Honda Odyssey
- Мы можем организовать поездку на внедорожнике Cadillac Escalade. Стоимость экскурсии составит $980.
- Дополнительные расходы: питание и напитки (опционально)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Лос-Анджелесе
Всех приветствую! Меня зовут Алексей, я русскоязычный гид в Лос-Анджелесе и дизайнер путешествий по западному побережью США. Я работаю в сфере туризма более 15 лет, вместе с супругой мы создали ассоциацию лучших частных гидов Америки, организовали более 7000 индивидуальных туров, являемся членами ведущих туристических организаций и амбассадорами Aviasales. В числе наших клиентов представители крупных корпораций, звёзды шоу-бизнеса и спорта, а также известные блогеры. В дополнение к трансферам, бронированию отелей, разработке маршрутов под ключ и консьерж-сервису мы предлагаем индивидуальные экскурсии в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Сан-Диего, Сиэтле и многих национальных парках. Будем рады сделать ваш отдых ярким и незабываемым!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Айнур
24 июля 2023
Экскурсию провел Владимир тк у Алексея сломалась машина. Владимир прекрасный рассказчик, знает много о Лос Анжделесе. У него есть своя папка с историческими фактами. Время пролетело очень быстро. Много узнала о городе и становление его. Посетили все знаковые места. Вкусно покушали бургер в культовом месте. Показал все пригородные районы это Санта Моника и пляж Малибу. Увидели Китайский квартал, русский район, как живут хипстеры.
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