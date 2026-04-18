Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Лос-Анджелеса, Санта-Моники и Малибу - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и пляжного отдыха, а также меньше всего осадков. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, погода также приятная, но может быть немного прохладнее, что идеально для тех, кто избегает летней жары. Зимой, с ноября по март, возможны дожди, но туристы всё равно могут насладиться более спокойной атмосферой и меньшим количеством людей.

За один день экскурсанты познакомятся с яркими местами Лос-Анджелеса: Беверли-Хиллз с его звёздными особняками, Аллея славы, китайский кинотеатр и театр «Долби». Путешествие продолжится в историческом Даунтауне с его небоскрёбами и концертными залами. Затем группа отправится в Санта-Монику, где можно прогуляться по знаменитому пирсу и попробовать морские деликатесы. Завершится день в Малибу, где гости насладятся коктейлями на пляже, наблюдая закат

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $950 за экскурсию

Описание экскурсии

Такой разный Лос-Анджелес

Проедем по спальной части Беверли-Хиллз со множеством звёздных особняков.

Затем — окажемся на Родео-драйв, полной дорогих бутиков и эксклюзивных магазинов. Мы покажем знаменитый отель, где снимали «Красотку».

Через Сансет-стрип, полную неоновой рекламы и рок-баров, доедем до Аллеи славы, где можно найти звёзды известных актёров и музыкантов.

Рядом вы увидите китайский театр Граумана, на площадке которого находятся отпечатки рук и ног селебрити.

И конечно, посмотрите на театр «Долби» — место проведения церемонии вручения премии «Оскар».

Прогулка была бы неполной без фотографии на фоне легендарной надписи «Hollywood» — мы остановимся на площадке на Голливудских холмах.

В деловом центре Даунтаун вы увидите воплощение прошлого Города Ангелов с его историческими зданиями и памятниками.

И конечно, встретите олицетворение его настоящего — с концертными залами, Стэйплс-центром и множеством небоскрёбов.

Санта-Моника и Малибу

В Санта-Монике прогуляемся по знаменитому пирсу с аттракционами. Здесь вы отведаете свежайшие морские деликатесы

А в Малибу насладитесь изысканными коктейлями на пляже и проводите уходящее за горизонт солнце

Организационные детали