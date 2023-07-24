Алексей — ваша команда гидов в Лос-Анджелесе

Всех приветствую! Меня зовут Алексей, я русскоязычный гид в Лос-Анджелесе и дизайнер путешествий по западному побережью США. Я работаю в сфере туризма более 15 лет, вместе с супругой мы создали ассоциацию лучших частных гидов Америки, организовали более 7000 индивидуальных туров, являемся членами ведущих туристических организаций и амбассадорами Aviasales. В числе наших клиентов представители крупных корпораций, звёзды шоу-бизнеса и спорта, а также известные блогеры. В дополнение к трансферам, бронированию отелей, разработке маршрутов под ключ и консьерж-сервису мы предлагаем индивидуальные экскурсии в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Сан-Диего, Сиэтле и многих национальных парках. Будем рады сделать ваш отдых ярким и незабываемым!

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