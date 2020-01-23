33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Посвятить один день знакомству с разнообразием Лос-Анджелеса

Влад и Алена
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Влад и Алена – ваш гид
Для вас мы сделали очень насыщенную прогулку по Лос-Анджелесу: можно сказать, что вы посмотрите почти весь город за один день! Мы увидим очень многогранный Лос-Анджелес: различные эпохи, стили, национальные районы и т.д.

Но главное, мы многое знаем о киноиндустрии Голливуда (ведь сами работаем в кино) и поделимся этим с вами.

Мы расскажем много интересного о жизни города и его особенностях, а также раскроем уникальные секреты этого необычного мегаполиса.
$733
$550 за экскурсию
скидка25%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Встречаемся в отеле путешественника в Лос Анджелесе
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У этой экскурсии33 отзыва
5
Понять Лос-Анджелес за один день
Понять Лос-Анджелес за один день

Программа

БЕВЕРЛИ ХИЛЛС. Знаменитая улица Родео Драйв, необычные особняки, посещение одного из исторических поместий в стиле Виндзор и старинного английского парка.

ДАУНТАУН. Обзорная площадка на 27 этаже с великолепным видом на город, мексиканский квартал, первая улица Лос-Анджелеса, посещение самого старого здания в городе, китайский квартал и его особая роль, последняя великая железнодорожная станция Америки, городская мэрия, таинственная центральная библиотека, деловой квартал и его особенности, знаменитое здание из металла – музыкальный центр Диснея, оперный театр, цветные фонтаны и Гранд парк.

ПРИБРЕЖНЫЙ ЛОС-АНДЖЕЛЕС. Океан, красивые прибрежные районы, Марина Дель Рей – место стоянки сотен яхт.

ГОЛЛИВУД. Знак HOLLYWOOD, Аллея Звезд, Китайский театр Граумана, отпечатки рук и ног знаменитостей. 

DOLBY THEATER (дополнительно по желанию). Вы сможете зайти внутрь театра, где раз в год проходит вручение премии ОСКАР. Здесь мы посетим лобби, VIP комнату для вечеринок, гримерки, увидим настоящие статуэтки Оскар, зайдем в зрительный зал и, если повезет, даже попадем на «ту самую» звездную сцену, оказаться на которой мечтают тысячи людей во всем мире. Важно: Посещение DOLBY THEATER опционально и оплачивается дополнительно во время прогулки. Стоимость посещения: 23$/чел.

Организационные детали

  • Место встречи: лобби вашего отеля.
  • В качестве комплимента, во время экскурсии мы сделаем ваши профессиональные фотографии, которые позже подарим вам.
  • Экскурсия предусматривает персональный трансфер от вашего отеля и обратно. Трансфер на легковом автомобиле.
  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле Volkswagen Golf VII либо, по желанию, на вашем автомобиле. Если вас больше 3-х человек мы можем арендовать комфортный мини-вэн Dodge Grand Caravan вместимостью 7 человек (оплачивается дополнительно 150$/день).
  • Обзорная площадка в Даунтауне Лос-Анджелеса закрыта по выходным.
  • Предусмотрено время на обед (обед не включен в стоимость).
Понять Лос-Анджелес за один день
Понять Лос-Анджелес за один день
Понять Лос-Анджелес за один день
Понять Лос-Анджелес за один день
Понять Лос-Анджелес за один день
Понять Лос-Анджелес за один день
Понять Лос-Анджелес за один день
Понять Лос-Анджелес за один день
Понять Лос-Анджелес за один день
Понять Лос-Анджелес за один день
Понять Лос-Анджелес за один день
Понять Лос-Анджелес за один день
Понять Лос-Анджелес за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Встречаемся в отеле путешественника в Лос Анджелесе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Влад и Алена
Влад и Алена
Нас зовут Влад и Алена. Мы профессионально занимаемся кино и фотографией, а в свободное время любим путешествовать по всему миру. Последние семь лет живем, учимся и работаем в Лос-Анджелесе. За семь лет в Америке мы объехали десятки больших и маленьких городов и национальных парков в самых разных штатах. США — одно из лучших мест на Земле, чтобы учиться и путешествовать.
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33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 января 2020
Заказывая экскурсию для двух подростков 14 и 15 лет мы тщательно выбирали гидов. Влад и Алена очень внимательно подошли к подготовке тура, узнали увлечения детей и подстроили программу под их интересы. В итоге дети вернулись с 10 часовой экскурсии полными впечатлений и сил! Профессиональные фото, отснятые гидами во время тура, были приятным дополнением для работавших в это время родителей. Влад и Алена большое вам спасибо! Вы прекрасные!
12 января 2020
Первый раз в ЛА. Решили выбрать экскурсию самостоятельно через Tripster (а не так, как обычно, заказывая через агентство в Москве). Привлекло предложение Влада и Алёны увидеть город за 10–часов. Агентства в Москве предлагали программы только на 4-6 часов. Нам же хотелось получить максимум информации за один день в городе, поэтому предположили, что чем дольше экскурсия - тем лучше. Уже в процессе экскурсии с ребятами стало понятно, что не ошиблись, город в презентации Влада и Алёны раскрывается с каждым часом и если бы мы выбирали более короткие программы, то очевидно не прониклись бы атмосферой города. ЛА действительно не похож на другие города мира (а мы были много где и везде берём индивидуальные экскурсии) и на наш вкус программа Влада и Алёны оптимальна для первого знакомства с городом. Возникает желание продолжить изучение города с ребятами .:))
27 декабря 2019
Прекрасная программа, интересный взгляд на историю, очень приятные воспоминания как о маршруте, так и о гидах. Очень рекомендую и обязательно сам в будущем ещё попрошу придумать новый маршрут! Спасибо, Влад и Алёна, - Вы чудесные!
17 декабря 2019
Влад и Алёна замечательные! День экскурсии пролетел на одном дыхании. Всё очень понравилось! Когда ещё раз решим побывать в огромном Лос-Анджелесе, то обязательно обратимся к ним снова, но уже за новым маршрутом... Ребята молодцы, они рассказывали об очень интересных фактах, которых не найти в путеводителях. Рекомендую. И спасибо вам за чудесные фотографии!
26 октября 2019
Сначала большое спасибо Владу и Алене за прекрасную экскурсию. Мы были в Лос Анжелесе один день по-этому искали возможность увидеть город целиком. В Лос Анжелесе это сделать не просто так как город не имеет одного центра или исторической зоны как большинство городов Европы. Экскурсия даже превзошла наши ожидания. Мы получили много информации но только то что нас интересовало. Этим и отличается индивидуальный тур. Думаю что эту экскурсию необходимо брать в первый день приезда в Лос Анжелес независимо от срока пребывания в городе. Хочется пожелать ребятам успехов в дальнейшем. Они действительно любят то чем занимаются и у них здорово получается.
24 июля 2019
Замечательно! День прошёл незаметно, много узнали и увидели.
Большое спасибо Владу и Алене.
Михаил
22 июля 2019
Отлично провели время! Алёна и Влад проводят экскурсию вдвоём. Алёна за рулём, Влад рассказывает. Это очень удобно, так как не надо думать про парковки и в машине комфортная температура. Узнали много нового и интересного. Рекомендую всем, кто хочет узнать настоящий Лос-Анджелес.
Vitals
6 мая 2019
Отличная экскурсия что бы понять один из самых своеобразных и больших по площади городов планеты. Влад и Алена жители Лос-Анджелеса знают о нем практически все не только в плане истории но и весьма не легкого быта и своеобразных традиций. Рекомендуем всем - что бы понять что же такое американская мечта и стоит ли игра в нее свеч! Спасибо за очень познавательную и с энтузиазмом проведенную экскурсию, а также спасибо за яркие впечатления об экскурсии в виде фотографий! Удачи Вам во всех проектах!!!
25 февраля 2019
Очень душевная экскурсия. Не просто тур, с обычным экскурсоводом, а прям погружение в город, который ребята любят и знают очень хорошо. Однозначно подходит для тех у кого мало времени, а хочется увидеть весь Большой Лос Анджелес. Рекомендуем.
25 декабря 2018
Потрясающая экскурсия! Ребята действительно очень тщательно разработали маршрут. Расскажут Вам не только об LA, но и обо всей Америки в целом, если у вас есть вопросы. Спасибо Влад и Алена! Обязательно порекомендую Вашу экскурсию друзьям и знакомым :)
Ещё 23 отзыва

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