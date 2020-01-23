33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

БЕВЕРЛИ ХИЛЛС. Знаменитая улица Родео Драйв, необычные особняки, посещение одного из исторических поместий в стиле Виндзор и старинного английского парка.

ДАУНТАУН. Обзорная площадка на 27 этаже с великолепным видом на город, мексиканский квартал, первая улица Лос-Анджелеса, посещение самого старого здания в городе, китайский квартал и его особая роль, последняя великая железнодорожная станция Америки, городская мэрия, таинственная центральная библиотека, деловой квартал и его особенности, знаменитое здание из металла – музыкальный центр Диснея, оперный театр, цветные фонтаны и Гранд парк.

ПРИБРЕЖНЫЙ ЛОС-АНДЖЕЛЕС. Океан, красивые прибрежные районы, Марина Дель Рей – место стоянки сотен яхт.

ГОЛЛИВУД. Знак HOLLYWOOD, Аллея Звезд, Китайский театр Граумана, отпечатки рук и ног знаменитостей.

DOLBY THEATER (дополнительно по желанию). Вы сможете зайти внутрь театра, где раз в год проходит вручение премии ОСКАР. Здесь мы посетим лобби, VIP комнату для вечеринок, гримерки, увидим настоящие статуэтки Оскар, зайдем в зрительный зал и, если повезет, даже попадем на «ту самую» звездную сцену, оказаться на которой мечтают тысячи людей во всем мире. Важно: Посещение DOLBY THEATER опционально и оплачивается дополнительно во время прогулки. Стоимость посещения: 23$/чел.