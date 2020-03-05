12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Город сверху и роскошный вокзал

На автобусе мы отправимся к обсерватории Гриффита: отсюда открывается захватывающий вид на центр города, Голливуд и Тихий океан вдали. Вы сможете сделать фото на фоне легендарной таблички Hollywood. После мы посетим железнодорожный вокзал Union Station — уверена, вы не раз видели это здание в голливудских фильмах, а теперь полюбуетесь его интерьерами вживую.

Мини-города и звездная аллея

На метро мы направимся в другую часть города: из окна поезда вы увидите кусочек Японии — этнический район Little Tokyo — и пейзажи «штата Индианы». Сделаем остановку: я открою тайны загадочного центра Саентологи и познакомлю с авторским театром с эксклюзивными постановками. А завершится прогулка на Аллее звезд, где я объясню, как проходит церемония «Оскар», покажу, где находится музей мадам Тюссо и знаменитые магазины.

Лайфхаки для путешественников

Я расскажу, как лучше перемещаться по городу на автомобиле и общественном транспорте, в каких местах стоит побывать, как сэкономить на шопинге и где попробовать лучшие блюда калифорнийской кухни и хорошее вино. После экскурсии я отправлю вам полезные ссылки с информацией, как посетить некоторые достопримечательности абсолютно бесплатно.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто первый раз в городе и хочет научиться ориентироваться в нем.