12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Лос-Анджелес: руководство по применению

Побывать в разных точках города, увидеть самое интересное и получить океан туристических лайфхаков

EKATERINA
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EKATERINA – ваш гид
Всё разнообразие города Ангелов — за один день! Вы полюбуетесь панорамой Лос-Анджелеса и сделаете лучшие снимки.

Посетите различные районы, осмотрите знаменитый вокзал и пройдете по Аллее славы.

Я поделюсь советами, как провести время с пользой и как перемещаться на общественном транспорте и помогу узнать город как свои пять пальцев.
$100 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 7 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у станции метро Vermont/Sunset
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У этой экскурсии12 отзывов
5
Лос-Анджелес: руководство по применению
Лос-Анджелес: руководство по применению

Что вас ожидает

Город сверху и роскошный вокзал
На автобусе мы отправимся к обсерватории Гриффита: отсюда открывается захватывающий вид на центр города, Голливуд и Тихий океан вдали. Вы сможете сделать фото на фоне легендарной таблички Hollywood. После мы посетим железнодорожный вокзал Union Station — уверена, вы не раз видели это здание в голливудских фильмах, а теперь полюбуетесь его интерьерами вживую.

Мини-города и звездная аллея
На метро мы направимся в другую часть города: из окна поезда вы увидите кусочек Японии — этнический район Little Tokyo — и пейзажи «штата Индианы». Сделаем остановку: я открою тайны загадочного центра Саентологи и познакомлю с авторским театром с эксклюзивными постановками. А завершится прогулка на Аллее звезд, где я объясню, как проходит церемония «Оскар», покажу, где находится музей мадам Тюссо и знаменитые магазины.

Лайфхаки для путешественников
Я расскажу, как лучше перемещаться по городу на автомобиле и общественном транспорте, в каких местах стоит побывать, как сэкономить на шопинге и где попробовать лучшие блюда калифорнийской кухни и хорошее вино. После экскурсии я отправлю вам полезные ссылки с информацией, как посетить некоторые достопримечательности абсолютно бесплатно.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто первый раз в городе и хочет научиться ориентироваться в нем.

Организационные детали

Дополнительные расходы: проездной безлимитный билет на весь день — 7 долларов.

Лос-Анджелес: руководство по применению
Лос-Анджелес: руководство по применению
Лос-Анджелес: руководство по применению
Лос-Анджелес: руководство по применению
Лос-Анджелес: руководство по применению
Лос-Анджелес: руководство по применению
Лос-Анджелес: руководство по применению

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Vermont/Sunset.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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EKATERINA
EKATERINA
Меня зовут Катя, в Лос-Анджелесе я живу несколько лет. Я люблю этот город так, как будто это мой любимый мужчина. Я знаю его как никто другой! После моей экскурсии вы не только познакомитесь со всеми основными достопримечательностями, но и начнете легко и самостоятельно ориентироваться в Лос-Анджелесе!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Очень интересная экскурсия. Просто must have всем, кто впервые в городе. Катя очень хороший гид, показала самые интересные места в городе. Одевайте удобную обувь, ходить будете много️😁
2 марта 2020
Все отлично
21 января 2020
Город Лос Анджелес большой, и Катя постаралась показать во время экскурсии все самое-самое, поэтому получилось насыщенно и увлекательно!
Вместе мы посетили такие "потайные" места, о которых в путеводителях не пишут, их нужно просто знать. Так мы увидели Голливуд изнутри, "потерялись" в вибрирующем ночном Даунтауне и даже отведали русского борща :-) невероятно увлекательная программа и тысяча красочных фотографий. Спасибо, Катя!
15 января 2020
Все было просто замечательно!!!
Много интересной информации и конечно увлекательный маршрут.

Могу рекомендовать всем.
31 декабря 2019
vse bilo xorosho...uspeli posmotret daje bolshe, chem planirovali
6 декабря 2019
Я очень благодарна Кате за этот день!!Я немало знала о Лос Анджелесе, мечтала сюда попасть !!Экскурсия замечательная и факты, истории , легенды о городе, знаменитых людях своего времени,а также позитивный настрой и грамотные решения по прохождению маршрута меня поразили!!Я думаю буду пользоваться и в других путешествиях услугами Трипстера!!Благодарю!!
27 ноября 2019
Нашим гидом была Екатерина, с хорошей подготовкой по предложенной программе,высоким уровнем знаний своего предмета, умеющей доступно изложить историю и современные события посещаемых мест, а также профессионально ответить на все вопросы, которые ей задавались по ходу проведения экскурсии. Несмотря на молодость Екатерины, ей могут позавидовать и умудрённые опытом специалисты своего дела. С благодарностью, Андрей и Наталья. Москва.
20 ноября 2019
Экскурсия понравилась, очень насыщенная по посещению разных точек города. Из-за разницы во времени мы еле держались чтобы дойти все намеченные пункты до конца. Гид рассказала о жизни в ЛА, дала рекомендации по посещению интересных мест на иные дни пребывания. Экскурсия оправдала свое название: руководство по применению)))
6 ноября 2019
Всем Доброго дня. Все прошло отлично. Рекомендую своего гида. Спасибо.
Елена
5 ноября 2019
Когда я заказывала экскурсию по Лос-Анджелесу, даже предположить не могла, что она выйдет такой яркой и душевной.
Катя - замечательный и очень открытый человек. Она несколько лет живет в городе и, как оказалось, действительно в него влюблена. Благодаря Кате я смогла по-другому взглянуть на Лос-Анджелес, который в начале пугает своими масштабами, грязными улицами и количеством бездомных.
Катя смогла показать мне другой Лос-Анджелес. Да, это место, где разбиваются мечты, где не все дороги ведут в Голливуд. Но у города есть свой особый шарм и скрытая красота, которые сразу не увидишь и не почувствуешь.
Экскурсия продлилась с обеда до глубокого вечера. Мне посчастливилось увидеть город и при свете безжалостного калифорнийского солнца, и в манящей темноте, накрывающей Даунтаун.
А еще повезло попасть на Dia de los Muertos - lтрадиционный мексиканский праздник Дня мёртвых. Катя отвела меня на улочку с мексиканским колоритом, где можно было принять участие в красивом и мистическом празднике, отведать местной кухни и купить сувениры на память.

Катя подробно рассказала о том, как передвигаться по городу, постаралась показать разные его достопримечательности, поведала о повседневной жизни в этом легендарном месте.
Катя - внимательный и доброжелательный гид, с ней экскурсия превращается в дружескую прогулку. Она заражает любовью к Лос-Анджелесу и делает это легко и непринужденно.
Ещё 2 отзыва

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