Погрузитесь в атмосферу приключений на яхте в Лос-Анджелесе. Океан, рыбалка и возможность увидеть дельфинов и морских котиков ждут вас
Индивидуальная водная прогулка на яхте в Лос-Анджелесе предлагает выход в открытый океан, движение вдоль берега и заход в живописные бухты.
На борту вас ждут напитки и легкие закуски, а также возможность читать дальше
поймать таких рыб, как камбала и красный окунь. Велика вероятность встретить дельфинов и морских котиков. Маршруты включают посещение островов Catalina и Santa Barbara, а также наблюдение за китами. Прекрасный способ провести время на воде и насладиться природой
Транспортировка из отеля и обратно в отель на комфортабельном авто
Прогулка на яхте
Напитки и легкие закуски
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.