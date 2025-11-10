Индивидуальная водная прогулка на яхте в Лос-Анджелесе предлагает выход в открытый океан, движение вдоль берега и заход в живописные бухты.На борту вас ждут напитки и легкие закуски, а также возможность

поймать таких рыб, как камбала и красный окунь. Велика вероятность встретить дельфинов и морских котиков. Маршруты включают посещение островов Catalina и Santa Barbara, а также наблюдение за китами. Прекрасный способ провести время на воде и насладиться природой

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Лос-Анджелесе

Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание водной прогулки

Увлекательные морские экскурсии

Погрузитесь в красоту морских пейзажей с экскурсией в открытый океан! Вас ждут незабываемые моменты, включая:

Движение вдоль живописного берега на расстоянии около 2 километров;

Заходы в бухты и гавани для купания;

Увлекательная рыбалка.

Что поймать?

На рыбалке вы сможете встретить разнообразных морских обитателей, включая:

Камбалу;

Красного окуня;

Рыбу-камень;

Креветочную рыбу;

Сибас;

Марлин;

И другие виды.

Не упустите шанс увидеть дельфинов!

В этих водах вы также можете наблюдать за дельфинами, морскими котиками и львами, что сделает ваше путешествие еще более запоминающимся.

Уют на борту

На борту нашего судна вас ждут вкусные напитки и легкие закуски. Этот комфорт станет отличным дополнением к вашей морской приключенческой прогулке!

Время на суше

После активного времяпрепровождения на воде у вас будет возможность исследовать местные рестораны и магазины, а также насладиться прогулками по живописному заповеднику.

Выбор маршрутов

Ваши морские приключения могут включать различные маршруты, такие как:

Malibu;

Ventura;

Остров Anacapa;

Остров Santa Cruz;

Остров Santa Barbara;

Остров Catalina;

Океанская рыбалка;

Наблюдение за китами.

Присоединяйтесь к нам для незабываемых впечатлений в окружении уникальной природы и великолепного моря!