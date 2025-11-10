Мои заказы

Прогулки на яхте

Погрузитесь в атмосферу приключений на яхте в Лос-Анджелесе. Океан, рыбалка и возможность увидеть дельфинов и морских котиков ждут вас
Индивидуальная водная прогулка на яхте в Лос-Анджелесе предлагает выход в открытый океан, движение вдоль берега и заход в живописные бухты.

На борту вас ждут напитки и легкие закуски, а также возможность
поймать таких рыб, как камбала и красный окунь. Велика вероятность встретить дельфинов и морских котиков. Маршруты включают посещение островов Catalina и Santa Barbara, а также наблюдение за китами. Прекрасный способ провести время на воде и насладиться природой

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Выход в открытый океан
  • 🐟 Рыбалка на разнообразных рыб
  • 🐬 Возможность увидеть дельфинов
  • 🍹 Напитки и закуски на борту
  • 🏝 Посещение живописных островов
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Что можно увидеть

  • Malibu
  • Ventura
  • Остров Anacapa
  • Остров Santa Cruse
  • Остров Santa Barbara
  • Остров Catalina

Описание водной прогулки

Увлекательные морские экскурсии

Погрузитесь в красоту морских пейзажей с экскурсией в открытый океан! Вас ждут незабываемые моменты, включая:

  • Движение вдоль живописного берега на расстоянии около 2 километров;
  • Заходы в бухты и гавани для купания;
  • Увлекательная рыбалка.

Что поймать?

На рыбалке вы сможете встретить разнообразных морских обитателей, включая:

  • Камбалу;
  • Красного окуня;
  • Рыбу-камень;
  • Креветочную рыбу;
  • Сибас;
  • Марлин;
  • И другие виды.

Не упустите шанс увидеть дельфинов!

В этих водах вы также можете наблюдать за дельфинами, морскими котиками и львами, что сделает ваше путешествие еще более запоминающимся.

Уют на борту

На борту нашего судна вас ждут вкусные напитки и легкие закуски. Этот комфорт станет отличным дополнением к вашей морской приключенческой прогулке!

Время на суше

После активного времяпрепровождения на воде у вас будет возможность исследовать местные рестораны и магазины, а также насладиться прогулками по живописному заповеднику.

Выбор маршрутов

Ваши морские приключения могут включать различные маршруты, такие как:

  • Malibu;
  • Ventura;
  • Остров Anacapa;
  • Остров Santa Cruz;
  • Остров Santa Barbara;
  • Остров Catalina;
  • Океанская рыбалка;
  • Наблюдение за китами.

Присоединяйтесь к нам для незабываемых впечатлений в окружении уникальной природы и великолепного моря!

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортировка из отеля и обратно в отель на комфортабельном авто
  • Прогулка на яхте
  • Напитки и легкие закуски
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

