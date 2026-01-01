-
Водная прогулка
Аренда яхты в Лос-Анджелес - роскошь на воде
Начало: Лос-Анджелес
«Представьте себе: солнце садится над Тихим океаном, лёгкий бриз играет с волосами, а вы на роскошной яхте, наслаждаясь видом на Лос-Анджелес с воды»
$280
$350 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Прогулки на яхте
Погрузитесь в атмосферу приключений на яхте в Лос-Анджелесе. Океан, рыбалка и возможность увидеть дельфинов и морских котиков ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
$1800 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Лос-Анджелес и прогулка на яхте
Устройте себе праздник в Лос-Анджелесе! Прогулка на яхте и знакомство с Беверли-Хиллз, Голливудом и Санта-Моникой подарят незабываемые эмоции
Начало: Ваш отель
«Если отправиться в вояж вдвоём, то морская прогулка приобретёт романтический характер»
Расписание: Ежедневно
$3313 за всё до 6 чел.
