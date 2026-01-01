Найдено 3 экскурсии в категории « На яхте » в Лос-Анджелесе на русском языке, цены от $280, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На яхте 2 часа 20% Водная прогулка Аренда яхты в Лос-Анджелес - роскошь на воде Начало: Лос-Анджелес «Представьте себе: солнце садится над Тихим океаном, лёгкий бриз играет с волосами, а вы на роскошной яхте, наслаждаясь видом на Лос-Анджелес с воды» $280 $350 за всё до 10 чел. На яхте 3 часа Водная прогулка Прогулки на яхте Погрузитесь в атмосферу приключений на яхте в Лос-Анджелесе. Океан, рыбалка и возможность увидеть дельфинов и морских котиков ждут вас Начало: Ваш отель Расписание: По договоренности $1800 за всё до 4 чел. На яхте 7 часов Водная прогулка Лос-Анджелес и прогулка на яхте Устройте себе праздник в Лос-Анджелесе! Прогулка на яхте и знакомство с Беверли-Хиллз, Голливудом и Санта-Моникой подарят незабываемые эмоции Начало: Ваш отель «На набережной вас будет ждать шикарная яхта с прекрасными холодными закусками и напитками» Расписание: Ежедневно $3313 за всё до 6 чел.

Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Лос-Анджелесе в 2026 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах США, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США на русском языке