Лос-Анджелес и прогулка на яхте

Устройте себе праздник в Лос-Анджелесе! Прогулка на яхте и знакомство с Беверли-Хиллз, Голливудом и Санта-Моникой подарят незабываемые эмоции
Водная прогулка по Лос-Анджелесу - это шанс увидеть город с другой стороны.

Начните с Беверли-Хиллз, где пышные особняки знаменитостей и роскошные автомобили создают атмосферу богатства. Затем отправляйтесь в Голливуд, чтобы пройтись
читать дальше

по Аллее Славы и увидеть знак "HOLLYWOOD".

Завершите день в Санта-Монике, где свежий морской воздух и белоснежные пляжи подарят ощущение свободы. На яхте вас ждут закуски и напитки, а также возможность насладиться океанскими пейзажами. Это идеальный способ провести день в "городе ангелов"

6 причин купить эту прогулку

  • 🌟 Уникальная возможность увидеть знаменитые места
  • 🚤 Прогулка на роскошной яхте
  • 📸 Фотографии на фоне знака HOLLYWOOD
  • 🎬 Посещение Голливуда и Аллеи Славы
  • 🌴 Прогулка по Беверли-Хиллз
  • 🌊 Наслаждение океанскими пейзажами
Что можно увидеть

  • Беверли-Хиллз
  • Голливуд
  • Аллея Славы
  • Гриффит парк
  • Сансет Стрип
  • Родео Драйв

Описание водной прогулки

Беверли-Хиллз

Давайте отправимся в великолепный Беверли-Хиллз, чтобы увидеть, как живут наши любимые звёзды! Мы прогуляемся вдоль роскошных домов и величественных особняков известных актёров, влиятельных бизнесменов и титулованных спортсменов. Эти потрясающие здания, выполненные в итальянском и французском стилях, утопают в зелени ухоженных садов и клумб.

Этот самый богатый район Лос-Анджелеса славится множеством лимузинов, «Ягуаров», «Роллс-Ройсов» и «Ламборджини». Обратите внимание и на уютные спальные районы, где каждую улицу украшает бульвар, высаженный пальмами, соснами или платанами.

Не упустите возможность сделать фото на фоне особняка Брюса Уиллиса, дворца Оззи Осборна или виллы Дженнифер Энистон. Мы также обязательно побываем около знаменитого отеля «Беверли Уилшер», известного по фильму «Красотка», и вспомним любимые моменты с Ричардом Гиром и Джулией Робертс.

Маршрут продолжится вдоль престижной улицы Родео Драйв, где находятся дорогие бутики, и закончится на бульваре Сансет Стрип. Здесь царит гламурная атмосфера, в окружении бесконечных музыкальных магазинов, ресторанов и клубов.

Звёздный Голливуд

Наша экскурсия продолжается в мир мечты — Западный Голливуд. Здесь работают и появляются на публике наши кумиры. Этот популярный среди туристов район Лос-Анджелеса знаменит своими кино-студиями, театром «Dolby», где вручаются статуэтки «Оскар», и Аллеей Славы, протянувшейся на 15 кварталов.

У вас будет уникальная возможность сфотографироваться с отпечатками рук и ног знаменитостей напротив «Китайского театра Граумана», одного из старейших театров Калифорнии. Также не забудьте сделать снимок на фоне знаменитого знака «HOLLYWOOD». Мы посетим обзорную площадку Гриффит парка, откуда открывается восхитительный вид на город.

Санта-Моника

Далее нас ждёт прогулка по живописной набережной Санта-Моники, где царит расслабляющая атмосфера: свежий морской воздух, нежный песок и пальмы. Вдоль береговой линии расположены кафе, рестораны и развлекательный парк с колесом обозрения прямо на пирсе.

На набережной вас встретит великолепная яхта с освежающими закусками и напитками. В течение трёх часов вы ощутите всю прелесть отдыха, наслаждаясь океанскими пейзажами. Во время морского плавания вам предложат возможность позагорать на верхней палубе и искупаться в тихом океане.

Если вы придёте вдвоём, ваша морская прогулка обретёт романтический характер. А для тех, кто предпочитает компанию, будет весело устроить настоящую вечеринку с друзьями! Двухпалубная яхта предлагает все удобства для комфортного пребывания, включая 3 спальные и 2 ванные комнаты, кухню и уютную зону отдыха.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Беверли-Хиллз
  • Западный Голливуд
  • Санта-Моника
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Аренда яхты
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель или любое другое место на ваш выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

