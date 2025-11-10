Водная прогулка по Лос-Анджелесу - это шанс увидеть город с другой стороны.Начните с Беверли-Хиллз, где пышные особняки знаменитостей и роскошные автомобили создают атмосферу богатства. Затем отправляйтесь в Голливуд, чтобы пройтись

по Аллее Славы и увидеть знак "HOLLYWOOD". Завершите день в Санта-Монике, где свежий морской воздух и белоснежные пляжи подарят ощущение свободы. На яхте вас ждут закуски и напитки, а также возможность насладиться океанскими пейзажами. Это идеальный способ провести день в "городе ангелов"

Описание водной прогулки

Беверли-Хиллз

Давайте отправимся в великолепный Беверли-Хиллз, чтобы увидеть, как живут наши любимые звёзды! Мы прогуляемся вдоль роскошных домов и величественных особняков известных актёров, влиятельных бизнесменов и титулованных спортсменов. Эти потрясающие здания, выполненные в итальянском и французском стилях, утопают в зелени ухоженных садов и клумб.

Этот самый богатый район Лос-Анджелеса славится множеством лимузинов, «Ягуаров», «Роллс-Ройсов» и «Ламборджини». Обратите внимание и на уютные спальные районы, где каждую улицу украшает бульвар, высаженный пальмами, соснами или платанами.

Не упустите возможность сделать фото на фоне особняка Брюса Уиллиса, дворца Оззи Осборна или виллы Дженнифер Энистон. Мы также обязательно побываем около знаменитого отеля «Беверли Уилшер», известного по фильму «Красотка», и вспомним любимые моменты с Ричардом Гиром и Джулией Робертс.

Маршрут продолжится вдоль престижной улицы Родео Драйв, где находятся дорогие бутики, и закончится на бульваре Сансет Стрип. Здесь царит гламурная атмосфера, в окружении бесконечных музыкальных магазинов, ресторанов и клубов.

Звёздный Голливуд

Наша экскурсия продолжается в мир мечты — Западный Голливуд. Здесь работают и появляются на публике наши кумиры. Этот популярный среди туристов район Лос-Анджелеса знаменит своими кино-студиями, театром «Dolby», где вручаются статуэтки «Оскар», и Аллеей Славы, протянувшейся на 15 кварталов.

У вас будет уникальная возможность сфотографироваться с отпечатками рук и ног знаменитостей напротив «Китайского театра Граумана», одного из старейших театров Калифорнии. Также не забудьте сделать снимок на фоне знаменитого знака «HOLLYWOOD». Мы посетим обзорную площадку Гриффит парка, откуда открывается восхитительный вид на город.

Санта-Моника

Далее нас ждёт прогулка по живописной набережной Санта-Моники, где царит расслабляющая атмосфера: свежий морской воздух, нежный песок и пальмы. Вдоль береговой линии расположены кафе, рестораны и развлекательный парк с колесом обозрения прямо на пирсе.

На набережной вас встретит великолепная яхта с освежающими закусками и напитками. В течение трёх часов вы ощутите всю прелесть отдыха, наслаждаясь океанскими пейзажами. Во время морского плавания вам предложат возможность позагорать на верхней палубе и искупаться в тихом океане.

Если вы придёте вдвоём, ваша морская прогулка обретёт романтический характер. А для тех, кто предпочитает компанию, будет весело устроить настоящую вечеринку с друзьями! Двухпалубная яхта предлагает все удобства для комфортного пребывания, включая 3 спальные и 2 ванные комнаты, кухню и уютную зону отдыха.