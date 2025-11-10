Мои заказы

Винодельни Малибу

Путешествие в Малибу по шоссе № 1 откроет вам мир виноделия и красоты побережья. Насладитесь дегустацией и пикником среди виноградников
Экскурсия по винодельням Малибу - это возможность познакомиться с лучшими калифорнийскими винами, наслаждаясь живописными видами Тихоокеанского побережья. Посетители увидят роскошные особняки и райские пляжи, а также узнают об истории виноделия в регионе.

Дегустация нескольких сортов вина в сочетании с легким пикником из сыров и фруктов станет приятным завершением дня. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит новые знания о винодельческом искусстве

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация лучших калифорнийских вин
  • 🌊 Живописные виды Тихоокеанского побережья
  • 🏖️ Посещение роскошных пляжей Малибу
  • 🏡 Увидеть особняки знаменитостей
  • 🧀 Пикник с сырами и фруктами
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Роскошные особняки
  • Райские пляжи

Описание экскурсии

Путешествие по шоссе № 1

Представьте себе захватывающее путешествие по одной из самых живописных дорог США — шоссе № 1. Здесь вы сможете насладиться великолепными видами Тихоокеанского побережья, которые обязательно запомняться надолго.

Добро пожаловать в Малибу

Когда мы доберемся до города богатых и знаменитых — Малибу, наш взор сразу же привлечет архитектура роскошных особняков и белоснежные пляжи, окруженные романтическими бухтами. Этот город создает атмосферу уюта и элегантности, идеальную для отдыха.

Виноделие в Малибу

Но наше путешествие на этом не заканчивается! Малибу славится своими винодельнями, которые не уступают по качеству лучшим мировым производителям — французским и чилийским. Мы посетим:

  • Три лучшие винодельни города
  • Узнаем об увлекательной истории виноделия в этом регионе
  • Продегустируем несколько сортов замечательных местных вин

Незабываемые моменты

В ходе нашего путешествия мы сделаем паузу для легкого пикника, наслаждаясь прекрасными сырами и вкусными фруктами. Это будет отличной возможностью расслабиться и насладиться атмосферой Малибу, ведь тут каждый момент полон жизни и вдохновения.

Ежедневно, по договоренности

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в Вашем отеле
  • Доставка в отель по завершению экскурсии
Что не входит в цену
  • Винные дегустации
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лос-Анджелеса

