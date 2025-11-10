Экскурсия по винодельням Малибу - это возможность познакомиться с лучшими калифорнийскими винами, наслаждаясь живописными видами Тихоокеанского побережья. Посетители увидят роскошные особняки и райские пляжи, а также узнают об истории виноделия в регионе. Дегустация нескольких сортов вина в сочетании с легким пикником из сыров и фруктов станет приятным завершением дня. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит новые знания о винодельческом искусстве

Описание экскурсии

Путешествие по шоссе № 1

Представьте себе захватывающее путешествие по одной из самых живописных дорог США — шоссе № 1. Здесь вы сможете насладиться великолепными видами Тихоокеанского побережья, которые обязательно запомняться надолго.

Добро пожаловать в Малибу

Когда мы доберемся до города богатых и знаменитых — Малибу, наш взор сразу же привлечет архитектура роскошных особняков и белоснежные пляжи, окруженные романтическими бухтами. Этот город создает атмосферу уюта и элегантности, идеальную для отдыха.

Виноделие в Малибу

Но наше путешествие на этом не заканчивается! Малибу славится своими винодельнями, которые не уступают по качеству лучшим мировым производителям — французским и чилийским. Мы посетим:

Три лучшие винодельни города

Узнаем об увлекательной истории виноделия в этом регионе

Продегустируем несколько сортов замечательных местных вин

Незабываемые моменты

В ходе нашего путешествия мы сделаем паузу для легкого пикника, наслаждаясь прекрасными сырами и вкусными фруктами. Это будет отличной возможностью расслабиться и насладиться атмосферой Малибу, ведь тут каждый момент полон жизни и вдохновения.