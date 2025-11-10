Путешествие в Малибу по шоссе № 1 откроет вам мир виноделия и красоты побережья. Насладитесь дегустацией и пикником среди виноградников
Экскурсия по винодельням Малибу - это возможность познакомиться с лучшими калифорнийскими винами, наслаждаясь живописными видами Тихоокеанского побережья. Посетители увидят роскошные особняки и райские пляжи, а также узнают об истории виноделия в регионе.
Дегустация нескольких сортов вина в сочетании с легким пикником из сыров и фруктов станет приятным завершением дня. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит новые знания о винодельческом искусстве
Представьте себе захватывающее путешествие по одной из самых живописных дорог США — шоссе № 1. Здесь вы сможете насладиться великолепными видами Тихоокеанского побережья, которые обязательно запомняться надолго.
Добро пожаловать в Малибу
Когда мы доберемся до города богатых и знаменитых — Малибу, наш взор сразу же привлечет архитектура роскошных особняков и белоснежные пляжи, окруженные романтическими бухтами. Этот город создает атмосферу уюта и элегантности, идеальную для отдыха.
Виноделие в Малибу
Но наше путешествие на этом не заканчивается! Малибу славится своими винодельнями, которые не уступают по качеству лучшим мировым производителям — французским и чилийским. Мы посетим:
Три лучшие винодельни города
Узнаем об увлекательной истории виноделия в этом регионе
Продегустируем несколько сортов замечательных местных вин
Незабываемые моменты
В ходе нашего путешествия мы сделаем паузу для легкого пикника, наслаждаясь прекрасными сырами и вкусными фруктами. Это будет отличной возможностью расслабиться и насладиться атмосферой Малибу, ведь тут каждый момент полон жизни и вдохновения.
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.