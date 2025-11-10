Лос-Анджелес - столица шоу-бизнеса, город, где сбываются мечты. В этой экскурсии вас ждут знаменитые места: Беверли-Хиллс с его роскошными магазинами и домами звёзд, легендарный Голливуд с Аллеей Славы и театром Dolby, а также живописные пляжи Санта-Моники и Малибу. Откройте для себя удивительные истории и виды, которые запомнятся надолго. Погрузитесь в атмосферу города Ангелов и насладитесь каждым моментом

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Беверли-Хиллс

Беверли-Хиллс — один из самых дорогих городов в Америке, который славится своими невероятными возможностями для шопинга. На знаменитом Родео Драйв вы найдете лучшие бренды, а также сможете посетить легендарный отель «Беверли Уилшер», где проходили события культового фильма «Красотка». Далее мы заглянем в спальную часть города, где увидим дома известных личностей, включая великолепный особняк нефтяного магната Эдварда Дохини.

Сансет Стрип

Сансет Стрип впечатляет своим разнообразием. Здесь вас ждут рок-клубы, бары, рестораны и шикарные отели. Каждый найдет что-то на свой вкус!

Голливуд

На Аллее Славы вы сможете найти звёзды своих любимых актеров и музыкантов, а также прикоснуться к их отпечаткам на площадке перед китайским кинотеатром. Не упустите возможность увидеть театр «Dolby», где проходит церемония вручения Оскаров, и прогуляться по «Оскаровской лестнице»!

Далее мы поднимемся на Голливудские холмы и насладимся видами с самой лучшей обзорной площадки. Здесь у вас будет возможность сфотографировать знаменитую надпись «Голливуд» и увидеть замок, где проживает Мадонна, а также удивительное озеро с тем же названием.

Даунтаун

В деловом сердце города нас ждет поразительное сочетание прошлого и настоящего, которое расскажет много интересного о Лос-Анджелесе. Мы посетим старую часть города с историческими памятниками и первыми строениями, а затем проедем по улицам нового даунтауна с множеством небоскрёбов. Не забудьте полюбоваться уникальным концертным залом Уолта Диснея и Стэйплс Центром, который является домашней ареной для Лос-Анджелес Лейкерс и Лос-Анджелес Кингз.

Санта-Моника

Санта-Моника — один из самых красивых прибрежных городов на западном побережье Америки. Прогулка по знаменитому пирсу, на котором расположен парк аттракционов, станет незабываемым опытом. У вас будет возможность пообедать в одном из стильных ресторанов, предлагающих великолепные морские деликатесы.

Малибу

Малибу — это 43 километра живописного тихоокеанского побережья, известное как дом для многих голливудских звёзд. Если вы хотите искупаться в океане, пляж «Райская бухта» — отличное место для этого! После купания предлагаю насладиться изысканными коктейлями в популярном среди звезд пляжном кафе и провести время, любуясь закатом.