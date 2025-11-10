Мои заказы

Экскурсия в Лос-Анджелес, Санта-Монику и Малибу

Путешествие по Лос-Анджелесу: Голливудские холмы, пляжи Санта-Моники и шикарные виды Малибу ждут вас в этой уникальной экскурсии
Лос-Анджелес - столица шоу-бизнеса, город, где сбываются мечты.

В этой экскурсии вас ждут знаменитые места: Беверли-Хиллс с его роскошными магазинами и домами звёзд, легендарный Голливуд с Аллеей Славы и театром Dolby, а также живописные пляжи Санта-Моники и Малибу. Откройте для себя удивительные истории и виды, которые запомнятся надолго. Погрузитесь в атмосферу города Ангелов и насладитесь каждым моментом

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Звёзды Голливуда
  • 🏖 Пляжи Санта-Моники
  • 🎸 Ночная жизнь Сансет Стрип
  • 🏰 Исторические места Даунтауна
  • 🌅 Виды Малибу
Экскурсия в Лос-Анджелес, Санта-Монику и Малибу
Экскурсия в Лос-Анджелес, Санта-Монику и Малибу
Экскурсия в Лос-Анджелес, Санта-Монику и Малибу
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Что можно увидеть

  • Беверли-Хиллс
  • Родео Драйв
  • Аллея Славы
  • Театр Dolby
  • Голливудские холмы
  • Пирс Санта-Моники
  • Пляж Райская бухта

Описание экскурсии

Беверли-Хиллс

Беверли-Хиллс — один из самых дорогих городов в Америке, который славится своими невероятными возможностями для шопинга. На знаменитом Родео Драйв вы найдете лучшие бренды, а также сможете посетить легендарный отель «Беверли Уилшер», где проходили события культового фильма «Красотка». Далее мы заглянем в спальную часть города, где увидим дома известных личностей, включая великолепный особняк нефтяного магната Эдварда Дохини.

Сансет Стрип

Сансет Стрип впечатляет своим разнообразием. Здесь вас ждут рок-клубы, бары, рестораны и шикарные отели. Каждый найдет что-то на свой вкус!

Голливуд

На Аллее Славы вы сможете найти звёзды своих любимых актеров и музыкантов, а также прикоснуться к их отпечаткам на площадке перед китайским кинотеатром. Не упустите возможность увидеть театр «Dolby», где проходит церемония вручения Оскаров, и прогуляться по «Оскаровской лестнице»!

Далее мы поднимемся на Голливудские холмы и насладимся видами с самой лучшей обзорной площадки. Здесь у вас будет возможность сфотографировать знаменитую надпись «Голливуд» и увидеть замок, где проживает Мадонна, а также удивительное озеро с тем же названием.

Даунтаун

В деловом сердце города нас ждет поразительное сочетание прошлого и настоящего, которое расскажет много интересного о Лос-Анджелесе. Мы посетим старую часть города с историческими памятниками и первыми строениями, а затем проедем по улицам нового даунтауна с множеством небоскрёбов. Не забудьте полюбоваться уникальным концертным залом Уолта Диснея и Стэйплс Центром, который является домашней ареной для Лос-Анджелес Лейкерс и Лос-Анджелес Кингз.

Санта-Моника

Санта-Моника — один из самых красивых прибрежных городов на западном побережье Америки. Прогулка по знаменитому пирсу, на котором расположен парк аттракционов, станет незабываемым опытом. У вас будет возможность пообедать в одном из стильных ресторанов, предлагающих великолепные морские деликатесы.

Малибу

Малибу — это 43 километра живописного тихоокеанского побережья, известное как дом для многих голливудских звёзд. Если вы хотите искупаться в океане, пляж «Райская бухта» — отличное место для этого! После купания предлагаю насладиться изысканными коктейлями в популярном среди звезд пляжном кафе и провести время, любуясь закатом.

Каждый день

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Беверли-Хиллс
  • Голливуд
  • Даунтаун
  • Санта-Моника
  • Малибу
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лос-Анджелеса

Похожие экскурсии из Лос-Анджелеса

Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Увлекательная экскурсия по Лос-Анджелесу: звёздные дома, Аллея славы, пляжи Санта-Моники и Малибу. Всё это в комфорте и с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
Лос-Анджелес: инструкция по применению
Пешая
5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лос-Анджелес: полное погружение в мир города Ангелов за один день
Откройте для себя великолепие Лос-Анджелеса: от обсерватории Гриффит до Аллеи звёзд, все это в одной экскурсии
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:30
$480 за всё до 3 чел.
Понять Лос-Анджелес за один день
На машине
10 часов
-
15%
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять Лос-Анджелес за один день: индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Лос-Анджелесу за один день: Голливуд, Беверли Хиллс, Даунтаун и многое другое ждут вас
Начало: В вашем отеле в Лос Анджелесе
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
$693$815 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лос-Анджелесе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лос-Анджелесе