Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Увлекательная экскурсия по Лос-Анджелесу: звёздные дома, Аллея славы, пляжи Санта-Моники и Малибу. Всё это в комфорте и с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
4 июл в 08:00
$780 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Побережье Лос-Анджелеса: от Малибу до Марина Дель Рэй
Погрузитесь в мир калифорнийской красоты с экскурсией по знаменитым пляжам и районам Лос-Анджелеса
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 10:00
4 июл в 09:00
$450 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Зажигательный Лос-Анджелес: экскурсия на кабриолете
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса, наслаждаясь свободой и красотой города с открытого кабриолета. Ваш путь - от звезд Голливуда до роскоши Беверли-Хиллз
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
$850 за экскурсию
Индивидуальная
до 3 чел.
Незабываемая экскурсия на кабриолете по знаковым местам Лос-Анджелеса
Почувствуйте ветер свободы, путешествуя на кабриолете по самым знаменитым уголкам Лос-Анджелеса
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
$850 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Вертолетный тур «Пикник на берегу океана»
Полет на вертолете над Лос-Анджелесом подарит вам уникальные виды и незабываемые эмоции. Насладитесь пикником с шампанским на фоне океана
Начало: Аэродром или любое другое место по вашему желанию
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
$624 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Полет над Лос-Анджелесом
Испытайте незабываемые эмоции, наслаждаясь видами Лос-Анджелеса с высоты. Полет на моноплане Cirrus SR20 - это уникальный шанс увидеть город с нового ракурса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
$493 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса, посетив знаковые места Голливуда, Беверли-Хиллс и Санта-Моники. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
$680 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Калифорнийские вина в Малибу
Путешествие по шоссе № 1 приведет вас в Малибу, где вас ждут роскошные пляжи и лучшие винодельни. Дегустация вин и пикник с сырами гарантированы
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
$550 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 мая 2025Очень, очень рекомендуем! Большая благодарность Алексею, легко, комфортно, информативно. Получили массу эмоций и впечатлений. У нас большой опыт и есть с чем сравнивать, не пожалеете 100%.
- ДДенис18 апреля 2025⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Невероятные приключения в Лос-Анджелесе и парке Секвойя! Наша поездка в Лос-Анджелес получилась просто фантастической благодаря двум потрясающим экскурсиям! 1. Тур по Лос-Анджелесу- это
- ООльга3 января 2025Друзья, смело доверяйте Алексею и Александру! Мы получили не только интересную экскурсию на роскошной машине, но самое главное, нам очень
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Малибу»
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