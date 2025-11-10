Полёт вокруг Лос-Анджелеса дарит массу ярких впечатлений и позволяет с высоты птичьего полёта окинуть взглядом величественные панорамы города, осознать его непередаваемую красоту и грандиозность, внимательно рассмотреть те достопримечательности и знаменитые места, которые недоступны при пешеходных экскурсиях, насладиться потрясающими видами и сделать массу ярких, красивых, впечатляющих фотографий.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Вертолётный тур — это еще одна дополнительная возможность познакомиться с Лос-Анджелесом, но совершенно с другой стороны. Вы увидите все самые знаменитые достопримечательности города и окрестностей: шикарные виллы звезд в Беверли Хиллс и Бель Эйр, обсерваторию и парк Гриффита, Даунтаун, Родео Драйв, Сансет Стрип и стадион Доджерс. В полёте над Голливудом вы почти коснётесь его знаменитой надписи «HOLLYWOOD» и полюбуетесь Чашей Голливуда. Далее отправитесь на побережье Тихого океана: ваш маршрут будет пролегать через Санта-Монику и Пасифик Палисейдс к пляжам Малибу. Здесь вы задержитесь на 30 минут для того, чтобы полюбоваться морскими пейзажами. Вам будут предложены лёгкие закуски и напитки. Важная информация:
Важно: экскурсия проводится для группы — минимум 2 человека.
Ежедневно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Беверли Хиллс
- Бель Эйр
- Обсерватория и парк Гриффита
- Даунтаун
- Родео Драйв
- Сансет Стрип
- Стадион Доджерс
- Голливуд
- Санта-Моника
- Пасифик Палисейдс
Что включено
- Полёт на вертолёте
- Лёгкие закуски и напитки
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэродром или любое другое место по вашему желанию
Завершение: Аэродром или любое другое место на ваш выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
- Важно: экскурсия проводится для группы - минимум 2 человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
