Что вас ждёт? Вертолётный тур — это еще одна дополнительная возможность познакомиться с Лос-Анджелесом, но совершенно с другой стороны. Вы увидите все самые знаменитые достопримечательности города и окрестностей: шикарные виллы звезд в Беверли Хиллс и Бель Эйр, обсерваторию и парк Гриффита, Даунтаун, Родео Драйв, Сансет Стрип и стадион Доджерс. В полёте над Голливудом вы почти коснётесь его знаменитой надписи «HOLLYWOOD» и полюбуетесь Чашей Голливуда. Далее отправитесь на побережье Тихого океана: ваш маршрут будет пролегать через Санта-Монику и Пасифик Палисейдс к пляжам Малибу. Здесь вы задержитесь на 30 минут для того, чтобы полюбоваться морскими пейзажами. Вам будут предложены лёгкие закуски и напитки. Важная информация:

Важно: экскурсия проводится для группы — минимум 2 человека.