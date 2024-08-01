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лет мы сами были заняты они остались в восторге, Екатерина очень чутко улавливает пожелания и настроения, дети теперь ориентируются в городе лучшее родителей, куда пойти, где провести время где вкусно покушать и конечно магазины. Очень важное качество для гида услышать пожелания путешественников, почувствовать их настроение конечно предложить то, что они не ожидают увидеть. Рекомендую Екатерину что бы почувствовать Майами.