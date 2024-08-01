скидка
20%
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Это Майами: уникальная экскурсия по Майами и Майами-Бич
Погрузитесь в атмосферу Майами и Майами-Бич на индивидуальной экскурсии. Увидите небоскрёбы, музеи, пляжи и рестораны. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
325$260 за всё до 7 чел.
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Майами: Даунтаун, Винвуд, Маленькая Гавана и Майами-Бич
Откройте для себя экономический центр Майами, насладитесь искусством в Винвуде и погрузитесь в кубинскую культуру Маленькой Гаваны. Всё это в одной экскурсии
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
300$270 за всё до 4 чел.
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Майами
Автомобильная экскурсия по жемчужине Флориды и её окрестностям
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
275$248 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 августа 2024Александр прекрасный гид. Спасибо большое за экскурсию. Всем рекомендую изучить Майями с Александром!
- ААндрей22 июля 2024Сегодня Александр провел для нас замечательную экскурсию по Майями и Майями Бич, для нашей семьи это было первое путешествие в
- VVladimirs3 июля 2024Отлично, очень рекомендую! Александр потрясающий гид
- ЕЕкатерина20 июня 2024Отличная экскурсия, мы с ребенком 12 лет слушали, открыв рот. Очень познавательная и совершенно не утомительная. Тем кто хочет узнать Майами и весело провести время, рекомендую
- ААлексей10 июня 2024Всем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехали дети 11 и 10
- ААлексей28 мая 2024Катерина отлично провела экскурсию ждя нас в апреле. Мы были в 1 раз в Майами и вообще в США и благодаря граммотно составленому плану прониклась замечательной атмосферой Флориды. Хочется искренне поблагодарить экскурсовода и порекомендовать её всем.
Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Скидки»
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