Экскурсии со скидкой в Майами до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Майами на русском языке, цены от $248, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Это Майами
На машине
На микроавтобусе
скидка
20%
4 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Это Майами: уникальная экскурсия по Майами и Майами-Бич
Погрузитесь в атмосферу Майами и Майами-Бич на индивидуальной экскурсии. Увидите небоскрёбы, музеи, пляжи и рестораны. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
325$260 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Майами
На машине
скидка
10%
10 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Майами: Даунтаун, Винвуд, Маленькая Гавана и Майами-Бич
Откройте для себя экономический центр Майами, насладитесь искусством в Винвуде и погрузитесь в кубинскую культуру Маленькой Гаваны. Всё это в одной экскурсии
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
300$270 за всё до 4 чел.
Секретный Майами
На машине
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Майами
Автомобильная экскурсия по жемчужине Флориды и её окрестностям
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
275$248 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 августа 2024
    Это Майами
    Александр прекрасный гид. Спасибо большое за экскурсию. Всем рекомендую изучить Майями с Александром!
  • А
    Андрей
    22 июля 2024
    Это Майами
    Сегодня Александр провел для нас замечательную экскурсию по Майями и Майями Бич, для нашей семьи это было первое путешествие в
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    Майами и благодаря экскурсии Мы открыли много интересных фактов об истории города, людях кто здесь проживает и создает замечательные локации и развивает город. Мы взглянули на Майями с другой стороны, не как обычно воспринимают Майями (пляж, диско и т д) а как культурное пространство, город полный событий и истории. Большое спасибо Александру от всей нашей семьи, за отличный день!!

  • V
    Vladimirs
    3 июля 2024
    Это Майами
    Отлично, очень рекомендую! Александр потрясающий гид
  • Е
    Екатерина
    20 июня 2024
    Знакомьтесь, Майами
    Отличная экскурсия, мы с ребенком 12 лет слушали, открыв рот. Очень познавательная и совершенно не утомительная. Тем кто хочет узнать Майами и весело провести время, рекомендую
  • А
    Алексей
    10 июня 2024
    Знакомьтесь, Майами
    Всем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехали дети 11 и 10
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    лет мы сами были заняты они остались в восторге, Екатерина очень чутко улавливает пожелания и настроения, дети теперь ориентируются в городе лучшее родителей, куда пойти, где провести время где вкусно покушать и конечно магазины. Очень важное качество для гида услышать пожелания путешественников, почувствовать их настроение конечно предложить то, что они не ожидают увидеть. Рекомендую Екатерину что бы почувствовать Майами.

    Всем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехали
  • А
    Алексей
    28 мая 2024
    Знакомьтесь, Майами
    Катерина отлично провела экскурсию ждя нас в апреле. Мы были в 1 раз в Майами и вообще в США и благодаря граммотно составленому плану прониклась замечательной атмосферой Флориды. Хочется искренне поблагодарить экскурсовода и порекомендовать её всем.
    Катерина отлично провела экскурсию ждя нас в апреле. Мы были в 1 раз в Майами иКатерина отлично провела экскурсию ждя нас в апреле. Мы были в 1 раз в Майами и

Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Скидки»

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Сколько стоит экскурсия по Майами в августе 2024
Сейчас в Майами в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 248 до 270 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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